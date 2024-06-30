天下不平／拜登與川普的2024年總統辯論：表現失色、選民恐慌與政治動態

【文．蔡鎤銘】

美國總統拜登和前總統川普兩位候選人在6月27日總統大選的首場電視辯論，引發了廣泛的關注和評論。拜登在辯論中的表現被普遍認為不佳，他的演講時常中斷，回答散漫，尤其在重要議題如健保問題上顯得思緒不清。與此同時，川普則表現得強勢且言辭直接，雖然偶爾有不準確的陳述，但整體清晰易懂，且遵守時間限制。這場辯論不僅深深影響了民主黨內部，引發了選民對兩位候選人表現的不同反應，還使得政治專家對接下來的競選走勢和結果產生了廣泛的憂慮和討論。

辯論表現對比：拜登與川普的差異

在兩位候選人的辯論內容與表現方面，拜登和川普的對比展現了明顯的差異。拜登的表現被廣泛認為不佳，他的聲音顯得嘶啞，回答時顯得散漫不經意，尤其在涉及健保和經濟等關鍵議題時表現不佳。觀察者指出，拜登的言辭顯得不夠清晰，未能有效地傳達自己的政策立場和領導能力。儘管他偶爾展現出對經濟數據和政策細節的掌握，但整體印象受到了聲音和表達上的影響。

相比之下，川普在辯論中表現得強勢而直接。雖然他偶有出現聲稱夏洛茨維爾的白人至上主義者的集會從未曾發生 (事實已發生)等錯誤陳述，但總體言辭清晰易懂，能夠遵守時間限制並且在答辯過程中保持主動。川普的辯論風格側重於直接表達立場和攻擊對手的政策主張，這種直接性和自信給予了他一定的競選優勢。他在辯論中對自己在經濟和外交政策上的成就進行了積極宣傳，同時利用辯論平台針對拜登的政策和個人履歷進行了有效的攻擊和反駁。還在毫無證據的情況下稱拜登是「滿洲候選人」（Manchurian candidate）並受中國控制。相對之下，拜登在批評川普的重罪定罪或推翻選舉行為時效果不佳，只指責他「像街頭混混一樣沒有道德」(the morals of an alley cat) 。

選民反應與民意調查

根據「決策台總部」（Decision Desk HQ）和《國會山報》（The Hill）最新的民意調查結果，川普以45%的支持率略高於拜登的44%。選民普遍認為川普在處理經濟問題和應對生活成本挑戰上表現更具有信心和決策力。這些議題直接關係到美國民眾的日常生活和經濟狀況，因此在選民心中佔據重要位置，尤其是在當前通貨膨脹上升和經濟成長放緩的背景下。

拜登的辯論表現引發了民主黨內部的恐慌和對選舉結果的擔憂。他在辯論中的低迷表現，包括聲音嘶啞、回答散漫以及未能有效捍衛自己的政策立場，使得黨內人士開始公開討論他是否適合繼續擔任黨的總統候選人。一些民主黨高層甚至提出了替換候選人的可能性，儘管這種情況在現實中較為罕見並且需要候選人本人的自願配合。這種內部不安和動盪對於民主黨來說，不僅是在競選策略上的考驗，也是對黨內團結和選舉戰略的重大挑戰。

拜登競選動態與黨內疑慮：潛在退出引發內部討論

政治影響與黨內動態方面，拜登在辯論中的表現可能會進一步加劇他在民主黨內部的支持動搖，特別是年齡和健康狀況成為焦點。拜登的低迷表現，包括聲音嘶啞、回答散漫，以及未能有效捍衛自己在關鍵問題上的立場，引發了民主黨內外對拜登退出競選可能性的廣泛討論。儘管公開場合下大多數民主黨官員表達對拜登的支持，認為一場辯論不會決定選舉結果，但私下裡卻流傳著關於拜登年齡的疑慮。黨內人士警告說，民主黨人將在未來幾週內感到極度恐慌，並指出關於替換拜登的討論日益激烈，這些話語甚至可能影響到拜登本人。

然而，根據黨規，沒有拜登的同意，黨內幾乎不可能替換提名人，因為這將顛覆民主黨選民在初選中的選擇。如果拜登決定退出競選，民主黨將面臨一場由超過700名超級代表組成的大會，他們將在8月19日的芝加哥會議上競爭提名。這種情況雖然在歷史上不無先例，但已經有72年未曾發生過，並促使兩黨改變了候選人提名規則，以避免在大會上獲得提名的候選人在大選中的表現受損。

