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《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
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【文．張淯】

2024年9月26日賴清德總統召開全社會防衛韌性委員會首次會議，與會代表規模龐大包括：宗教界的慈濟、中國佛教協會、玉山寶光聖堂、基督教長老教會，科技界的資安專家、台灣駭客協會、趨勢科技，以及民防推廣組織壯闊台灣聯盟、黑熊民防教育協會、台灣民主實驗室，甚至全聯董事長林敏雄也入列。賴總統會後宣布將計畫培訓40萬民兵，必要時投入支援軍事行動，台灣彷彿真的成為外媒所形容全球最危險的地方。

台灣如果發生戰爭，政府主導的國防體系、全民動員體系會首先動起來，這次「韌性大會」納入民生、資安、防災、醫療等民間力量，賴總統預設立場是「全民備戰」。尤其幾個新興政治性團體的角色備受關注，包括：台灣基督教長老教會「福摩薩學院」、黑熊民防教育協會、台灣民主實驗室和不克出席但賴總統特別介紹的聯電創辦人曹興誠。

台灣長老教會去年11月28日成立「福摩薩學院」粉專，推動平戰轉換的民防體系，創辦人是學者出身的排灣族之子薩慕爾Samuel（謝易宏），這是一個新興社群，統計一年來到執筆時臉書按讚數、追蹤數都還僅數百人。但是獨獲賴總統青睞，9月24日前往南投出席「福摩薩學院方舟計畫民防訓練活動」時重申「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，「台灣絕對不可能簽和平協議，要靠實力才能確保和平，而非靠一紙協議得到和平，那是靠不住的」，引發輿論關注。福摩薩學院的政治色彩，不解釋、理自明。

另一個爭議性人物是曹興誠。2022年8月，前聯電董事長曹興誠開記者會說要砸10億元，3年內訓練300萬名黑熊勇士，30萬保鄉神射手；2023年美國前國安顧問歐布萊恩喊「百萬」台灣人拿起AK-47；到了這次清德總統召開「韌性大會」，宣布將計畫培訓40萬民兵。短短兩年，民兵數量愈說愈少，從曹興誠的330萬、歐布萊恩的百萬，到賴清德說的40萬，「泡沫化」得很厲害。

曹興誠肯定是吹牛皮，他沒拿出10億，也沒訓練330萬的黑熊勇士和保鄉神射手，甚至連有沒有萬分之一的數字都存疑。不過，據媒體報導，他後來轉移興趣，投資2.3億元拍攝台劇《零日攻擊》，也有傳聞其中政府出資1.3億元，預計拍10集，2025年上檔，以炒熱台灣選舉年「中共武統」的認知戰。戰爭是殘忍的，劇透結局無論是保台或失守，家破人亡、覆巢危卵，台灣必是輸家的悲劇，這是台灣人民想要的嗎？

歐布萊恩肯定也是吹牛高手，他口氣稍微小一點，只喊「百萬」台灣人拿起AK-47，為什麼肯定他是在吹牛，因為台灣一向買的是美制武器，一個美國高官員竟然不知道台灣從來沒買過俄羅斯武器，美國軍售台灣，最快運送來台的是過期彈藥、發霉的戰術背心，獨獨沒賣給咱們AK-47，就算當過兵的人還得打掉重練AK-47，教台灣人民要怎麼殺敵、打巷戰？但歐布萊恩就是這麼輕易地把蔡英文政府「特種大綬景星勳章」騙到手了。

賴總統把曹興誠找進總統府「韌性大會」，他把誇張的330萬的黑熊勇士和保鄉神射手校正回歸為40萬民兵，短短兩年就泡沫化了290萬民兵；不過，如果曹興誠是詐騙慣犯，賴總統跟著他走，台灣將離和平愈來愈遠，離戰爭愈來愈近，所謂「韌性大會」，不過是場抱團取暖的「任性大會」罷了。台灣要求戰還是求和平？賴總統距離台灣人民將愈來愈遠。

本文授權自獨家報導，原文見此

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