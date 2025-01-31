初三赤狗日 睡到飽、送窮避煞不出門

【文．謝沅瑾命理研究中心】

俗諺有云：「初一早，初二早，初三睡到飽！」在經過過年前整理家務、準備過年，與初一、初二兩天的辛勞與奔波後，初三終於可以睡久一點，不過還是建議不要睡過中午喔！此外由於初三又叫「赤狗日」，民俗上屬於凶日，所以傳統上這一天也是建議非必要不要出門的。

初三在民俗上是「老鼠娶親」的日子，所以初三這天民間都會早點熄燈上床，表示盡量不加以打擾，有人也會刻意在牆邊、角落放一些米粒、糕點，以示祝福之意。

初三這天也是「送窮」的日子，民俗上從這天開始可以進行打掃與清倒垃圾，不過講究一點的人家，會到初五以後才開始清掃，象徵把財富留久一點。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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