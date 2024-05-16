說好話、做好事、存好心 賴總統任重道遠

【文．張淯】

再過幾天，520總統府即將迎來新主人–賴清德風光上任，台灣將又一次登上國際新聞版面。主要原因不是新總統賴清德好棒棒，畢竟他面臨的是支持度僅4成、痛失國會第一大黨的「雙少數」局面，國際關注的是台灣有個強大的政治對手，台海未來是和或戰，繫乎賴總統一念之間。

我和賴清德是台南鄉親，過去曾撰寫過幾篇文章，〈給賴總統一封信 成功領導者七堂必修課〉期勉他領導民進黨、領航台灣走過世界動亂；在選前叮嚀藍綠選民〈信習疑習、信賴疑賴 都由你〉；當選之後給予祝福〈賴清德的和平第一哩路〉莫忘初心；派系權鬥傾軋我憂心〈賴清德龍椅不好坐〉……。世界很亂、台灣人民的心很浮動，賴總統應有政治智慧。

有智慧地走馬上任，說來容易。但看到蔡英文總統「最後一舞」看守內閣極不安分的到處躁動、惹禍，就知道賴總統麻煩大了。舉例來說，外交部長吳釗燮即將轉任國安會秘書長，既嗆國會議員「來告我藐視國會罪啊」、又嗆「林北一定吵到底」，對於蔡政府下了重金的立陶宛，現任總統瑙塞達「陣前倒戈」喊駐立陶宛台灣代表處改名「台北」，不知道吳釗燮是渾然未覺、麻痺，還是胡鬧失態想轉移新聞焦點。這樣的官員，準備掌管賴總統的最高國安機構，國人該放心嗎？賴總統能高枕無憂嗎？

有智慧地走馬上任，做不容易。台灣錯誤的能源政策，把台電整垮剩下半條命，半殘的台電處理三不五時的跳電、停電危機，疲於奔命、窘態畢露，靠「信賴」的企業家童子賢、郭智輝糾偏過去8年「瘋綠電」的反智行為，黨內派系、既得利益者反撲的力量，不能因循苟且，也沒有本錢得過且過鬼混下去。過去的「賴揆」高分貝要解決台灣「五缺」，沒想到現在的「賴總統」面臨的「五缺」更缺、更急。

令人頭疼的台海兵凶戰危、詐騙集團猖獗、「五缺」事在人為！賴總統更缺的是缺智慧、缺諫言、缺放下執念，無論是美國、兩岸的「疑賴」政治氛圍始終陰霾不散，台灣前途必須國家安全、經濟發展兼容並蓄。賴總統就職演說，兩岸論述是萬民矚目，一個台南鄉親，深盼賴總統以蒼生為念：說好話、做好事、存好心；和平、發展輕裝上路，執政聲望扶搖直上，賴總統任重道遠。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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