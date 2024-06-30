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何豪毅專欄／可自行發射飛彈迎敵？營連長擔得起？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
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【文．何豪毅】

最新消息，國軍年度重要演習「漢光40」將有重大變革，以「去中心化指管」為指導原則，軍方規劃國軍戰術單位（營、連）在指揮鏈中斷情況下，得以縮短決策程序，營連主官有權力下達任務命令的獨立接戰能力，「爭取戰場主動優勢，遂行防衛作戰」。

內行人看門道，外行人看熱鬧。別人可能不知道，但將領們必定深能體會，這項變革將會造成重大影響，現在看不出來，一旦戰事發生，這項變革會使得戰場指揮出現致命的失誤，但在號稱文人國防部長顧立雄的強勢帶領下，他們可能說不出口。

《孫子兵法》云：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭茲事體大，第一線臨戰官兵要決定是否開打（發射飛彈），為何必須遵循指揮鏈命令行事，近代戰史有幾個場景可供參考。

1958年8月，國軍監偵共軍廈門大規模調度，集結各式火砲300多門，研判將有敵砲擊，美軍顧問團擔心誤擊釀成國際糾紛，時任金防部司令胡璉因此嚴令，就算受到敵方砲火攻擊，沒有金防部司令下令，一律不准還擊，否則以抗命罪論處。

8月23日下午6時，胡璉設宴款待視察前線的國防部長余大維，此時共軍第一波砲彈襲來，精準對著金防部所在地「翠湖」猛轟，金防部有線通訊全數被打斷，三位副司令二死一重傷，後送台灣急救仍告不治。

現任國民黨立委魯明哲之父魯鳳三，時任砲兵部隊692營（自強部隊）中校營長，駐守鵲山陣地，因無法與指揮部取得連繫，擔心再等下去恐全軍遭砲擊殲滅，於是他果斷決定下令所屬20門砲，對瞄準多日的重要目標進行反擊。

砲擊稍歇，魯鳳三驅車前往指揮部回報。原先擔心可能遭「敵前抗命」罪論處，按《戰時軍律》最重可當場槍斃，但面報胡璉時，在旁余大維應了一句「打得好」，讓魯鳳三鬆了一口氣，從待罪之身瞬間成為年度國軍英雄。

另個場景則是在美蘇冷戰高峰期的1962年「古巴飛彈危機」。時任美國總統甘迺迪下令封鎖古巴外海，一艘美軍驅逐艦依交戰程序，對一艘未遵守封鎖命令的商船進行警告砲擊，戰情室裡的總統幕僚長驚覺有異，大叫制止砲擊：「那不是總統的命令！」「這是一套新語言，是甘迺迪總統正在跟赫魯雪夫溝通！」

兩軍交戰，是兩軍指揮者的意志在透過兵力與火力「溝通」，指揮通訊中斷時，國軍是否應該自主「還擊」，或許見仁見智，但在戰場上，保障「指管通情」暢通是第一要務，軍方釋出營連長可自行決定是否發射飛彈的訊息，可能被誤會解讀，甚至對外造成好戰印象，可能在宣傳面喪失正當性，進而造成無法挽回的後果，主政者實宜多加考慮，謹慎處理。

本文授權自獨家報導，原文見此

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