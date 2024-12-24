台灣尤努斯基金會九週年晚宴首發三零世界歌曲

【文．趙舒婷】

台灣尤努斯基金會係2006諾貝爾和平獎得主暨孟加拉臨時政府暨台灣尤努斯基金會首席顧問穆罕默德‧尤努斯教授所授權在台成立，致力於推廣「零淨碳排放、零貧窮、零失業」之三零願景。台灣尤努斯基金即將邁入在台成立第十年，於12月18日假茹曦酒店舉辦九週年慶活動—「萬點繁星．天使光芒」感恩晚宴，致詞貴賓包括臺北市議會議長戴錫欽、台灣尤努斯基金會榮譽顧問前行政院院長毛治國、台灣卡內基訓練創辦人黑幼龍及福壽實業董事長洪堯昆等，晚宴還有台灣工研新創協會總會長高繼祖、台灣能源數位轉型產學技術聯盟主持人許志義教授、台灣併購與私募股權協會秘書長劉千華、中華獨立董事協會理事長駱炳寬、台灣南亞研究協會理事長李三財、稻盛和夫哲學文化協會理事長張文澤、東華大學校長徐輝明、台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘、崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂、鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽及台港貿易公司董事長余金寶、徐欣瑩立委辦公室主任徐欣怡等二百多位貴賓雲集，共同為台灣永續發展注入良善的社會影響力。

台灣尤努斯基金會九週年慶活動—「萬點繁星．天使光芒」感恩晚宴慶祝合影。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲在致歡迎詞時表示，基金會將持續結盟夥伴關係，致力成為三零ESG合作平台，發揮更大的影響力，以實踐尤努斯教授的三零願景，也同時表達感謝下午場次論壇與會講者帶來的精采分享，並感謝鴻海集團郭台銘創辦人長期支持扶植台灣尤努斯基金會，以及所有的尤努斯天使、萬點繁星支持者、晚宴贊助人、同仁志工們、還有各大學尤努斯中心YSBC等各界公益夥伴，2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯教授原本已與基金會約好12月18日來台演講，恰逢今年八月初尤努斯教授被推舉為孟加拉臨時政府首席顧問即最高領導人，故無法親自出席，基金會精選其過往關於三零世界願景的珍貴演說片段，傳遞其深遠理念，啟迪各界，感動現場所有人。

「三零世界」永續歌曲首發會，當晚由台灣尤努斯基金會社會型企業推廣委員會副主委何子明(左四)與台灣尤努斯基金會監事天使吳嘉沅(左三)共同演唱。

臺北市議會議長戴錫欽開場致詞分享他在競選議員期間偶然間認識台灣尤努斯基金會，允諾並持續做公益後行善積德必有福的心得，並謙稱台灣尤努斯基金會是他的貴人，也強調雖然不能保證捐款支持基金會後每一個人都能夠從議員變議長，感性幽默談話，也感動了無數人。

晚宴由曾獲金鐘獎最佳主持人陳凱倫主持，溫馨活潑現場邀請與會貴賓支持「三零公益行動」，成為台灣尤努斯基金會永續合作夥伴，由三發地產集團總裁鍾俊榮率先響應，晚宴公益慈善氣氛融洽。

台灣卡內基訓練創辦人黑幼龍致詞。

晚宴中基金會執行長王絹閔，也分享基金會2024 年的公益成果及社會影響力，包括將格萊珉學校擴大辦理、第四屆台灣尤努斯創新獎佳績、推動第14所南華大學尤努斯社會企業中心成立等，及今年組台灣代表團至菲律賓參與第 14 屆尤努斯社會型企業世界年會，透過各項活動的辦理與參與，拓展社會影響力，讓世界看到台灣，台灣尤努斯基金會這一年來舉辦超過一百二十餘場公益活動累積影響力人數近十萬人。

臺北市議會議長戴錫欽致詞。

晚宴中「三零世界」永續歌曲首次發表，該曲由台灣尤努斯基金會社會型企業推廣委員會副主委何子明、與妹妹何子詩共同創作，何子明及台灣尤努斯基金會基金會監事天使吳嘉沅領唱，由獨立樂團核果人NUTS進行演唱與伴奏，主持人也邀請與會者跟著旋律合唱，象徵全體齊心邁向三零願景的決心。

最後由台灣尤努斯基金會副董事長林函瑢代表致感謝詞表示，感謝各方好友、貴賓給予多方資源上的支持，齊心創造美好的公益成果。台灣尤努斯基金會榮譽顧問林忠生及夫人陳灼禎捐贈手工包義賣、台灣卡內基訓練創辦人黑幼龍贊助基金會的第四屆台灣尤努斯創新獎及三零行動家獎項得獎人受訓名額，華菲國際貿易有限公司董事長陳珮雯贊助巴布農水以及晚宴贊助人永續學協會理事長趙先之、奇裕公司總經理簡聰明等二十人由基金會頒發感謝狀致謝。

台灣尤努斯基金會九週年慶圓滿落幕，更是基金會邁入十年的開幕，蔡慧玲表示，金管會規定明年全部上市櫃公司都需要繳交永續報告書，期盼台灣尤努斯基金會能與各企業在永續領域建立多元夥伴關係，持續全力推動三零永續願景，致力於打造尤努斯三零世界。

台灣尤努斯基金會九週年慶成果影片連結：https://youtu.be/H6URLBcU-DM

本文授權自獨家報導，原文見此。

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