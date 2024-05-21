獨家說法／律師公會為何「表忠」？

【文．莊嘉宏】

立法院因為「國會改革修正法案」審議，上演全武行，至少發生了8波肢體衝突，並造成多名立委負傷，而立法院場外也引來大量抗議民眾，場面越演越烈，一度傳出可能重現太陽花學運攻入立法院的劇本。但與台灣過去20多年來的政黨惡鬥相同，針對這次的國會衝突事件，依舊陷入了各說各話的局面，不論是睜眼說瞎話或者避重就輕，重創台灣國形象是不爭的事實。

但奇怪的是，台北律師公會竟然在5月18日發表聲明「表態」，由於律師是具有專門技術與知識的特殊職業，素為百姓所敬重，從日治時期以來，律師熱中參與政治的也不乏其例。因此有必要仔細檢視一下這份「表忠」的聲明稿。

聲明的第一段指出「國會妥善發揮功能為民主國家的基石，而程序正義、實質討論、妥事審查為國會發揮功能必然前提。本次立法程序斲傷台灣作為民主國家的根本，身為在野法曹，本會表達高度的憂慮」云云。

首先，台北律師公會是以甚麼資格評斷這次立法程序斲傷民主國家的根本，便已令人存疑；其次，民主國家的根本在於選舉，跟國會運作的順暢與否沒有直接的關聯，例如美國白宮前幾年也發生過國會暴動，世界上有誰因此認為美國不是民主國家的？這種講兩句話開場白之後，便直接扣帽子的聲明，似乎並不中立，甚至有點預設立場了。

再者，「在野法曹」一詞，是在面對法院、司法體系時，律師的自我定位，跟立法院的議事進行毫無關聯，與其說是因為在野法曹而憂慮，還不如說自己手中有神聖的一票，因此對於國會亂象表示憂心忡忡來得貼切。因「在野法曹」的身分來表示憂慮，有點強說愁的杞人憂天。

聲明的第二、三段則說「…於未經實質討論、欠缺程序正義之情形下，以人數優勢強行表決通過的部分條文，本會深表遺憾(第二段)；於立法過程中，國會多數陣營將非其陣營之版本擱置於委員會。另一方面，就該陣營所提出的版本，則於委員會中規避審議，未經逐條審查即以人數優勢全條文保留。而後續朝野協商亦淪為過場，各法案立法程序中全然未經妥適審查(第三段)」云云。

這兩段則匪夷所思，委員會在前，任何法案事前在委員會當中提付討論，就已經是實質討論了，提請院會表決的版本當然只會有一個，不同意見的版本經委員會討論後不被採納，怎麼會叫做擱置？如果沒表決到不被採納的條文，就叫未經實質討論、欠缺程序正義，就叫斲傷民主的話，那過去8年台灣在民進黨完全執政的情況下，豈不早已淪為專制國家？

最讓人無法忍受的是，這份聲明竟然將「朝野協商淪為過場」做為反對的理據，簡直莫名其妙，朝野協商是民主制度中相當畸形的產物，簡單的說，民主制度，在國會講究的是多數決，而對少數的保護，則委由憲法、基本權、媒體第四權等去維護，而不是朝野協商這種黑箱作業。過往外界形容王金平、柯建銘在國會「喬事情」也往往不是正面評價。台北律師公會的聲明有欠考慮了。

聲明第四段則提及，未將草案內容公告周知，已完全剝奪人民對重大議題參與審議的對話機會云云，這段則讓人不知怎麼評價，台灣採用的是選舉出立法委員的代議制度，不是希臘雅典時代的直接民主，而且重點是，這屆的立法委員才剛選舉完不到半年，代表的當然是國內目前最新的民意，因此聲明稿稱「已完全剝奪人民對重大議題參與審議的對話機會」，言過其實而無限上綱了。

聲明第五段則約略是台灣民主驕傲、民主韌性這類政治正確的漂亮話。國會擂台打得火熱，台北律師公會在場外賣民主便當，這也算是「台式民主」的熱鬧與可愛之處。

簡單的說，台北律師公會的整份聲明稿，更有可能是公會內的少數族群，不習慣藍白陣營在國會佔據優勢而已。舉例來說，民進黨過去8年完全執政，國會有更多應該理性討論的議案胎死腹中，從來也沒有獲得偉大的台北律師公會的垂憐、關愛，不是嗎？5月17日發生國會暴力，5月18日台北律師公會即發表聲明，這份聲明稿真的能夠代表台北律師公會的多數意見嗎？讓人不禁懷疑，台北律師公會是否已淪為綠營的側翼了，還是有人「表忠」，是想做官還是朋分利益呢？

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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