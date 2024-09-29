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美國人「電」賴清德 賴「電」藍白合

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
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【文．張淯】

立法院第二會期開議前，賴清德總統宴請黨籍立委餐敘，和第一會期前的餐敘相同的是，賴總統親頒軍令狀，團結對抗藍白在野黨；不同的是這次51席綠委有12人缺席，出席率僅7成6，創下新低。政論媒體人郭正亮指出，賴清德任用親信陳世凱擔任交通部長犯了派系眾怒。

派系不滿陳世凱政治資歷淺、缺乏交通事業相關專業，這是顯而易見的事實，檯面下心生不滿也在情理之中。上一篇社長的話〈派系治國 人民如何「信賴」？〉已經點名陳世凱人事案的荒謬。

賴政府另一個雷區是「電」。蔡英文、賴清德兩代領導人對於錯誤的能源政策，如何校正回歸，現在進入敏感的深水區，賴總統「立委團結宴」中有4位英系立委缺席，這就有意思了。

立法院第二會期開議，尚未同意補助台電千億預算，經濟部已擬定10月電價調漲，工業部分（含大型商業）漲幅高達14%，但是民生住宅用電則不調整，這將是3年內電價第4次調漲。漲完後，預計台電今年可以損益兩平。

英、賴兩朝執政的民進黨先是廢核，等缺電了就增加氣電機組，遇到天然氣飆漲，要選票不得不凍漲電價，拖到台電虧損累累，再勒索立法院給補助，形同慷納稅人之慨，但排除零碳核電，說好的「淨零碳排」做不到呢？這種政治算計惡性循環，糟糕透了。

台灣缺電，全民不是必須共體時艱嗎？這就此時，爆出閣揆卓榮泰官邸兩個月需用電2萬度、花15萬元電費，卓揆官邸是2萬度的用電大戶，社會觀感如何不言自明，這些可是納稅人買單，台電怎麼敢漲民生用電。

然而上週，立法院還發生一幕內閣「部長互打」的戲碼，卓揆舉起衛福部長邱泰源和環境部長彭啟明的雙手，宣稱內閣沒有內戰、沒有心結。起因是邱泰源向賴總統告御狀，而後大嘴巴說出賴總統罵了彭啟明，於是引起軒然大波。

邱、彭兩位部長爭點是，邱認為光是台大醫院推動節能減碳就需要8000萬元經費，環境部不想辦法給財源，醫療院所這些用電大戶怎麼繳得起這些龐大的碳費？喔，原來又是因為用電大戶，現在環境部「淨零碳排」打算徵收碳費了，用電大戶個個跳腳，如果環境部找財源補貼用電大戶，恐怕最後腦筋又是動到納稅人身上！

賴總統登基後，在總統府成立國家氣候變遷對策委員會，找來企業界大老和碩董事長童子賢擔任副召集人，童子賢強調用科學態度面對能源問題，民進黨立委不只一次反映「非核家園」神主牌不能動，擔心動搖「黨本」，這也讓童子賢小心翼翼，不敢輕易甩鍋前朝。但，兩位部長因為碳費補貼隔空告御狀，台電面臨每年千億虧損的錢坑，現在就要梭哈攤牌了，立法院如果闖不過，自然就是拿工商界用電大戶開刀。

出身產業界的童子賢還沒能展現應對能源政策危機的能耐，就得先眼睜睜看著政客大亂鬥，要知道調漲工商界這些用電大戶高達14%的電價漲幅，這驚人幅度是比一隻牛剝幾層皮還要嚴重，轉嫁數千億成本給企業，這可是傷筋動骨的劇痛，我們護國神山的半導體，還有吸引一堆用電怪獸的AI產業鏈外資巨頭來台灣設廠、蓋機房……怎敢漲電價，英、賴政府失信於產業和跨國企業，卓揆想借幾個部長項上人頭一用？

2023年美國商會白皮書再度為「缺電」翻臉，2024年不僅「缺電」無法解決，賴政府還想漲「14%電價」。不等台灣IT產業發怒，美國商會肯定先跳腳。

回過頭來看，賴總統心裡明白，這些用電大戶沒有一個好惹的，不想台電虧到破產，就只好柿子挑軟的吃，賴總統看來看去心中最軟的一塊，還是立法院的藍白在野黨，青鳥出擊、黑熊無敵，認知戰用好用滿。但，派系陽奉陰違，「雙少數」執政蠻幹，誰知道會不會有同志又暗中搞鬼？

本文授權自獨家報導，原文見此

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