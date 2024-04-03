國戰會論壇／再登陸 馬英九路線能起死回生？

【文．古明章】

前總統馬英九4月1日再度帶領「大九學堂」20名青年學子到中國大陸參訪，在賴清德即將上任前夕，馬會不會二度會見習近平，再度引發關注。

馬英九在今年總統大選選前爆出「就兩岸關係而言，必須相信習近平」的受訪談話，以致無法參加國民黨總統候選人侯友宜的選前之夜，且是被主辦單位臨時排除沒去站台，這對於國民黨籍的前總統，曾經聲望如日中天的馬英九情何以堪。

賴倡和平保台 馬要行動實踐

賴清德曾說，對「抗中保台」，社會有很大的檢討，台灣應該要「和平保台」，我們很希望能夠與中國和平相處。然而賴上任要延續蔡英文路線，他的務實台獨就是維持主權獨立，國號是中華民國，不會走向法理台獨路線，但他認為「中華民國憲法是災難」，所以對中華民國內涵的解釋和馬英九有很大不同。

賴之前的兩位副總統也大打和平牌，前副總統連戰出書喊出和中愛台，連戰指出「對話不是投降，和平不是屈辱」，站穩中華民國及愛台灣的立場，九二共識仍是兩岸和平的基礎和復談的機會，連戰說政治對話無可迴避，也是兩岸結束敵對狀態，讓台海不再生波的機會。呂秀蓮則是提出和平愛台灣，舉聯合國的和平權，目標是走向中立化，讓台灣永久和平。主張一個中華，讓兩岸有良性互動，稱讚賴清德由抗中保台轉向和平保台是對的。

三位前後任副總統都大談和平，但手段各異。馬英九則被認為是最有資格談和平保台，2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展新局面。

九二共識卡關 兩岸交流停滯

馬英九主張的「互不承認主權，互不否認治權」是九二共識的基礎，白話就是一中各表，蔡英文政府則是推翻馬的九二共識，民進黨大陸委員會主任委員邱太三要求兩岸要「互相承認主權」；這就是民進黨《台灣前途決議文》的精神，台灣是主權獨立的國家，名字是「中華民國」，筆者早年聽過已故台獨大老彭明敏演講，也提到只要台灣主權獨立，叫中華民國，蔣經國都無妨。

而蔡英文主張的中華民國台灣就是1949年起，已經獨立75年，馬這次要去中國大陸，行政院長陳建仁要他公開表達台灣是主權獨立國家，還被馬英九基金會執行長蕭旭岑反批「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」，引來綠營撻伐，砲轟在台灣沒有人能夠認同馬辦的說法。

過去兩年多俄羅斯與烏克蘭的戰爭，改變了國際政治的秩序，「今日烏克蘭，明日台灣」的想像，讓台灣也成為國際熱點，2024年1月13日大選後大家期待的是和平願景。民進黨既要守護台灣主權，維護民主，確保台灣前途由台灣人民決定，又要避免台灣成為第二個烏克蘭，這是高難度的政治願景。

日前曾經在李登輝和陳水扁二位總統任職期間，負責國安方面的主事者，國安會前秘書長丁渝洲主張政治領袖要避戰，他憂心美國在台海軍事優勢快速下降，如果美國以軍事行動介入台海，將是美國建國以來最大的戰爭風險。因為2000年以來，美、中、台國防力量消長，2001年美國發生911事件，美國把國防力量轉移到如何維護國土安全、國際反恐。1996年，美國介入台海危機；1999年，科索沃戰爭期間，中共駐南斯拉夫（已解體，現為塞爾維亞等國）大使館被美國軍機轟炸，讓中共積極建軍，在海軍、空軍等發展是突飛猛進，這是20多年來戰力消長，讓美國在台海優勢已經快速消失。丁渝洲也呼籲賴清德化解兩岸對立，新潮流系出身的退輔會副主委李文忠呼籲民進黨不要「逢中必反」。

馬要傳達和平 爭取歷史定位

馬英九已經是前總統，且年過七旬，也不再是國家領導人，今年是318太陽花運動十週年，太陽花運動改變了這十年的政治，馬、王政爭到太陽花運動，讓馬英九想推動的《兩岸服務貿易協議》「卡關」，2014年以後馬的聲望重挫，加上美國自川普到拜登總統，從美中貿易戰，到視中國為最大的戰略挑戰，「抗中」主旋律下，民進黨外有美日等國「抗中」為主軸的印太戰略助陣，內是國民黨基本盤不斷萎縮，國民黨已經是2016年以來一連輸掉三次總統大選，總統是國防、外交和大陸政策的決策者，馬英九路線不但已經中斷，反而是蔡英文路線，將要由賴清德承接，馬英九這次訪中，是否能讓馬英九路線起死回生，大家等著瞧。

畢竟，馬英九在意的是歷史定位，在國民黨今年選前之夜設下「拒馬」後，馬英九似乎被人設為一位失敗的總統，惟馬政府曾經亮出成績單，執政時期兩岸官方協商順暢，海基、海協會及官方在7年內就共舉行過15次會談，簽署了23項協議及兩個共識，其中20項協議已生效。兩岸直航城市達71個，形成兩岸一日生活圈。

尤其是2015年還史無前例的在新加坡召開馬習會，對比今日兩岸關係緊張，馬英九再度帶領青年學子西進，「推翻」馬政府的就是2014年學運，馬希望帶年輕人認識中國大陸，增加民族認同，也想透過交流，發出台灣的另一種聲音，做給即將上任的賴總統看看，他才是「和平保台實踐者」。

（作者古明章為台灣國際戰略學會研究員、博士）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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