台灣戰情室／聯合利劍-2024B揭曉？共軍內外夾擊台灣

【文．陸文浩】

我國防部於7月9日晚間公布，晚間19時20分起，陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計26架次出海活動；其中19架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中及南部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。同日下午，日本防衛省統合幕僚監部罕見急速公布，共軍南部戰區山東號航母/17編隊在日本宮古島東南方約520公里海域處活動。此刻共軍有如內外夾擊台灣，東部與南部戰區選在我「漢光40」演習22日前各戰區籌備中出現在台灣東南方之西太平洋海域，引發區域高度關注。

圖／獨家報導

首先，筆者日前推斷共軍東部戰區組織海空軍與陸軍邊防等軍兵種部隊，於7月3日0400時至5日1800時在浙江舟山南南東至我外島東引東北方77.3公里，範圍2萬4238平方公里15點連線執行軍事任務，以向美日韓軍事同盟6月下旬在南韓濟州島以南之東海海域進行聯演，傳達軍事威懾與執行「近海防禦」聯合演訓。隨著美航母「羅斯福號」航母打擊群3日由西太平洋進入南海後，浙江海事局4日14時58分宣布前者提前結束任務。

隨後，有大陸網友稱，上述共軍演訓有東部戰區海軍2艘075型兩棲攻擊艦（廣西/32、安徽/33）參與其中。

共軍東部戰區在7月份第一波「聯合戰備警巡」，已於5日早上6時55分起在台灣周邊海空域進行。當日累積共機30架次、共艦9艘次；其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域23架次。其實，共軍在5日前後一天，均持續有共機共艦在台海周邊海空域進行「內層包圍 外層阻絕」戰術演練。

6日有衛照發現1艘075型兩棲攻擊艦航渡福建大埕灣至東山附近海域，並有艦載直升機隨行，後者與近日有共軍直升機在台海中線活動有關，亦有可能為共軍東部戰區陸軍航空兵部隊武裝或運輸直升機等在此進行沿海訓練，並紛紛於5日均加入「聯合戰備警巡」任務。

其次，共軍東部戰區從5日後，海空軍每天持續不斷地以小兵力在台灣周邊海空域對我襲擾。在不到一周內，立即於9日晚間再度開始7月份第二波的「聯合戰備警巡」任務。

透過我國防部9日晚間公布共軍東部戰區「聯合戰備警巡」任務，以及日本防衛省統合幕僚監部同日公布共軍南部戰區海軍山東號航母編隊在台灣東南方之西太平洋海域活動等動態。

圖／國防部

推斷共軍東部戰區配合南部戰區海軍山東號航母/17與兩棲登陸艦編隊（海南號及071型船塢登陸艦）及驅、護編隊等於7月10日前結束在海南東側等開設大範圍的禁航區執行軍事訓練後，由南海經巴士海峽轉場移至西太平洋活動有關。

最後，依據以往山東號航母曾於2023年4月7至23日共17天在西太平洋進行遠海訓練任務；期間8至10日配合東部戰區在台灣周邊海空域進行「環台島」戰備警巡和「聯合利劍」演習。以及2023年10月28日至11月5日進行艦載機570架次起降、海空聯訓、紅藍對抗等遠航訓練後回南海。

再者，共軍南部戰區海軍052D型驅逐艦銀川/175與054A型護衛艦衡水/572（微山湖號綜合補給艦也是參演艦隻），7月5日協同俄羅斯太平洋艦隊「守護者」級護衛艦/333與杜布納級補給艦，由東海經日本鹿兒島西南經大隅海峽進入西太平洋執行中、俄第四次亞太巡邏任務。

綜合上述推斷，共軍南部戰區海軍山東號航母編隊，此次進入西太平洋等進行遠海訓練期程，依據去年之經驗，有可能與我「漢光40」演習期程重疊，屆時我將不怕沒有假想敵可以實兵練兵練戰技。

山東號航母這次遠海訓練任務，將以進行高強度的艦載機起降訓練與航母編隊防空反潛制海聯演、期間也不排除與中俄第四次亞太巡邏編隊進行對抗；更重要，極有可能擇日再與東部戰區海空軍兵力，依據去（2023）年4月「聯合利劍」演習進行一次檢討性的對抗演練。

然這次，共軍東部戰區是否將直前所稱之「打獨六字訣」中「進、圍、鎖、擊、毀、斷」，命名為「聯合利劍-2024B」、並配合火箭軍及遠程火箭炮等，進行「封鎖」、與「聯合打擊」將成為關注焦點。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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