台灣戰情室／台海安全亮橘燈 共軍休兵閃凱米颱風

【文．陸文浩】

軍事掃描：美方自駐日美軍橫田基地出動4架C-130J運輸機與南韓釜山的金海空軍基地C-130J運輸機，7月初攜手舉行跨海戰術空運聯訓。

俄羅斯太平洋艦隊護衛艦22日在日本海進行反潛演習，另護衛艦分隊3艘在俄中海軍「海上聯合-2024」聯合演習和亞太海域聯合巡航結束後，正在返回基地。

台灣軍民聯合防空「萬安47號演習」，22日配合國軍「漢光40號演習」實兵演練同步登場，另「同心34號演習」22日上午實施召員報到作業。

圖／中央氣象署

義大利「卡武爾號」航母18日在澳大利亞北部的達爾文參加澳大利亞主辦20國「漆黑」聯合軍事演習，8月2日後將前往美國的太平洋領土關島以及日本。

台灣海巡署彰化艦19日中午發現，大陸「海警14504」公務船在澎湖花嶼西方48.2海里中線以西1.3海里處，對作業中的澎湖籍龍劼滿漁船，廣播驅趕。

大陸海警舷號「14507」、「14604」、「14603」、「14608」等4船，19日下午分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入我國水域，金馬澎分署同步派遣PP-3552、PP-3520、PP-3585及PP-10083等4艘執法艇採「1對1」平行對應，全程廣播示警、蒐證驅離，陸方海警船在我海巡艇監控下，於17時航出，歷時約2小時。

政治掃描：身兼民進黨主席的賴清德總統21日在民進黨全代會上，以「台語」致詞，提到要建立台灣主體性的國家認同等，大陸國台辦發言人陳斌華22日表示，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。

美國總統國家安全事務助理蘇利文19日表示，美國無意在亞洲建立類似於北約的組織，而是想將華盛頓在亞洲的盟友聯繫起來。美國參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）上將20日在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上表示，若台海戰爭爆發，美軍有信心能取得勝利，他對美軍充滿信心。

日本海上保安廳巡邏船相模號與台灣海巡署巡護9號，18日首次實施海上聯合訓練。日本內閣官房長官林芳正19日在記者會稱，海上保安廳與海巡署在日本境內舉行救難聯合訓練，並非針對包括中國在內的第三國。

中國外交部發言人林劍在18日舉行的例行記者會上表示，越南單方面向大陸架界限委員會提交了南海外大陸架的劃界案，其相關的主張涵蓋中國南沙群島的部分區域，侵犯了中方的領土主權和海洋權益，中方對此堅決反對，已向越方提出嚴正的交涉。

外交掃描：美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）22日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問亞洲，並將在10天行程中訪問越南、寮國、日本、菲律賓、新加坡與蒙古國，此行將傳達美國堅守對區域盟友承諾的訊息，向盟友和夥伴保證美國的支持。期間布林肯28至29日訪問日本，28日將會見日本外相上川陽子。日本和美國的外長和防長於28日舉行「2＋2」安全會談，會中將首次討論「延伸嚇阻」問題。另南韓國防部長官申源湜、美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣木原稔將於28日在日本東京的防衛省舉行韓美日國防部長會議。

美國共和黨總統參選人川普日前稱台灣搶走美國晶片生意，還指台灣應該向美繳保護費等，引發熱議，也讓台股暴跌近千點，台積電亦受影響。然而根據美國智庫「加圖/卡托研究所」報告指出，上個月美方拖欠台灣的軍售增加8.4億美元（276億台幣），拖欠項目包括之前採購的無人機、一直沒到的刺針防空、拖式反戰車、標槍飛彈等。

中共掃描：大陸央視新聞23日報導，上海合作組織成員國主管機關「反恐協作—2024」聯合反恐演習近日在新疆維吾爾自治區舉行。本次演習是上海合作組織執法安全合作領域，首次集結上海合作組織所有成員國主管機關，開展反恐力量實兵實警聯合演訓。

中國和寮國「友誼盾牌-2024」聯合演習，18日在寮國人民軍庫瑪丹學院訓練場，進行中寮雙方直升機聯合實兵演練。

中國外交部官網22日發佈《中國關於互不首先使用核武器倡議的工作文件》，內容一共8條、近1300字。中國奉行不首先使用核武器政策，是基於對核武器與核戰爭性質的認知。

中國外交部22日證實，中方近來持續與菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。白宮國家安全顧問蘇利文19日表示，美國將採取一切必要措施，確保菲律賓能夠向仁愛礁坐灘軍艦上的官兵提供補給。菲律賓總統小馬可仕18日表示，面向南海的巴拉望省（Palawan）南端巴拉巴克島（Balabac Island）空軍基地軍用跑道的建設目前已進入最後階段。

南部戰區海軍「山東號」航母編隊7月9至18日在菲律賓海進行海空聯演與艦載機起降訓練。中共南部戰區海軍、俄羅斯太平洋艦隊海軍，從7月初至17日分別進行中俄第4次聯合巡航任務，以及「海上聯合-2024」聯演。

中國大陸外交部發言人林劍在17日的記者會上稱，美方一段時間以來持續對台軍售，嚴重破壞中美雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商。共軍於20日自0722時起，計有共機22架次、共艦8艘次及公務船1艘在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」；其中15架次逾越海峽中線及進入北部、西南及東部空域。

中白（白俄羅斯）兩國陸軍8日至19日在靠近波蘭和烏克蘭邊境的布列斯特訓練場舉行「雄鷹突擊-2024」聯合反恐訓練。

中共第二十屆三中全會，於15日至18日在北京舉行。目標：2035年建成「高水平社會主義市場經濟體制」，提國防現代化：堅持黨對人民軍隊的絕對領導。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

受到「凱米」颱風由菲律賓東方往西太平洋影響，共軍南部戰區海軍「山東號」航母編隊18日由菲律賓海經（推斷）巴林塘海峽進入南海避颱。據信24日至25日共艦與公務船舶等將遠離台灣周邊海域。

預計颱風過後，南部戰區「山東號」編隊、東部戰區海空軍防颱、休整後，將重返台灣周邊海空域。東、南部戰區海軍登陸艦船也不排除將循前例抵近台灣附近海域進行遠海編隊航渡訓練、東部戰區在本（7）月底前再進行一次「聯合戰備警巡」。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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