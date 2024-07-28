人傑地靈的布爾諾（Brno）

【文．楊正寬】

民國108年7月21日我決定從波蘭華沙（Warszawa），不搭歐鐵改搭還算舒適的跨國巴士夜車，直接驅車548公里先到捷克的第二大城市布爾諾（Brno )，兩天後再到大家比較孰悉的首都布拉格(Praha)。

圖／googlemap

根據維基百科資料顯示，西元5世紀開始已經有人在布爾諾居住，但直至1243年居民才正式獲得戶籍特許狀，14世紀布爾諾當局輪流在布爾諾與奧諾慕克召開地區議會。該市雖歷經胡斯戰爭時的親胡斯軍隊、三十年戰爭的瑞典，以至普魯士在1742年的攻勢，但都未能讓這座城市陷落。

1777年升為教區，18世紀開始工業化，被譽為「摩拉維亞的曼徹斯特」。1847年安裝煤氣街燈，1867年開始有電車服務。但同時舊城堡亦改成為監獄，以囚禁奧匈帝國的政治犯，從此該區域成為是德意志人聚居區。

第二次世界大戰期間該市遭受嚴重破壞，特別是1944至1945年間，盟軍多次轟炸布爾諾，至少造成1,200人受傷，1,278座建築物被毀，戰後該市德意志人都被驅逐。戰前當地是現代主義文化的中心之一。由密斯凡德羅設計的圖根哈特別墅在2002年被UNESCO列入世界文化遺產。在布隆的聖湯瑪斯修道院，遺傳學家孟德爾完成了豌豆花雜交實驗，提出了遺傳學定律，孟德爾自1854年在這裡工作，並在這裡去世。

另外還有著名作家米蘭昆德拉、數學家哥德爾、建築師阿多夫洛斯等名人都在這裡出生，真是人傑地靈的地方。其中在布爾諾出生的米蘭昆德拉（Milan Kundera)，或許大家可以陌生，但他在1984年出版的作品《生命中不能承受之輕》，以及以布拉格為故事背景的小説《生命中不能承受之輕》，之後被譯為《情陷布拉格》（The Unbearable Lightness of Being），或又譯作《布拉格的春天》、《布拉格之戀》的電影，而且獲得奧斯卡獎，大家就都會對這位作者肅然起敬！

夜車在清晨三點左右就進入捷克國境，在關卡暫停下來接受象徵性通關安檢之後，七點半就到布爾諾了。下車後先到位於市中心彼得羅夫（Petrov）區的聖伯多祿主教座堂（Katedrála svatého Petra a Pavla），該教堂是捷克國家文化古蹟，摩拉維亞南部最宏偉的建築和該市的主要地標之一。其鐘樓高達84公尺，內部主要是巴洛克風格，而令人印象深刻的外觀是兩座鐘樓，是1904年-1905年由建築師奧古斯特·柯爾斯坦重建後成為新歌德式建築風格，內部還有重建新教堂的建築特展。

位於市中心彼得羅夫（Petrov）區的聖伯多祿主教座堂(維基百科)

聖伯多祿主教座堂及其正門上方刻著拉丁文的馬太福音經文(楊正寬)

聖伯多祿主教座堂及其正門上方刻著拉丁文的馬太福音經文(楊正寬)

聖伯多祿主教座堂內的聖經故事彩繪櫥窗與1904年重建前遺址(楊正寬)

聖伯多祿主教座堂內的聖經故事彩繪櫥窗與1904年重建前遺址(楊正寬)

離開聖伯多祿教堂也順道參觀了聖爾額爾教堂、卡普欽修道院及紅色小教堂等幾座規模較小的教堂之後，下午來到紀念當年捷克為脫離共產統治的自由廣場。

旅行在外，很多驚奇，當天下午3點多，我正在自由廣場端詳研究這個黑色半長橢圓形的「布爾諾天文臺」大鐘罩時，手機突然響起，結果顯示是高餐前李校長福登來電，心裡頓時掙扎起來，怎麼辦？不接不行，接了又是雙方付費的國際電話，到底有什麼事這麼重要呢？禮貌！禮貌！於是趕緊接了～

「校長好，我人在東歐，請您掛斷，我打過去好了。」

「喔！不用！不用，兩句話就好。」

心想，糟糕什麼事只要兩句話呢？

「我只是要跟你說，剛剛我很認真看完民視臺灣演義的『臺灣觀光史』，看到你接受訪問，講的很好。那就不耽誤你的行程，祝你旅途愉快喔！」

「謝謝校長！講得不好，還請校長指教！」

其實受訪後我也還沒看到節目，不知道效果好不好。趕忙掛了電話，不禁非常感動，因為他老人家是觀光界的大老、觀光教育前輩，還這麼關心觀光發展，也很提攜後進。本來民視製作人一個星期前e.mail通知我播出時間，但不巧在國外不方便收看，想說回國再說，所以自己都還沒有看到節目。校長這個時間打來應該是臺灣大約晚上9點左右，也就是播出才剛結束。校長突如其來的電話，讓我受寵若驚，真的是有另一種「他鄉遇故知」的暖心湧上來，更讓我這趟孤寂東歐之旅憑添了不一樣的悸動。高山仰止，景行行止！我何德何能，受到這麼令人尊敬的一位謙沖長者，在看完節目就馬上來電鼓勵，真的是一位值得我們學習的好榜樣啊！

掛斷電話後，我經過馬薩里克大學也順便走訪在捷克斯洛伐克成立的1919年，同時成為捷克的第二所大學，該校學生42,182名，校名是得之於捷克斯洛伐克第一任總統托馬斯‧馬薩里克。

來到位於包心菜廣場西方，看到摩拉維亞博物館旁邊，矗立著「聖三一紀念柱」，這是捷克及歐洲諸多城市的中央廣場常見到的「聖三一紀念柱」，雖然規模沒有Olomluc列入世界遺產的「聖三一紀念柱」來得高大宏偉，但是最上端的「聖父、聖子、聖靈」三聖一體及中間的聖母雕像卻也展現出基督教的「聖三位一體」的崇高精神。

走著，走著，在經過一條古巷道突然瞄到這個調皮人家的門把，竟從嘴巴伸出超大特長的舌頭來迎客，心想任誰看到了還敢開門嗎？但繼而一想或許這是主人的好意，覺得這樣把手較穩吧？

我發現在歐洲具有歷史古跡景點的路面或廣場，都是古石板鋪成的路面，如逢遊客多時，剛好也可以讓車輛小心慢行，不過就得考驗車輛的輪胎耐力了。

此外，沿路我還看到街頭佈滿很多公共景觀的雕塑藝術，與其他城市不同的是不是偉人或宗教、政治人物的崇拜，而是極其有趣的創作，姑且選擇幾個與大家分享，至於是甚麼意思，就請不要為難我，各自表述好了。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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