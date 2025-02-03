初四接家神 早拜避煞祈求一年平安順利

【文．謝沅瑾命理研究中心】

初四這一天是民間「接神」的日子，接的就是我們家裡的「家神」。二十四號「送神」之後，家神就到上天庭述職，到初四這天才返回人間。初四一整天24小時，只要是農民曆上的吉時，都可以接神，但如果狀況允許的話，早一點會比較好，儘量不要超過下午五點。

依傳統禮俗，準備三牲或五果等供品，「焚香」、「敬拜」、「恭請神明」，祈求新的一年平安順利。不過民俗上認為拜拜時，一定要記得避開煞方的方向拜。

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

恭賀中華隊奪冠

民進黨挺戒嚴 認知戰大翻車

英雄加冕 真心愛棒球的辣個男人隱身了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】