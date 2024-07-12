甲辰龍年各運勢生肖排名

【文．張淯】

2024甲辰龍年即將到來！相信各位讀者都會好奇且關心自己來年的運勢，究竟在財運、事業、桃花、健康乃至於整體運勢上，自己的生肖表現是如何呢？同時不論運勢如何，相信大家也都會想要讓自己的運勢更上一層樓！

「超級平安符」透過正能量加持，使配戴者得到身心靈獲得提升，並改善各方面運勢。

恭喜謝沅瑾老師新書《謝沅瑾好運龍龍生肖運勢大解析》隆重上市！本次《獨家報導》「董事長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易文化道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師為我們詳細解析2024甲辰龍年中，各項運勢的生肖排名是如何？

另外也要請兩位老師為我們針對每個生肖來推薦能夠隨身攜帶的開運小物，讓自己能隨時好運帶著走！

張淯董事長：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易文化道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，擁有數十年的民俗風水命理豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點可以分享。現在就請兩位老師為我們解析2024甲辰龍年各項運勢的生肖排名！

「六十甲子太歲法牌」可化解太歲問題，同時能運用六十甲子太歲星君的加持效果，強化個人各項運勢。

謝沅瑾老師：

整體運勢最佳前三名

1.辛亥豬（60年生）

今年貴人運特別強，容易得到貴人幫助，有左右逢源、得心應手的感覺，只要冷靜行事，穩健踏實，就會得到令人稱羨的成績。

2.辛巳蛇 男性（90年生）

今年貴人運非常強，能夠得到助力，只要好好努力，就能取得很不錯的成績，但感情方面要多注意，避免過度影響日常生活。

3.辛未羊 女性（80年生）

有了貴人幫助，加上自身努力，有機會做出亮眼的成績。不過今年要盡量避免感情方面的問題，狀況不管大小，都要好好謹慎處理。

「護身嗡牌」所有的朋友們都可以配戴，能化解各種問題，同時強化運勢。

整體運勢需注意前三名

1.戊戌狗（47年生）

今年因為「歲破」的影響，各方面都會感覺壓力會比較大，做事也感覺比較受到限制。建議到廟裡安太歲、點光明燈，提升運勢。

2.戊辰龍（77年生）

今年容易遇到事情不容易突破，也容易有點蠟燭兩頭燒的感覺。不妨保持低調，三思而後行，建議元宵前到廟裡安太歲或點光明燈。

3.戊申猴 男性（57年生）

今年貴人、小人都會比較多，因此對於他人意見要多用智慧判斷分析。建議凡事謹慎，在時機未成熟前不要急著想要看到成果。

于千祐老師：

財運最佳前三名

1.庚子鼠（49年生）

今年因為貴人運不錯的關係，在人脈的開拓與經營上容易有事半功倍的效果，只要打好人際關係，財運的提升便能指日可待。

2.辛亥豬（60年生）

今年是貴人與財運雙旺的一年，過往的努力有機會在今年得到回報，多多觀察周遭的投資理財機會，有不錯的也可以考慮進行。

3.辛巳蛇 男性（90年生）

今年是有機會做出明顯成績的一年，但因為基礎相對尚淺，因此在努力打拼的同時，好好充實本身實力，是非常重要的一件事。

財運需注意前三名

1.壬戌狗（71年生）

今年各方面來說都比較容易出狀況，要盡量避免大型的投資或購買。如非進行不可，應多花時間精力做好各方面分析考量。

2.戊辰龍（77年生）

今年比較容易受到錯誤訊息的影響，導致判斷相對失準。因此進行任何財務計畫前，要預先模擬各種情境與對應方式，降低風險。

3.壬申猴 女性（81年生）

女性朋友的財運方面比較容易發生狀況，因此在財務規劃上面要適當保留餘裕，避免過度投資或消費，隨時掌握現在與未來的收支情形。

事業最佳前三名

1.辛巳蛇 男性（90年生）

今年在事業上有機會得到助力，若能有效地發揮本身實力，便容易有事半功倍的效果，感情方面也可能會有不錯的機會，但建議多多考量是否會影響事業的衝刺，避免放過多時間精神在感情發展上面。

