一場關於程序正義的考驗：司法霸凌與江國慶案的翻版

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《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
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【文．曾建元】

2024年7月凱米颱風襲臺，臺北某處精舍發生女信徒離奇死亡事件，根據《獨家報導》12月21日的報導，事發三個月後，臺灣臺北地方檢察署指揮臺北市政府警察局某分局派出所重啟偵查，本案關係人陳女（化名）乃於9月底遭到警察拘捕，接著移送北檢夜間訊問，後以證人身分轉為被告交保候傳。從突如其來的拘捕到長達十幾個小時的偵訊，再到偵查不公開原則的被破壞，整個偵查過程處處挑戰了程序正義的底線。本文將結合實際案例與相關法條，深入分析這起疑似「司法霸凌」事件的法律與道德問題。

一、逮捕與偵訊過程的合法性分析

1.《刑事訴訟法》第71條：拘票的合法性

據報，陳女士在接到警方電話，未經明確通知，便被帶至警局，警方始出示拘票。根據《刑事訴訟法》第71條規定，拘票必須明確記載犯罪事實及被告身份，並由法官核發。如果拘票未載明具體理由，或警方未向當事人說明拘捕原因，即可能構成程序瑕疵。

此外，警方將陳女士帶走時，是否有「足夠事實認為被告可能逃亡、湮滅證據或串供」？《刑事訴訟法》第128條之1規定，只有在具備上述緊急情況時，拘捕才具有合法性。警方是否濫用權力，是本案的首個爭議點。

2. 偵訊期間的疲勞轟炸是否違法？

根據《刑事訴訟法》第100條之3規定，警察機關在詢問嫌疑人時，應保障其身心健康，不得以疲勞偵訊的方式影響證言真實性。本案中，陳女士被持續偵訊十幾個小時，期間被迫觀看大量解剖照片，並遭到言語恐嚇，這些行為明顯違背了上述條款。

警察對陳女士說：「問心無愧的都抓進去關了」，更可能觸犯《刑法》第304條中的「強制罪」，即意圖使人陷於恐懼或不安，強迫其做出特定行為。

二、偵查不公開原則的破壞

1.《刑事訴訟法》第245條：偵查不公開

陳女士的偵訊照片在第二天登上新聞，明顯違反了《刑事訴訟法》第245條中的偵查不公開原則。根據該條文，偵查過程應限於司法機關內部，任何人不得洩露案情或相關證據，否則可能構成違法。

2.媒體報導的法律責任

偵查過程的照片如何流出？這涉及《個人資料保護法》第6條中關於敏感個人資料的保護問題。勘驗解剖照片過程並無媒體在場，此一勘驗過程之影像，被官員非法洩漏予媒體，媒體復於在未經核實的情況下公開偵查內容，相關人等，特別是提供新聞來源的官員，可能涉及《刑法》第132條的洩密罪，應追究其責任。

三、夜間偵訊的合法性爭議

1.夜間偵訊與《刑事訴訟法》第95條

根據《刑事訴訟法》第100條之3，夜間（晚間10時至次日早上6時）原則上不得對犯罪嫌疑人進行偵訊，除非嫌疑人同意或案件有緊急性。然而，陳女士表示，檢察官並未經過她的同意便進行夜間偵訊，這可能構成疲勞審訊而致程序違法。

2.長時間拘留與人權保障

陳女士從清晨7點被拘捕，到次日凌晨6點才被釋放，長達23小時的拘留是否符合法律規範？根據《公民與政治權利國際公約》第9條，任何形式的拘捕或拘留都必須符合法律規定，並避免對當事人造成不必要的身心損害。臺灣已將兩個國際人權公約內國法化，相關司法行為是否符合國際標準，應進一步檢視。

四、檢察官與警察的濫權責任

1.《刑法》第125條：公務員濫用職權罪

檢察官和警方在辦案過程中，是否涉及濫用職權、非法對陳女士施壓？《刑法》第131條規定，公務員若違法行使職權，或違背法定程序辦案，將構成犯罪。陳女士的遭遇，如被迫觀看解剖照片、長時間偵訊等，都可能被視為違反法定程序的行為，而恐怕有違反《禁止酷刑公約》之嫌。

2.督察系統的官官相護？

當陳女士向北市警局督察室投訴時，督察以「程序沒有問題」敷衍了事，這是否構成《刑法》第132條的「包庇罪」？如果內部監督無法有效運作，警察實施偵查及其所或證據的可信度將受到削弱。

五、陳女士的反思與行動：為何不能重演江國慶案？

江國慶案給我們的教訓是，非法取供摧毀了被告個人的生命，更侵蝕社會對軍法機關的信任。陳女士決定公開自己的遭遇，不僅是為了洗刷個人的冤屈，也是為了喚起社會對程序正義和檢警機關陋習積弊的重視。

「我不希望自己成為第二個江國慶，更不希望臺灣再出現更多無辜受害者。」陳女士向法律專家與人權團體求助，希望通過法律途徑，揭露案件背後的濫權問題。

六、呼籲司法改革：從制度到文化的轉變

陳女士的遭遇凸顯出臺灣司法體系中的三大問題：

1.程序正義的缺失：無論是拘捕、偵訊還是拘留，是否符合法律規範應接受更嚴格的審查。

2.監督機制的失靈：當內部監督（如警局督察）無法有效運作，如何建立一套獨立、公正的調查機制？

3.人權意識的不足：從解剖照片的展示到夜間偵訊，凸顯司法執行者對基本人權的忽視。

司法改革不僅需要法律層面的調整，更需要司法文化的全面反思。唯有如此，才能確保每個人都能在法律面前獲得公正對待，真正實現「以人權為本」的司法精神。

結語：正義不應遙不可及

陳女士的案例告訴我們，程序正義不僅是一種法律技術，更是一種對人權與自由的保護。只有當每個案件都能遵循正義的原則，司法才不會成為霸凌的工具。臺灣不能再有第二個江國慶，我們每一個人，都有責任確保司法體系的公平與透明。

法官基於不告不理原則，乃是消極被動的；檢察官才是真正握有司法大門鑰匙的人，沒有起訴也就沒有審判。但，如果起訴證據不足、未及時調查對被告有利的證據、或法律見解錯誤，都會讓不該進入司法審判甚或本就無辜的被告，墜入纏訟的痛苦深淵。地方法院判決無罪，檢察官還可以上訴高等法院；高等法院判決無罪，檢察官仍可不認輸地上訴最高法院。只要檢察官不放棄，早該結束的案子就會在法院「依法」進行，但那些求告無門的被告只能沒有選擇地「依法」應訊，不出庭還會有被拘提的可能，漏接傳票還有被通緝的風險，司法糾纏得至訴訟終結、判決無罪確定為止。

我們期待陳女士的遭遇所暴露出的現行司法偵訊過程的陳年積習，涉嫌押人取供再補正程序、夜間偵訊之疲勞偵訊、違反無罪推定原則的預判辦案態度，以及拘留室與看守所類似監獄服刑的不當場所設計，能因為陳女士勇敢地揭露。而能獲得臺灣各界的正視。

本文授權自獨家報導，原文見此

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