台灣尤努斯基金會九週年辦永續論壇盼達「三零」

【文．趙舒婷】

2025年開始，全台上市櫃公司皆須編製永續報告書，符合台灣國家永續發展路徑，達到2050淨零碳排放目標。台灣尤努斯基金會係台灣尤努斯基金會係2006 諾貝爾和平獎得主暨孟加拉臨時政府暨台灣尤努斯基金會首席顧問穆罕默德‧尤努斯教授所授權在台成立，致力於推廣「零淨碳排放、零貧窮、零失業」三零願景。台灣尤努斯基金會於12月18日假茹曦酒店舉辦九週年慶活動—「永續論壇：三零世界」，邀請重量級演說貴賓進行高峰論壇，各界貴賓齊聚包括鴻海教育基金會執行長汪用和、台灣尤努斯基金會榮譽顧問前行政院院長毛治國、福壽實業董事長洪堯昆等，近三百人與會，共同為台灣永續發展注入良善的社會影響力。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲(左一)、基金會執行長王絹閔(右一)頒贈感謝狀予與談人東吳大學尤努斯社會企業中心主任葛俊佑(左二)、南華大學尤努斯社會企業中心主任廖英凱(左三)、台灣尤努斯創新獎社會組季軍庫畢創辦人相柔竹(右三)、三零行動家評審特別獎得主台中科技大學學生張芮慈(右二)。

12/18原定尤努斯教授來台演說，恰逢今年台灣尤努斯基金會創始人暨首席顧問尤努斯教授被推舉為孟加拉臨時政府首席顧問即最高領導人，故無法親自出席，論壇精選其過往關於三零世界願景的珍貴演說片段，啟迪各界。論壇邀請台灣工研新創協會高繼祖總會長進行專題演說《從SDGs到全球競爭力：台灣新創的挑戰與機遇》以深入視角分析台灣新創企業如何透過永續發展目標提升競爭力；以及台灣能源數位轉型產學技術聯盟產學聯盟主持人許志義教授，聚焦於虛擬電廠的應用與零碳轉型的結合。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲(左一)、基金會執行長王絹閔(右一)、福壽實業董事長洪堯昆(左三)，頒贈三零行動家獎項。

專題座談涵蓋不同角度的討論與啟發。《AI科技如何促進淨零永續？》由大數智能ESG學院院長孫瑞穗擔任主持人與敏實科技大學副校長林文燦、成功大學品質與創新研究中心執行長呂執中、好事交易所執行總監李俊賢共同與談，為參與者揭示利用AI技術促進永續發展；《從青年培力，談三零世界》則由台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲擔任主持人，與東吳大學尤努斯社會企業中心主任葛俊佑、南華大學尤努斯社會企業中心主任廖英凱、台灣尤努斯創新獎社會組季軍庫畢創辦人相柔竹、三零行動家評審特別獎得主台中科技大學學生張芮慈共同討論，提醒青年除了具備想法，最重要的是實際付諸行動，才有機會成為改變世界的力量。

台灣工研新創協會高繼祖總會長分享《從SDGs到全球競爭力：台灣新創的挑戰與機遇》。

台灣能源數位轉型產學技術聯盟產學聯盟主持人許志義教授，分享聚焦於虛擬電廠的應用與零碳轉型的結合。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲開幕致詞中提及，基金會期盼打造跨域交流的平台，促進台灣朝向「零淨碳排放」接軌全球市場躍升國際；基金會執行長王絹閔分享，隨著金管會正式發佈2025上市櫃公司皆須編製永續報告書，台灣尤努斯基金會的三零公益行動專案，希望可成各大企業投入永續行動的新解方，與我們共同創造三零世界。前行政院院長暨台灣尤努斯基金會榮譽顧問毛治國致詞提到，台灣尤努斯基金會持續推廣社會型企業領域的付出實屬令人感動、福壽實業股份有限公司董事長洪堯昆致詞分享福壽實業剛拿到美國舊金山「Soy ConNext」大會永續獎牌、透過循環農業關注環境議題也與基金會三零目標不謀而合。

大數智能ESG學院院長孫瑞穗(左一)擔任主持人、與敏實科技大學副校長林文燦(左二)、成功大學品質與創新研究中心執行長呂執中(右二)、好事交易所執行總監李俊賢(右一)。

台灣尤努斯基金會成立至今篳路藍縷，九週年慶的圓滿落幕，更是基金會邁入十年的開幕，論壇當晚也有公益晚宴連結產官學研建立多元夥伴關係，感恩長期支持的各工商界人士、合作的教育界及各界人士，基金會期盼持續全力推動三零永續願景、打造三零世界。

台灣尤努斯基金會九週年慶成果影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=H6URLBcU-DM