與此同時，川普在辯論中再次強調其政策立場，特別是在經濟、墮胎和國際政策等問題上與拜登形成鮮明對比。他的表現不僅試圖展示自己的政策一致性和領導風格，還試圖削弱拜登在這些議題上的競爭力。川普的強勢言辭和對抗性風格，雖然偶有錯誤陳述，但整體上卻清晰易懂，這在他的支持者中可能會進一步鞏固他的基礎選民支持，並對搖擺選民產生影響。

關鍵議題的辯論

在關鍵議題的辯論中，經濟問題成為了拜登和川普競選辯論的焦點之一。拜登強調了他的經濟恢復計劃以及應對通貨膨脹的措施。他在辯論中指出，他承襲了一份經濟狀況不佳的遺產，他的政策旨在通過刺激經濟來促使所有事物回復正常。同時，他也批評了川普在這一問題上的表現，認為他的治國理政的功效有待考驗。

川普則主張他在任期間所採取的經濟政策為美國帶來了顯著成效。他特別強調了2017年所實施的大規模減稅措施對促進經濟成長的積極作用。儘管如此，一些經濟研究顯示，這些減稅措施並沒有達到川普承諾的所有經濟成果。

在墮胎問題上，拜登堅定支持保護墮胎權利，他重申了他的承諾，如果當選，將推動修復《羅訴韋德案》。這一案件的推翻意味著各州可以推動在這一法案下採取行動，限制墮胎的限制。

川普則表示，他不會反對墮胎的醫療工具的可用性，但是他表示對強姦、亂倫或母親生命威脅的情況下的墮胎保持反對立場。他對晚期墮胎的態度也是以強烈的反對形式來進行的。

這些關鍵議題的辯論不僅揭示了兩位候選人在經濟和生育權利等關鍵問題上的差異，也反映了他們在如何解決這些重大問題上的戰略和立場差異。這些議題的討論和辯論將繼續在選民中產生深遠的影響，並可能決定大選的走向。

國際政策和地緣政治

在國際政策和地緣政治方面，拜登和川普在對俄烏戰爭的立場上表現出一定的一致性，但在應對策略和對俄政策上存在顯著的分歧。

拜登政府對俄烏戰爭採取了堅定的反對態度，他強調普丁的戰爭行動是不可接受的，並呼籲國際社會採取更加嚴厲的制裁和支持烏克蘭的立場。拜登在辯論中指出，他認為普丁是戰爭罪犯，並且強調美國在北約和其他國際盟友的支持下，會持續對俄羅斯的侵略行為進行制衡和制裁。

相比之下，川普在辯論中雖然也表示反對俄羅斯對烏克蘭的侵略，但他更多地集中在批評拜登政府的對俄政策上。川普認為，拜登政府過度依賴外交制裁，而未能採取更有力的軍事和經濟手段來阻止俄羅斯的侵略行為。他強調自己在任期間對俄政策的「強硬」立場，並批評了拜登政府的外交政策缺乏效果和決心。

在應對策略上，拜登政府傾向於採取多邊和國際合作的方式，通過聯合國和北約等國際組織來協調對俄制裁和支持烏克蘭的行動。而川普則更傾向於採取更為單邊和直接的措施，主張更嚴厲和直接的對俄制裁，並可能考慮直接軍事支持烏克蘭。

這些不同的對俄政策和應對策略，反映了拜登和川普在處理國際安全和地緣政治挑戰時的不同視角和政策取向。這些立場和策略不僅影響著美國的國際形象和領導力，也將對未來美國與俄羅斯及其在全球事務中的角色產生深遠影響。

結語

根據美國知名政論學者伊恩·佈雷默（Ian Bremmer）的評論，6月27日晚上的首場總統辯論凸顯出拜登和川普之間的明顯差異。拜登的低迷表現引發了民主黨內部的恐慌和對選舉結果的擔憂，甚至有人開始討論是否應該替換他作為黨的總統候選人。相比之下，川普表現出色，掌握了辯論的節奏和主導權。這場辯論不僅僅是關於發言內容，更是表現力的較量，拜登的糟糕表現可能會對他的競選前景造成深遠影響，並影響著整個選舉過程中的政治動態和選民的支持度。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授、淡江大學兩岸金融研究中心國際事務召集人、台北張老師基金會副主任委員）

本文授權自獨家報導，原文見此。

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