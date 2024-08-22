湖口交流道塞車有解 立委徐欣瑩爭取中央經費支持

獨家報導 計然／綜合報導

立委徐欣瑩8月19日邀請交通部路政及道安司簡任技正湯儒彥、高公局副局長陳宏仁、公路局副總工程司李忠璋等中央相關單位，以及縣政府交旅處處長陳盈州、新豐鄉長徐煒傑，以及縣議員等，當面溝通湖口交流道壅塞的解決方案。公路局副總工程司李忠璋當場宣布，全力支持竹9線改善工程案，其規劃設計費1200萬元，納入「永續提升人行安全計畫」經費補助。

圖／徐欣瑩立委辦公室

國道一號湖口交流道的壅塞狀況，可望獲得改善邁出第一步，立委徐欣瑩會後三點結論：一、湖口交流道聯絡道竹9號道路改善工程，中央全力支持補助規劃設計費。二、縣府盡快完成交流道改善案可行性評估，中央協助加速審議。三、高公局研議延長湖口休息站便道開放通行的時間。

立委徐欣瑩表示，湖口交流道附近的交通狀況長期為民眾詬病，她自己每次在新竹縣與立法院之間往來時，「只要走國道一號經過湖口，就是塞車」，因此19號邀集交通部路政及道安司簡任技正湯儒彥、高公局副局長陳宏仁、公路局副總工程司李忠璋等中央相關單位，以及縣政府交旅處處長陳盈洲、新豐鄉長徐煒傑、議員等人出席座談會，當面研商湖口交流道的解決方案。

新竹縣政府府交旅處長陳盈洲在會中提出兩種解決方案，首先是改為單點鑽石型交流道，擴大交流道匝道的流量，也就是將交流道整併為單一路口控管、一次號誌停等簡化動線，減少左轉幅度，提升效率；第二則是交流道周邊聯絡道竹9線(光華路)改善工程，移除快慢分隔島、設置偏心左轉道、完善行人設施，疏通匝道附近的交通瓶頸。

交旅處提案湖口交流道改善方案：單點式鑽石型交流道。

新竹縣湖口鄉、新豐鄉發展快速，區域人口數年年正成長，以10年前2014年湖口鄉人口數7萬7210人，2023年增為8萬2617人；新豐鄉2014年該鄉人口數5萬5826人，2023年增為5萬8956人，相比其他鄉鎮市面臨人口外移的情況，顯示兩鄉經濟發展條件優越，然而衍生的交通壅塞問題日益嚴重，卻是經濟發展後甜蜜的負擔，令地方困擾不已。

資料來源／湖口鄉、新豐鄉戶政事務所

新豐鄉長徐煒傑提出，交流道改善案緩不濟急，希望湖口休息站的便道開放通行時間由早上6-9延長，加速紓解車流量。

交流道改善案，從提案到完工動輒10年以上，在場的地方人士一致希望縮短流程。高公局副局長陳宏仁回應，後續請縣府辦理可行性研究評估，高公局會加速審查辦理；至於湖口休息站便道延長開放時段，會回去研議。第二個方案需要中央的經費協助，公路局副總工程司李忠璋當場宣布，全力支持並通過「永續提升人行安全計畫」，補助規劃設計費。