2.辛未羊 女性（80年生）

今年貴人運相當不錯，若能共同合作，各展所長，便有機會邁向事業巔峰。感情方面有一定機會，若能讓雙方成為彼此事業助力，是較為理想的發展。

3.丙寅虎（75年生）

今年的事業運底子不錯，若能好好運用身旁貴人的幫助，則能有如虎添翼之效果。然而若是飛得太快太高，也容易出現狀況，因此預先擬定各項應變計畫，步步為營，就能讓自己成功保有各項成果。

事業需注意前三名

1.戊戌狗（47年生）

今年各方面壓力都可能會比較明顯，也容易有遇到瓶頸的感覺，因此可能心情上容易急躁，做事也失了節奏，其實只要按部就班，還是能有一定成就。

2.戊申猴（57年生）

今年雖然貴人運算是相當不錯，但同時也比較容易遇到小人，小人放出的各種流言讓人容易被誤導，將精力用在錯誤的地方，降低了工作效率。因此無論聽到何種訊息，都要記得先小心求證。

3.己卯兔（88年生）

今年整體來說事業是有前進的空間，但有可能因為太想要做出成果，因此不惜犧牲飲食與睡眠的時間，反而可能讓健康受到影響。因此要隨時注意自己的身體狀況，若是因此生病可說是得不償失。

隨身配戴開運小物

屬鼠的朋友在甲辰龍年因為「白虎」入宮的關係，騎車開車，操作器械都要十分小心。可以配戴「護身嗡牌」降低各種意外發生的可能。

屬牛的朋友在甲辰龍年因為「福德」入宮的關係，事業、工作、財運上都有不錯的機會。可以配戴「護身法牌」讓好運再加分！

屬虎的朋友在甲辰龍年因為「天狗」入宮的關係，日常外出與工作都要小心，以免發生不必要的狀況。可以配戴「護身嗡牌」降低負面影響！

屬兔的朋友在甲辰龍年因為「病符」入宮的關係，要特別注意養生與身心健康。可以配戴「超級平安符」幫助遠離各種病氣。

龍的朋友在甲辰龍年因為「太歲」入宮的關係，起居、交通、工作等方面都要小心。可以配戴「六十甲子太歲法牌」降低太歲帶來的負面影響。

屬蛇的朋友在甲辰龍年因為「太陽」入宮的關係，各方面運勢都很不錯，尤其男性更佳。可以配戴「護身法牌」讓各方面運勢更加完美！

屬馬的朋友在甲辰龍年因為「喪門」入宮的關係，在身體健康與避免受傷上要多留心。可以配戴「超級平安符」幫助避開不必要的狀況！

屬羊的朋友在甲辰龍年因為「太陰」入宮的關係，女性的運勢不錯，但男性壓力會稍微大一點。可以配戴「護身法牌」趨吉避凶，突破難關！

屬猴的朋友在甲辰龍年因為「五鬼」入宮的關係，比較容易遇到小人的問題。可以配戴「護身嗡牌」讓流言蜚語遠離自己！

屬雞的朋友在甲辰龍年因為「死符」入宮的關係，呼吸系統、心臟方面的健康要多注意。可以配戴「超級平安符」強化本身健康運！

屬狗的朋友在甲辰龍年因為「歲破」入宮的關係，凡事都要避免急躁、激進而誤事。可以配戴「六十甲子太歲法牌」降低「歲破」帶來的負面影響。

屬豬的朋友在甲辰龍年因為「龍德」入宮的關係，整體運勢尤其是貴人運特別旺。可以配戴「護身法牌」讓各項運勢更上一層樓！

張淯董事長：

非常感謝兩位老師詳細為我們講解2024甲辰龍年各項運勢的生肖排名，也介紹我們一些用來趨吉避凶的隨身配戴開運小物。更完整的生肖運勢內容，都在謝沅瑾老師最新出版的《謝沅瑾好運龍龍生肖運勢大解析》裡！在此也祝各位讀者都能在新的一年事事順心！財源廣進！我們下次見！