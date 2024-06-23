藝愛無界 星兒星兒亮晶晶 給自閉兒一個希望 走在花園撲鼻香

【文．計然】

「藝愛無界 2024夏拍」記者會於6月20日舉行，14位名人、藝人、網紅的手繪作品，將在《藝展無界》720度3D虛擬展覽館展出，同時於主辦單位《獨家報導》新聞媒體集團活動官網展開線上公益競拍活動，競拍所得將捐助「社團法人宜蘭縣自閉症協會」，這場慈善公益活動吸引許多熱心公益的企業家贊助，場面溫馨。

集結14位名人、藝人、網紅手繪作品的藝愛無界 2024夏拍公益記者會，稍早於貴婦百貨舉辦，主辦單位《獨家報導》新聞媒體集團宣布該活動將在官網展開線上公益競拍活動，競拍所得將捐助「社團法人宜蘭縣自閉症協會」。

《獨家報導》新聞媒體集團董事長兼社長張淯表示，台灣諺語「一枝草、一點露」，意思是老天爺疼惜每個生命，即使卑微如一枝小草，也會賜予一滴露水滋潤生命盎然而茁壯。前監察院長王建煊曾說「做公益宛如走在花園裡」，設計主視覺的輔仁大學胡發祥老師也認為，庶民經濟不好沒關係，在炎炎夏日中，我們仍然要保持走在花園裡的愉悅心情，與「社團法人宜蘭縣自閉症協會」的星兒們一起走在花園裡，享受芬芳的清香。

《獨家報導》新聞媒體集團董事長兼社長張淯（右）表示，「一枝草、一點露」，庶民經濟不好沒關係，在炎炎夏日中，我們仍然要保持走在花園裡的愉悅心情，與「社團法人宜蘭縣自閉症協會」的星兒們一起走在花園裡，享受芬芳的清香。「藝愛無界 2024夏拍」是我們對台灣中小型弱勢團體的承諾，即使我們深深感受。

「藝愛無界 2024夏拍」是我們對台灣中小型弱勢團體的承諾，即使我們深深感受到台灣庶民經濟並不好，但是這些弱勢團體募款不易更形窘迫，感謝這次14位名人、藝人、網紅朋友共襄盛舉，其中跆拳道國手蔡苡菲、網紅霆妹陳映彤、年齡都不到20歲，網紅山豬妹陳沛冪、藝人羅奕傑也是年輕一輩中，非常努力朝自己理想邁進，小小年紀就懂得飲水思源、回饋社會，令人感佩。張淯董事長要再次強調所有親手繪製的作品，線上拍賣所得將全數捐贈給「社團法人宜蘭縣自閉症協會」，公益活動過程由恆勝國際法律事務所資深律師廖廷尉見證。

「藝展無界」總監施權展強調，我們做公益的心是永續的，因此「藝展無界」720度3D虛擬展覽館永久典藏每個熱心公益者的心血。

張淯董事長表示，《獨家報導》推動「藝愛無界 2024夏拍」公益活動，要感謝藍訊科技和《獨家報導》團隊同仁的努力和支持，將所有作品放進這套720度3D虛擬展覽館永久典藏，實體作品現在開始競拍，同時也要感謝所有贊助廠商熱心贊助，商品將在《獨家報導》福利社銷售。特別要提到的是，已經有媒體廣告公司注意到我們推動的新科技行銷模式，大展公關將成為我們「藝愛無界 2024秋拍」公益活動的承辦單位，為我們幫助的弱勢團體創造更大的綜效。

這次展出手繪作品包括：網紅山豬妹陳沛冪(右二）、藝人林智賢（右三）、品牌形象模特兒洪貝兒（右一）、歌手、芒果公主喬幼、藝人劉韋辰、罕見疾病基金會常務監事蔡元鎮、財團法人台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲律師（左三）、網紅陳映彤（霆妹）（左一）、藝術家Annika胡馨芸、藝人羅奕傑、財團法人台灣尤努斯基金會執行長王絹閔、全中運跆拳道金牌國手蔡苡菲、星瀚國際傳播有限公司負責人莊雅庭、部落客飛行馬迷。

《獨家報導》新聞媒體集團發言人陳霆表示，我們這次響應的名人手繪作品，線上拍賣所得全數捐給宜蘭縣自閉症協會，這部分有律師見證。同時，協會自立自強開發許多文創商品，也會在獨家報導福利社開賣，增加他們的銷售通路。

這次14位名人、藝人、網紅朋友共襄盛舉，其中跆拳道國手蔡苡菲、網紅霆妹陳映彤、網紅山豬妹陳沛冪、藝人羅奕傑，年齡都不到20歲，小小年紀就懂得飲水思源、回饋社會，令人感佩

「藝展無界」總監施權展強調，我們做公益的心是永續的，上屆作品有22件、本屆作品14件，將於「藝展無界」720度3D虛擬展覽館永久典藏，我們希望每個熱心公益者的心血都能被保留典藏。

財團法人台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲律師表示，這套運用元宇宙技術開發的720度3D虛擬展覽館，無疑是解決實體展覽的觀展弱點，例如觀展者的交通跨域碳足跡等，值得推廣。

活動貴賓同時也是創作人之一的財團法人台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲律師表示，國際社會包括台灣政府目前對於ESG和節能減碳的解決方案都非常重視，這套運用元宇宙技術開發的720度3D虛擬展覽館，無疑是解決實體展覽的觀展弱點，例如觀展者的交通跨域碳足跡等，值得推廣。

《獨家報導》新聞媒體集團發言人陳霆表示，線上拍賣所得全數捐給宜蘭縣自閉症協會。同時協會自立自強開發許多文創商品，也會在獨家報導福利社開賣，以增加他們的銷售通路。

社團法人宜蘭縣自閉症協會理事長林鳳英感性表達，協會25年以來發展過程非常辛苦，得自社會各界幫助，讓自閉症朋友能夠自力更生，協會開發的文創商品，星兒李柏毅現身說法並展示自己在協會所學的繪畫技巧，創作的文創商品。

本次熱心公益的企業家，包括：鬍鬚王王東林師傅（左一）、大安甘醇公司執行長洪麗霜（左二）、德瑄有限公司寶山蠟藝館執行長呂銀美（右二）、老鍋食品公司副總經理王怡懿（右三）。

本次競拍活動即日起至7月21日止，邀請網紅小小、小花擔任本次公益活動的小天使，將在網路上宣傳我們的公益理念。

小花與小小是這次公益活動的小天使，對於推動線上公益拍賣不遺餘力。

這次展出手繪作品包括：網紅山豬妹陳沛冪、藝人林智賢（賢哥）、品牌形象模特兒洪貝兒、歌手、芒果公主喬幼、藝人劉韋辰、罕見疾病基金會常務監事蔡元鎮、財團法人台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲律師、網紅陳映彤（霆妹）、藝術家Annika胡馨芸、藝人羅奕傑、財團法人台灣尤努斯基金會執行長王絹閔、全中運跆拳道金牌國手蔡苡菲、星瀚國際傳播有限公司負責人莊雅庭、部落客飛行馬迷。

藝人林智賢愛心不落人後捲起衣袖手繪畫作，希望拋磚引玉大家都能發揮愛心。

本次熱心公益蒞臨記者會的企業家，包括：鬍鬚王王東林師傅、大安甘醇公司執行長洪麗霜、德瑄有限公司寶山蠟藝館執行長呂銀美、老鍋食品公司副總經理王怡懿。

本文授權自獨家報導，原文見此。

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