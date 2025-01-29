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初一習俗 早起走春迎好運
【文．謝沅瑾命理研究中心】
初一是新年的開始，民俗上認為一定要在中午以前起床，現代則建議保持跟平常一樣的作息時間，也就是說如果平常是上晚班的朋友，也一樣保持「晚睡晚起」即可，傳統上認為初一「睡過頭」象徵一整年都懶惰難以成事。
民俗上建議初一早起「開門」、「走春」，從除夕晚上開始到初一當天通常會有幾個「開門吉時」，「開門」跟「走春」不一定要同步，例如可以晚上睡前先「開門」，早上起床再出門走春即可。
出門走春時，先往自己希望今年加強的運勢部分，例如想要財運旺的，可以走「正財」，想要思慮清晰有條理，可以走「文昌」。往吉祥方位走三到五分鐘，再往自己原本的目的地前進，民俗上認為能迎接好的氣場，討個好彩頭！
本文授權自獨家報導，原文見此。
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