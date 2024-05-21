計然快評／520爆抄襲醜聞 信Lie台灣？

【文．計然】

總統賴清德今天登基風光大典，前一晚PPT社群炸鍋，原因是賴清德總統的520就職典禮主視覺，風格竟與藝術家Anna Berbiela及法國畫家François Morellet的彩色線條畫風高度相似，超過20個設計師指涉抄襲無誤，賴總統信賴台灣、AI行動創新團隊，瞬間信Lie烏雲密布，國家顏面掃地。

這不是第一次發生抄襲事件，台灣文學館實境解謎遊戲「阿龍」圖像涉抄襲大陸原創者「童年Nora」風波，兩天前的18日才剛剛公開道歉。兩天後的國家慶典更大條，抄襲醜聞丟臉丟到國際上，設計團隊缺乏專業素養，難道總統府也沒有能力監管，就這樣打混過關？政府帶頭頻頻抄襲，如何洗刷詐騙之島汙名？又如何能標榜新內閣打造的AI行動創新團隊？

當然，我們絕對相信這只是嚴重疏失，抄襲的設計師罰錢了事。但是，出包的設計師敢明目張膽這麼幹，足見台灣教育制度也出了大問題，造成國家名譽掃地，相關官員必不可免，如果藉此教訓，能讓台灣人民深刻體現尊重智慧財產權的重要性，未必不是一次機會教育，只不過，「信Lie台灣」付出的代價太大了。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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