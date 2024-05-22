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中捷隨機砍人釀恐慌 醫專生殺人未遂台中地院裁定收押

護航一個人 國會朝野不惜打群架

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．何豪毅】

立法院再度上了國際媒體，毫不意外，這次也是因為立法委員打架畫面太精彩，甚至出現男立委鍾佳濱衝到桌上，從腰部下方「擒抱」女立委陳菁徽這種摔角動作。衝突從早上六點多開始，打到晚上十時還沒結束，最終在黑熊學院為了他們的立委自摔送醫後集結在院外做收。

台灣的立法院打架已成為國際媒體的重要既定意象，甚至在斯洛伐克國會團造訪台灣時，也在參觀立法院時在發言台比畫一番，嘲弄意味十足。然而身為選民，不能不對國會打架事件要多幾分了解，知道朝野雙方到底為了什麼打架，背後深層原因又是什麼。

首先，這場爭鬥主要雙方是在野藍白對上執政綠營，爭鬥的目標，則是各政黨都曾經大力主張過的國會改革五法，要修法的方向包括「總統定期國情報告」、「國會調查權」、「國會議長選舉記名投票」、「藐視國會罪」、「國會人事同意權」共五項。

從頭來說，總統定期國情報告，是落實「以民為主」、改善現行「超級大總統制」的缺失，以蔡英文為例，選上總統後權利即不受任何監督，不僅國會管不了他，連形而上的新聞媒體監督（採訪自由）都愛理不理，以此觀之，稱台灣的制度有民主成份，豈能毫無愧色；總統一年一次到立院國情報告，天經地義。

國會調查權，則是賦予立法委員實權，放眼世界各國，國會議員無調查權者幾希矣，衛福部的快篩疫苗採購弊病叢生，通通要封存三十年，前瞻建設要花8800億，立法委員連要個統計表都要不到，若無國會調查權，則官員一向視國會監督於無物。

藐視國會罪則搭配國會調查權，將無故缺席不到、請假不准又不出席的官員課以刑責，並將官員在立法院對立委出言不遜、公然說謊，逃避民選代表的監督者加以處罰，此修法具有法理上的公正應然。

再談國會議長選舉投票改為記名制，這也是法所應當，現行立法委員對各項議案表決都是透過表決器，所有人投票意向一目瞭然，更為重要的、直接影響未來四年立法院走向的立法院長、副院長選舉，立委豈有改採匿名投票的理由。

最後，也是最重要的立法院人事同意權。現行閣揆人事同意權等，都是總統說了算，就算任命了「敗選者聯盟」各種爛人，立法院乃至於全國人民，都只有接受其荼毒的份，賦予立法院人事同意權，旨在節制總統這項毫無監督節制的人事任命權力，也是理屬正當。

「不關心政治，就會被糟糕的人統治」，西哲柏拉圖說得鏗鏘有力。看到立法院打架，明白了原來是民進黨為了避免賴清德這個「雙少數」總統的權力遭到節制監督，企圖罔顧多數民意蠻橫硬幹所導致，我們應該發聲，支持藍白合作修法，才能避免被糟糕的人如蘇貞昌這種敗選者「糟糕的人」所統治。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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