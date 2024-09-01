「第四屆台灣尤努斯創新獎總決賽」 得獎名單出爐

獨家報導 記者趙舒婷／綜合報導

台灣尤努斯基金會舉辦的「第四屆台灣尤努斯創新獎」總決賽於8月24日圓滿落幕，最終由團隊「安居不動產」，運用科技計算讓建築都市更新重建計算幫助更多民眾安心與建商合作都更，奪下社會組冠軍獲得16萬元首獎；「肆加壹」及「初布」則分別摘下亞軍及季軍殊榮。學生組則由結合人工智慧方法評估肌肉質量智能系統「Muscle Capital」拿下學生組冠軍獲得10萬元獎金；亞軍及季軍分別為「ECHO」及「蟑東西」。2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德‧尤努斯教授雖然目前已經成為孟加拉臨時政府最高領導人，但也仍跨國關注台灣尤努斯基金會活動，包含創新獎賽事，本月中旬也以預錄影片祝福台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲Philippa生日快樂，足見尤努斯教授對台灣尤努斯基金會的重視與肯定。

「第四屆台灣尤努斯創新獎」評審團、參賽團體共同合影。攝影／石雨鑫

影片連結： https://youtu.be/Zv98FOUcFi4

台灣尤努斯創新獎係由鴻海集團創辦人郭台銘於2019年尤努斯東亞年會中允諾支持台灣尤努斯基金會推動社會創新創業社會型企業所規劃辦理。今年參賽組數創了歷年紀錄，共有149組團隊報名，參與學校34所。總決賽當日，卡內基訓練(傳振企業管理顧問股份有限公司)創辦人黑幼龍至現場擔任致詞貴賓鼓勵參賽者重視人際關係，另外，鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億亦擔任致詞貴賓，鼓勵參賽者勇於創新。評審團有台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲及執行長王絹閔、台灣工研新創協會總會長高繼祖、華陽創投集團執行長呂緗柔、國泰人壽慈善基金會執行幹事廖昶超、致理科技大學商務管理學院院長兼尤努斯社會企業中心主任劉芬美。

「第四屆台灣尤努斯創新獎」評審團及出席貴賓，由左至右為國泰人壽慈善基金會執行幹事廖昶超、致理科技大學商務管理學院院長劉芬美、台灣工研新創協會總會長高繼祖、卡內基訓練(傳振企業管理顧問股份有限公司)創辦人黑幼龍、財團法人台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲、財團法人台灣尤努斯基金會執行長王絹閔、華陽創投集團執行長呂緗柔、元家企業股份有限公司營運長顏志鼎、鴻海精密工業中央智權總處處長林忠億。攝影／石雨鑫

第四屆台灣尤努斯創新獎總決賽結合永續理念，特別選用「國產材」製成的獎盃，其特性兼顧循環利用、減少運輸碳足跡、友善環境、也促進林農生計，是友善環境的優良材質。參賽團隊午餐飲食採用循環餐盒，讓用餐同時關心地球永續，邁進「零淨碳排放」的願景。

第四屆台灣尤努斯創新獎學生組前三名得獎團隊並可獲由卡內基訓練贊助提供「卡內基大學班」課程，共15位名額，全額補助每位12堂，共42小時課程，內容包含：建立自信及溝通合作、人際關係、影響力發揮等。

「安居不動產」獲得第四屆台灣尤努斯創新獎社會組冠軍，由台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲(左)及台灣尤努斯基金會執行長王絹閔(右)頒贈獎盃及獎金16萬元。攝影／石雨鑫

為求創新與資源媒合，本屆競賽也邀請與臺灣老牌創投機構—華陽創投集團所設立「華陽創新科技股份有限公司(新創101 )」合作，基金會將擇優參與競賽後的天使投資媒合會，協助新創團隊鏈結後續資源，有助於新創團隊擴增商業規模，打造共好生態圈。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，此次報名競賽的團隊數量眾多，競賽過程中也相當激烈，評審團在評分過程也十分掙扎討論熱烈，可見參賽提案都相當優秀。本次創新獎宣傳初期基金會進行了7場YSBC學校校園宣傳、舉辦了社企培訓課程、提供了業師輔導，讓本次活動更加多元及豐富；八月初尤努斯教授受命領導孟加拉臨時政府，是至高的榮耀，相信得獎的團隊也能如同尤努斯教授堅持信念一般的堅強意志，拿出改變世界的決心，致力解決社會問題，為社會帶來更多美好。

「Muscle Capital」獲得第四屆台灣尤努斯創新獎學生組冠軍，由台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲(左一)及台灣尤努斯基金會執行長王絹閔(右二)頒贈獎盃及獎金10萬元；並由卡內基訓練(傳振企業管理顧問股份有限公司) 執行長陳傳宏頒發卡內基大學班課程獎勵。攝影／石雨鑫

基金會執行長王絹閔表示，恭喜所有的得獎者，未得獎團隊也不用灰心，能否從參賽過程中建立新的人脈、獲取新的資源、學到新的經驗才是最重要的。評審團評審長高繼祖總會長肯定尤努斯創新奬是公平且具有高度水平的競賽，評審呂緗柔執行長則以自身經驗表示過去參賽雖然從未得奬但在30歲就創業成功，本次創新獎圓滿落幕除了感謝所有參賽者的支持，也需要再次感謝13所大學尤努斯社會企業中心(YSBC)，以及新北創力坊、CircuPlus 奉茶行動、錸放科技股份有限公司、拾蚯樂、不老夢想125號、孔雀魚普惠科技股份有限公司、斯創教育工作群等共同響應宣傳。

台灣尤努斯基金會致力於推廣「社會型企業」，也持續每個月於台北、高雄辦理尤努斯社企沙龍，目的希望打造培育與跨域交流的聚會，邀請社會企業或各專業領域講者貴賓，分享創業與經營永續事業的經驗，期盼啟發更多人投入社會型企業的創業以及精進自我的能力，共同打造美好的三零世界。

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

國戰會論壇／總統濾鏡看核電

國戰會論壇／全代會後 賴清德只剩半壁江山

國戰會論壇／「打燦小組」套路？ 蔡英文選對的人？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】