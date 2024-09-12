派系治國 人民如何「信賴」？

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【文．張淯】

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賴清德總統治下的卓榮泰內閣重用親信，與過去民進黨執政派系共治最大的不同就是「政治分贓」變本加厲，派系酬庸色彩更加鮮明。最近賴政府發布交通部長陳世凱，以及提名姚立明擔任司法院副院長，兩人都是總統大選競辦成員，前者是競選總部發言人，後者則是競選總部主任委員皆是如此。然而爭議可不小。

賴清德總統520任用一批競辦成員和親信，包括：卓榮泰、鄭麗君、潘孟安、李孟諺、陳金德、陳世凱、羅文嘉、何志偉……雖說打下江山論功行賞是人之常情，但是交通部長李孟諺被爆婚外情下台後，遞補者任用非交通專業的陳世凱，這就不得不讓人質疑是用人「唯才」，或是「不才」，還是派系酬庸沒有底線？

交通部掌管全國交通事業，天上飛的、地上跑的、水上航行的，甚至是看不見的電信和網路基礎建設，包羅萬象、無所不包，涉及這麼多元專業的領域，掌舵的部長至少要沾上一點點相關專業吧，否則從政次、常次升任，至少相關業務也不致生疏吧。賴政府不此之圖，把520接任政院發言人的陳世凱提拔升官三級跳，高升交通部長的用人邏輯，台灣圈全一臉懵了。

根據交通部官網簡介，部長陳世凱係東海政治系（91）、國立台北科技大學經營管理EMBA專班碩士（111），政治經歷只有台中市議員，再來就是520後擔任行政院發言人。可以這麼說，以本質學能而論，2022年才取得EMBA碩班，缺乏管理實績，絕無可能擔任交通部長，唯一的原因就是賴清德競辦、新潮流（中流）的緣故，中流向來不如北流、南流壯大，中流大阿哥、立法院副院長蔡其昌這次立委選舉遭民眾黨蔡壁如強力挑戰，差一點翻船，陳世凱能在民進黨派系卡上交通部長，可謂跌破眾人眼鏡。

當然，卓榮泰、陳世凱接受媒體訪問時說，過去100天擔任行政院發言人，熟悉新政府業務內容和地方交通業務……。這就把台灣人民當傻子了，擔任100天的行政院發言人，參加幾次行政院會，即使天縱英明「智商157」，也不可能養成一位交通部長，卓揆這不是睜眼說瞎話嗎？況且，「智商157」也實在不怎麼高明，不是嗎？

再說，前立委姚立明近20年來最為活躍的是選舉舞台，不是學術舞台，從政後在倒扁運動、選舉造勢活動、擔任綠媒電視名嘴……最近一篇掛名論文已經是9年前的事了，按理說，能擔任司法院大法官者，應是人孚眾望、高山仰止的學術大儒，但姚立明顯然不符合司法院組織法第 4 條，大法官應具有的六項資格中的任何一個條件，唯一的理由就是擔任大選期間的賴清德競選總部主任委員，一樣凸顯賴清德用人唯親信的問題。

國家人才的培育必須長期培養，賴總統用人唯親信，卻不考慮專業能力和職司獨立行使職權的性質，派系酬庸、派系治國好不好，在此舉個例子，前宜蘭縣長、新系的林聰賢，2017年2月因任內濫發農地農舍建照惹議，提前卸任入閣，當時蔡英文總統的林全內閣提供衛福部長、農委會主委、勞動部長三個職位供其選擇，好個政治奇才竟能跨三個不同的專業領域，由於爭議太大，勉強屈就農委會主委，最後因農產品供銷失調下台，民進黨還是給了畜產公司董事長位子，最後爆出「巴西混蛋」奇葩案件再度下台。

派系治國，用人唯親、唯賴，只是爭議的人必會闖禍，歷史總是驚人相似，不是嗎？只為了酬庸競選班底，陳世凱壓得住陣腳嗎？姚立明又孚人望嗎？

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