固始雞湯飄香 連結兩岸祖先情

【文．梁幼祥】

河南有一個名叫固始的縣城，是該省人口最多的縣城。這裡的雞燉湯因其金黃色澤而聞名，湯香濃郁，三尺之外即可聞到其鮮香。入口後，香味如江河中的湧澐，一波波襲來。雞肉滑嫩中帶有韌性，堪稱雞湯中的「絕色極品」。

固始，不僅以美食聞名，更是眾多台灣人，包括客家人的祖籍地。追溯到唐朝永淳二年（683年），陳元光將軍從固始組織三千兵士，並將44戶姓氏人家遷往福建。這其中，陳、林、張、黃、鄭等姓氏在明、清兩代遷徙來台最多。

陳元光在垂拱二年（686年）上奏《請建州縣表》，獲准在「泉州」「潮州」之間增置一州，命名為『漳州』。台灣各地的「開漳聖王廟」所供奉的神明，就是這位陳元光將軍。

台南的老家竹溪寺、體育場至水交社一遍的墓地，許多墓碑上都刻有「河南」字樣，註明了祖先的出處。這些祖先從河南固始一路遷徙至福建，最終來到台灣，為台灣的文化和歷史留下了深刻的印記。

閩南人拜開漳聖王，祈福求願最為靈驗。這一信仰，不僅是對祖先的敬仰，更是兩岸文化連結的重要象徵。當你品嘗固始的雞湯時，不妨也去拜一拜開漳聖王，感受這份跨越千年的祖先情誼。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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