天下不平／奧運拳擊場上的性別風暴

【文．蔡鎤銘】

2024年巴黎奧運會上，女子拳擊賽場成為了性別爭議的焦點。阿爾及利亞選手伊曼·哈莉芙（Imane Khelif）和中華台北選手林郁婷的參賽資格引發了廣泛討論，甚至連《哈利波特》作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）也多次發聲質疑。這場風波不僅涉及運動員的個人榮譽，更牽動了全球對性別認同和公平競技的深層思考。

圖／林郁婷IG

事實與背景

在8月10日的巴黎奧運會女子66公斤級拳擊決賽中，阿爾及利亞選手伊曼· 哈莉芙戰勝中國大陸選手楊柳，奪得金牌。然而，這場比賽並未因其技術和實力而被記住，而是因為性別爭議而引發熱議。此前，哈莉芙在16強賽中對陣義大利選手卡里尼，僅46秒便讓對手退賽，這一事件成為性別爭議的導火索。

哈莉芙的參賽資格在比賽前就已經成為焦點。她在賽前的體檢中被發現具有XY染色體，這一發現引發了廣泛的質疑和討論。許多人認為，擁有XY染色體的運動員不應該參加女子比賽，因為這可能會給其他選手帶來不公平的競爭優勢。然而，哈莉芙堅持自己是女性，並且一直以女性身分參加比賽。她的教練和支持者也強調，哈莉芙的生理特徵和體能並未超出女性範疇，應該被允許參賽。

與此同時，中華台北選手林郁婷在女子57公斤級比賽中也遭遇了類似的質疑。她在半決賽中擊敗土耳其選手耶爾德兹，後者在賽後高舉雙手比出「X」的手勢，暗示林郁婷的性別問題。這一手勢迅速在社交媒體上引發熱議，許多人開始質疑林郁婷的性別身分。林郁婷的教練和支持者則表示，林郁婷自出生起即被認定為女性，並且一直以女性身分參加比賽，她的參賽資格不應該受到質疑。

在這場性別爭議中，國際拳擊協會（IBA）扮演了重要角色。IBA在2023年女子拳擊世錦賽上取消了哈莉芙和林郁婷的參賽資格，理由是DNA檢測顯示她們具有XY染色體。然而，這一檢測結果從未被公開證實，並且IBA的決定也引發了廣泛的質疑和批評。許多人認為，IBA的決定是基於性別歧視和偏見，而不是科學證據。

需要注意的是，由於國際拳擊協會涉及腐敗和操縱比賽，東京奧組委和巴黎奧組委都取消了其奧運會賽事管理資格。因此，儘管哈莉芙和林郁婷被國際拳擊協會取消資格，她們仍然能夠參加巴黎奧運會。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在新聞發布會上重申了對她們的支持，強調她們有權參加女子比賽。巴赫表示，奧運會應該是一個包容和公平的競技場，所有運動員都應該有機會參加比賽，無論他們的性別身分如何。

這場性別爭議不僅涉及運動員的個人榮譽，更牽動了全球對性別認同和公平競技的深層思考。隨著社會觀念的改變和科學知識的積累，我們期待未來能有更科學、更公正的解決方案，讓每一位運動員都能在公平的環境中競技，實現自己的夢想。

性別爭議的真相

生理性別的區分最初是基於外生殖器，但隨著遺傳學的發展，性染色體成為了區分男女的主要依據。一般來說，女性具有兩條X染色體，男性則具有一條X染色體和一條Y染色體。然而，這一標準並非絕對，有些人可能只有一條性染色體X，或擁有三條性染色體。

即使擁有XY染色體，Y染色體上的基因突變或缺失也可能導致胚胎發育出女性生殖器官，這些人被稱為性發育異常（DSD）。研究表明，約2%的人可能出現性發育異常。測量血液中的睾酮水平曾被用來區分男女運動員，但這一方法也存在局限性，因為睾酮水平和對睾酮的敏感度存在個體差異。

社會與政治背景

性別爭議不僅是科學問題，更涉及社會和政治層面。J.K.羅琳的多次發聲引發了廣泛討論，她質疑哈莉芙和林郁婷的性別，並暗示她們可能存在「性發展障礙」。這一言論在全球範圍內引發了強烈反響，特別是在台灣，許多民眾對羅琳的言論表示不滿，甚至有人焚燒《哈利波特》書籍以示抗議。

台灣的作家和政界人士也紛紛發聲力挺林郁婷，強調她的參賽資格沒有問題，並譴責國際拳擊協會和羅琳的惡意攻擊。體育署和中華奧會也在第一時間發聲明支持林郁婷，並對國際拳擊協會提出警告。

此外，這場爭議還揭示了國際體育賽事中的政治角力。國際拳擊協會因腐敗和操縱比賽而失去奧運會賽事管理資格，但其對運動員的影響力依然存在。這一事件也反映了國際體育組織在性別問題上的立場和態度，國際奧委會主席巴赫的支持聲明顯示了奧委會對性別多樣性的包容態度。

台灣政界人士也紛紛發聲支持林郁婷。國民黨立委陳菁徽引用《哈利波特》中的魔法咒語「去去！武器走！」來反擊羅琳的言論，希望消除她的偏見和歧視。柯志恩呼籲羅琳選擇正確與尊重的態度，而不是盲從偏見，用錯誤假消息傷害別人。民進黨立委林宜瑾則強調，台灣有義務積極對抗林郁婷所遭遇的惡意，並呼籲國際社會尊重運動員的性別認同。

這場性別爭議不僅揭示了國際體育賽事中的性別問題，更反映了全球對性別認同和公平競技的深層思考。隨著社會觀念的改變和科學知識的積累，我們期待未來能有更科學、更公正的解決方案，讓每一位運動員都能在公平的環境中競技，實現自己的夢想。

結語

巴黎奧運會上的性別爭議揭示了性別認同和公平競技之間的複雜關係。科學證明了性別的多樣性，而事實揭示了性別刻板印象的普遍存在。推進性別平等和性別平等教育或許是解決之道，讓更多人了解並理解那個樸素的真相：女人可以更高、更快、更強，無需變成男人。

這場風波不僅是對運動員個人榮譽的挑戰，更是對全球性別認同和公平競技的深層思考。隨著知識的積累和社會觀念的改變，我們期待未來能有更科學、更公正的解決方案，讓每一位運動員都能在公平的環境中競技，實現自己的夢想。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授、淡江大學兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員）

本文授權自獨家報導，原文見此。

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