中國離島「兆瓦級」浪能充電寶亮相
【文．陸文浩】
5月10日，2024年中國品牌日活動在上海開幕，活動主題是「中國品牌，世界共用；國貨潮牌，品築未來」。大陸央視特別報導一則，介紹首台國產「兆瓦級漂浮式波浪能發電裝置」，能為遠海島礁增加一個大型「移動充電寶（器）」─「南鯤」號模型於中國品牌日活動中亮相。
大陸國產「南鯤」號兆瓦級漂浮式波浪能發電裝置，早於去（2023）年6月中下旬就在廣東珠海投入試運行。
設計上，整個裝置平面面積超過3500平方公尺，重量達到6000噸，採用三邊形的設計，可以更好的接收各面向的海浪，是一個依靠海浪就能發電的裝置，無需消耗任何能源。性能方面，每天最多可發電2.4萬度，相當於3500戶家庭一天的用電量。
由於，波浪能是一種可再生的綠色能源，儲量又十分巨大，有著明顯的優點。所以近年來，世界各國開始紛紛研製波浪能發電裝置，不過容量大多只有百千瓦級。但中國工程院院士陳勇稱，「南鯤」號已經達到兆瓦級，領先各國。
因此，除了商業方面的發展前景外，由於大陸有許多遠海島礁、「南鯤」號平面面積大且重，如果可以解決遠距海上拖運的難度，就可以提供與建立遠海島礁基礎設施的電力（如生活照明等），拓展人類居住生活的基本條件等，其意義特別重大。
本文授權自獨家報導，原文見此。
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