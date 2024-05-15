台灣戰情室／台海安全亮橘燈 共軍黃岩島出拳「圍島畫圈」應對

【文．陸文浩】

軍事掃描：共軍首艘具有電磁彈射艦載機能力的「福建號」傳統動力航母，於5月8日在長江口東南一帶海域進行海上動力測試後，美海軍勃克級導彈驅逐艦「海爾賽號」（USS Halsey，DDG-97）8日通過台灣海峽海域，由北而南。10日進入西沙海域。

大陸《環球時報》在中菲南海緊張不斷升高、及美菲年度「肩並肩」聯合軍演10日結束前夕，10日報導：共軍南部戰區海軍「萬噸大驅」遵義艦與海口艦、昆明艦、咸寧艦等多型主戰艦艇近日組成訓練編隊，赴南海展開實戰化訓練。此次訓練編隊重點圍繞對海作戰、防空反導、反潛作戰等訓練內容展開，檢驗多項戰法訓法運用成效。同時，菲美「肩並肩」演習也在進行。

國防部14日晚上表示，自下午17時起，陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

政治掃描：美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）4月報告，去（2023）年12月在戈公港雲朗海軍基地（Ream Naval Base）新碼頭停靠的2艘中國海軍巡洋艦（本室推斷為056A型護衛艦）幾乎形成永久部署。柬埔寨國防部8日表示，不構成中國軍方在柬埔寨的永久部署。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela），幾十艘中國艦船出現在仙賓礁「令人震驚」，其中包括科考船和海軍艦艇。

準總統賴清德520將發表就職演說，遠景基金會執行長賴怡忠12日表示，賴已多次表明會延續蔡英文總統的兩岸路線，美方不再用「台獨」來質疑賴，從去年下半年開始已建立對賴的信任感。

資料來源／台灣國防部、日本統合幕僚監部、南海態勢感知智庫、國際各大媒體、陸文浩軍事資料庫（資料累積至5月14日止截稿）

大陸國台辦發言人陳斌華13日民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣參與第77屆世界衛生大會的政治基礎不復存在。民進黨當局的真實用心是「以衛謀獨」，挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局。

阿廷伊托聯盟共同召集人、菲律賓公民行動黨席（Akbayan）拉斐拉·大衛稱，定於14日至17日約有100艘船隻將參加所謂「西菲律賓海」的第二次民事任務「和平與團結船賽」，並在黃岩島安裝標記或浮標。另據大陸央視新聞13日消息，中國海警在黃岩島海域開展常態化訓練。

外交掃描：520總統就職前夕，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」10日提出新法案，授權提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38.9億元）基金，援助台灣的邦交與非邦交國，協助它們抗衡大陸的經濟脅迫。

日本笹川和平財團宣布，14日至20日將在日本舉行自衛隊和共軍校級軍官交流活動，會有20名共軍校級軍官訪日，參觀日本防衛省、航空自衛隊小牧基地、海上自衛隊舞鶴基地等地。

據路透報導，美國和台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演。中國外交部發言人汪文斌14日表示，中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫明確的，大陸也正告民進黨當局，「以武謀獨」「以武拒統」都是死路，注定失敗。

中共掃描：東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，8日美「海爾賽號」導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，10日美艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視並警告驅離。

5月9日下午3時，由隸屬於中國海事及漁業等部門「海巡06」、「海巡0802」、「中國海監8002」、「中國海監8027」、「東海救113」、「中國漁政 35501」及「華英391」等7艘公務船組船團，進入金門料羅西南方約4浬之我國限制水域，並與另3艘中國漁船，疑似從事海上操演。同一時間，由中國海警「14608」、「14512」、「14604」、「14603」等4艘海警船組成另一船團，自金門大膽南面航入我國禁限水域，並由另一艘「14515」在我方水域外圍航行，這是中國大陸海警船在5月第4次編隊航入金門水域，更是首次中國海警船與其他中國公務船同時駛入。依據福建海事局報導，大陸海警、海監、漁政、救助等多部門9日共同在金門水域進行「安海二○二四」漁業安全救援演練。演練在金門島南方面向台灣海峽的料羅灣進行，共有12艘船舶、210多名人員參與演練。

中國海警船舷號「14603」 、「14604」、「14608」、「14521」及「14515」等5艘本月第5度14日下午2時在金門南方海域集結，採取「二二編隊」方式，於下午3時越界航行進入我方水域，其中「14603」、「14604」位於料羅南方水域，「14608」、「14521」則在翟山南方水域，另一艘「14515」在外策應。

日前針對我準總統賴清德稱，「期待520後台灣與日本能加強合作，台灣有事就是日本有事，日本有事也是台灣有事」。對此，大陸外交部發言人林劍9日回應，挾洋謀獨沒有出路。

共軍戚繼光艦、井岡山艦10日上午分別從大連某軍港和某民用港口解纜起航，將結合遠海實習訪問柬埔寨、東帝汶。另9日下午祁連山艦在湛江某軍港碼頭搭載中柬「金龍-2024」（16至30日）聯演兵力將前往柬埔寨參演。

我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」14日上午稱，我海軍「張騫」艦11日在澎湖海域再度遇上中國籍「麗水」艦/157。

日方於14日稱，發現中共3艘作戰艦船/118、547、960等13日由西太平洋經宮古海峽進入東海。本室推斷，為中共海軍第45批亞丁灣護航編隊，於5月2日技術停靠馬來西亞巴生港，進行為期4天整補與訪問後，經南海、西太平洋，循上述海域續往北朝駐地山東青島航行。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線，隨時520時間迫近，共軍戰備警巡是否加壓值得關注。

隨著，菲國因與中共在南海仁愛礁與黃岩島等主權爭議及衝突未果，近期又仗著美菲「肩並肩」聯演，並另有軍事同盟國家澳法日等武力加入，促使大陸立即調動共軍南部戰區海軍駐海南亞龍灣第9驅逐艦支隊所屬055型驅逐艦遵義號/107、咸陽號/108、052D型驅逐艦昆明號/172、052C型驅逐艦海口號/171等具遠程艦對地、防空制海反艦作戰能力的大型作戰艦向美菲軍事同盟展示軍事實力，以決心維護領土主權完整。

據菲媒報導，菲國百艘漁船將於15日集結於黃岩島周邊海域，本室推斷中國將實施三層防禦，最外層為以海上民兵為主的大型漁政船類型船隻、第二層為具遠具強勢噴水能力的海警船隊為主，並採取「圍島畫圈」

只要菲國漁船等船隻敢進來就堵、水、撞模式。最後一層，中共海軍作戰艦艦砲以武力展示、示向展示、不瞄準襲擾船隻進行對空或對海射擊警示等反應。現在就視菲國百艘漁船是否敢強行通過共軍防區。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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