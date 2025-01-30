初二回娘家 好禮成雙避忌洗衣迎貴人

【文．謝沅瑾命理研究中心】

初二是回娘家的日子，已婚的女兒會帶著丈夫和孩子回娘家拜訪父母，並攜帶紅包以及禮物，民俗上認為禮物不見得要很貴重，但建議一定要「好禮成雙」。

民俗上這一天也是「水娘娘」的生日，因此比較忌諱洗衣服，這習俗主要是要讓我們的女主人稍微休息一下。以科學觀點來看，年假期間天氣通常比較低溫，所以衣服多放兩天其實也比較沒關係。

這一天在回娘家的路上，不妨考慮先朝「貴人」的方位走，能在無形中讓女婿在回娘家的時候，比較不容易遇到過於嚴厲的話語。就算遇到了，也比較容易會有親戚出來幫忙打圓場。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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