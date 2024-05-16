「林北」想起PLP外交部長 吳釗燮還不道歉？

【文．何豪毅】

話說在陳水扁擔任總統的2004年9月，新加坡外長楊榮文在聯合國大會發表「褒中辱台」的言論，第一任民進黨籍外交部長陳唐山，在面對台南鄉親的一場聚會中，以閩南語痛批新加坡是「鼻屎大的國家」，對中國大陸的言論是「捧卵葩」行為，次日被披露在媒體上，立刻引起各方關注。

這句話不僅台灣媒體大作文章，新加坡更是舉國騷動，《新加坡早報》以頭版報導此事，外交部內部人員為了記錄陳唐山這句史無前例、低俗不堪的俚語，創造了「PLP」這個流傳千古的名詞，各國更花了一番工夫翻譯陳唐山這句形容，外交圈內傳為笑談。

陳唐山何許人也？1935年出生於台南鹽水，畢業於嘉義高中、台大氣象學系，赴美深造取得奧克拉荷馬大學大氣物理學碩士、普渡大學地球物理學博士。在美深造期間接觸台獨理論、參與台獨運動，與沈君山等人立場相左；1971年台灣退出聯合國，陳唐山在美發起台灣同學會並出任會長，成為首批台獨黑名單上的一員。

1982年知名台獨機構「台灣人公共事務協會」（FAPA）成立，首任會長蔡同榮，陳唐山出任副會長；1984年陳唐山當選FAPA第二任會長。1986年黨外勢力集結成立民進黨，1987年陳唐山獲准回台，1990年李登輝當選總統，邀陳參加國是會議，1992年，陳唐山加入民進黨，次年提名參選台南縣長，最終以54%選票當選，次屆更以高達65%當選連任。

陳唐山當過一屆僑選立委、兩屆台南區域立委，做為台獨代表人物，在陳水扁當選總統後原以氣象學家身分將出任國科會主委，卻因台南代理縣長人選與陳水扁意見分歧，而拒絕入閣。4年後陳水扁連任，陳唐山才點頭接任外交部長。拉哩拉雜講了他的學經歷背景，重點是要強調，以他留美博士、3屆立委、2任縣長資歷，出任外交部長，外表風度翩翩，仍會有把粗鄙髒話放到檯面上來講的脫軌言行。

當年新聞局長林佳龍，面對電視台記者追問陳唐山這句幾近髒話的形容，在播出時到底要不要消音的躲躲閃閃。陳唐山在煎熬多日後出來開記者會當眾道歉，試圖化解這場因失言導致的外交風暴。也由於當時報端披露做記錄的外交人員，把「捧卵葩」一詞二創為「PLP」，讓電視台終於「解禁」，得以英文字母來播報這個溫文儒雅著稱的外交部長的脫稿言行。

如今看到以戰狼之姿斷交8國的外交部長吳釗燮，先是以洩密為由對立委徐巧芯提告，復於國會殿堂失控要求「請去告我藐視國會」，又在社群媒體上以「林北」自稱，反倒讓人懷念起那位失言「鼻屎大」、「捧卵葩」的陳唐山，至少當時的外交部長還知道失言要道歉，與今天這位無恥至極的吳釗燮相比，差距豈止以道里計。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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