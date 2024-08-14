台灣尤努斯基金會祝福尤努斯教授領導孟加拉民主

【文．趙舒婷】

台灣尤努斯基金會係2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯（Muhammad Yunus）教授所授權成立，推廣社會型企業與三零願景「零淨碳排放、零貧窮、零失業」的良善理念，在台耕耘已近10年；近期孟加拉人民進行第二次獨立革命，推翻前總理哈西娜（Sheikh Hasina）的獨裁政府，由總統授命尤努斯教授宣誓就任臨時政府首席顧問即最高領導人，帶領孟加拉進入民主化的國家。

2023年，台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲(左三)與執行長王絹閔(右二)至孟加拉拜訪尤努斯教授(右三)。

尤努斯教授創立窮人銀行(格萊珉銀行)，透過小額貸款協助全球許多國家及地區的弱勢族群微型創業，2006年其獲頒諾貝爾和平獎殊榮，享有「窮人的銀行家」美譽，是社會型企業概念的先驅，是2020年東京奧運桂冠得主，也是2024年巴黎奧運社企總顧問，於2014年4月由王絹閔協助國際扶輪3480地區及中華企業轉型升級創新協會邀請尤努斯教授博士來台演講，當時蔡慧玲與王絹閔為國際扶輪地區第一分區助理總監與助理秘書長，也是企轉會理事長及副理事長，在台灣國際會議中心舉辦了三千多人的大師青年論壇「夢想、無貧、新世界」，尤努斯教授捍動人心的演說，激勵了無數的年輕青人，尤努斯教授也被台灣年輕青人熱情地渴望向他學習而感動，受到感召的蔡慧玲與王絹閔發起了籌備台灣尤努斯基金會，以108先鋒天使公益計劃，以每位捐助人捐款新台幣三十萬元募集三千萬元基金成立基金會，尤努斯教授也在尤努斯天使的榮譽證書上親筆簽名，只是一紙尤努斯天使榮譽證書，基金會成立後仍然陸續有榮譽天使支持基金會，尤努斯天使成為基金會最主要的支援力量，尤努斯天使包括諸多知名熱心公益的國泰金控、華南銀行、信義房屋、台新銀行公益慈善基金會、中小企業企業主、專業經理人、專業人士乃至青年支持者等等；於2019年尤努斯教授來台，基金會舉辦了第二屆尤努斯社企東亞年會，鴻海科技集團創辦人郭台銘獲邀為當時與尤努斯教授對談的「尤努斯人物」，允諾及大力扶植支持台灣尤努斯基金會，更讓台灣尤努斯基金會邁入新的里程碑。

2024年台灣尤努斯基金會率領台灣代表團參與第十四屆尤努斯社會企業世界年會(Social Business Day)。

尤努斯教授為台灣尤努斯基金會的創始人與首席顧問，共同創辦人蔡慧玲及王絹閔為基金會成立迄今之董事長及執行長，108位先鋒天使為台灣尤努斯基金會之共同發起人，近十年來基金會致力於推動格萊珉模式培力弱勢創業，除了推動成立台北市格萊珉儲蓄互助社，也以格萊珉學校、台北高雄每月的尤努斯社企沙龍公益講座傳遞善知識，近期更以淨零永續委員會及規劃三零學院預備開設相關尤努斯教授理念及相關課程，致力青年培力，以期推動成立更多的社會型企業解決社會問題，基金會一直與尤努斯教授保持密切關係，由尤努斯教授親自規劃基金會在台的四大志業(成立大學尤努斯中心、推動社會型企業、社企創投基金及格萊珉模式)，目前全球有109大學成立尤努斯中心(YSBC)，基金會在台灣推動了14所大學尤努斯中心，最新一所為南華大學，中心數為全球密度最高。尤努斯教授持續指導基金會在台公益志業扎根台灣。

尤努斯教授(左二)訪台，與鴻海科技集團創辦人郭台銘(右二)合影，左一為台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲，右一為台灣尤努斯基金會執行長王絹閔。

2014年「尤努斯大師青年論壇」，中間為尤努斯教授、左側為雲門舞集創辦人林懷民。

圖為台灣尤努斯基金會「先鋒天使榮譽證書」。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，很高興看到尤努斯教授返回孟加拉領導國家，相信尤努斯教授一定能夠領導孟加拉蛻變為民主化的國家，我們也將持續給予尤努斯教授以及孟加拉人民最真摯的祝福及支持；基金會執行長王絹閔表示，六月剛在菲律賓參與第十四屆Social Business Day，與尤努斯教授有很多的交流，雖然孟加拉之前因有遭遇一段時間的學運抗爭，造成不少流血衝突，但隨著孟加拉前總理哈西娜辭職，抗爭事件也告一段落，孟加拉的學生領袖及市民都期待尤努斯教授可領導孟加拉臨時政府，而尤努斯教授也不負重望扛起重任，雖然這結果可能會讓基金會原訂年底12月東亞年會邀請尤努斯教授來台行程出現變數，但對於孟加拉人民及尤努斯教授而言是最完美的結果，台灣尤努斯基金會誠心的獻上祝福。

台灣尤努斯基金會在台扎根已屆十年，邀請更多企業及捐款人成為基金會的尤努斯天使以及更多人加入「萬點繁星」計畫，捐款支持台灣尤努斯基金會拓展更多社會影響力、創建美好的三零世界。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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