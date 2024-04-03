天下不平／台積電來了！威震「九州」的戰略機遇

【文．蔡鎤銘】

在全球半導體產業的浪潮中，九州地區因其獨特的優勢和潛力被台積電（TSMC）所看中。從半導體產業的發展到政府政策的扶持，九州地區展現出了前所未有的發展動力。本文將探討TSMC選擇九州地區的原因，以及九州地區應如何進一步發展和變革，以迎接新的挑戰和機遇。

TSMC選擇九州地區的潛力在於多方面的因素。首先，TSMC選擇熊本的原因包括該地區擁有強大的半導體供應鏈、廣闊的土地、充足的水電資源、足夠的人才及客戶等因素。這些優勢為TSMC提供了在九州地區建設半導體製造工廠的基礎設施和成本優勢。此外，九州地區作為日本的「矽島」，擁有豐富的半導體相關產業基礎和供應鏈。索尼（SONY）等公司在九州地區的設廠以及該地區在CMOS傳感器等領域的成功應用，使得九州地區在半導體產業中具有重要地位和競爭優勢。

此外，觀察日本半導體產業的發展歷程，從80年代後期開始，日本半導體企業的全球市場佔有率逐漸減少，但九州地區半導體產值在全國範圍內的佔比卻有所增加。這顯示九州地區在半導體產業中呈現出與日本整體趨勢相反的成長動力，主要是由於該地區的索尼等企業在CMOS傳感器等領域取得的市場競爭成功以及對功率半導體需求的增加。這些因素共同推動了九州地區半導體產業的成長，並為TSMC進駐提供了有利的環境和潛力。因此，九州地區被稱為「矽島」的半導體產業概況顯示了其在半導體領域的競爭優勢和發展潛力。

九州地區此後將採取一系列措施來提升地區經濟循環。首先，政策支持是關鍵，政府通過制訂相應的政策來鼓勵企業在九州地區投資與發展。這包括提供稅收優惠、補貼、資金支持等，以吸引更多的企業前來設廠或擴大產能，進而促進地區經濟發展。

其次，產業分類也是重要的一環。九州地區未來通過優化產業結構，加強對戰略性新興產業的扶持，如先進製造業、生物科技等，以提升地區產業的競爭力和創新能力。同時，注重發展傳統產業的技術升級和轉型升級也是至關重要的，以提高產品質量和附加值。

此外，提升地區內的採購率也是一個重要方向。政府必將通過增加對當地企業產品和服務的採購比例來支持本地企業發展。這不僅可以促進地方經濟發展，還可以提高當地企業的競爭力和市場地位。

台灣半導體產業的歷史可追溯至上世紀六、七十年代。當時，台灣政府積極推動工業化與科技發展，促進了半導體產業的興起。在早期階段，台灣的半導體產業主要集中在代工製造領域，逐步建立起完善的製造鏈。

然而，台灣半導體產業的成功不僅僅是來自政府政策的扶持，還源於多方因素的綜合作用。首先是當時台灣豐富的人力資源和技術基礎，擁有許多優秀的工程師和科學家，為半導體產業的發展提供了強有力的支持。其次，台灣擁有完善的供應鏈和優越的地理位置，便利的物流和交通條件使得半導體企業能夠更有效地與全球市場連接。

隨著時間的推移，台灣半導體產業逐漸走向多元化和專業化發展。除了代工製造，台灣的半導體企業還涉足設計、研發等領域，進一步提升了產業的附加值和競爭力。同時，台灣的半導體產業生態系統也日益完善，形成了一個包括設計、製造、測試、封裝等多個環節的完整產業鏈，吸引了全球眾多知名企業在台設立研發中心或生產基地。

總的來說，台灣半導體產業的成功來自於政府的政策支持、豐富的人才和技術優勢，以及完善的產業生態系統。隨著全球半導體市場的持續擴大和技術的不斷進步，台灣半導體產業將持續保持強勁的競爭力和發展動力。

九州地區可以透過充分利用TSMC進駐的機會，實現全面的發展和變革。首先，TSMC進駐將促使九州加速構建完善的半導體產業生態系統，吸引相關產業鏈上的企業進駐，從而形成設計、製造、封裝測試等多個環節的完整佈局，提高區域產業的附加值和競爭力。

為了應對TSMC進駐所帶來的成長壓力，九州必將加速基礎設施建設。這包括道路、交通、能源、水資源等基礎設施的擴建和升級，以確保區域能夠應對日益成長的產業需求和人口流動。

除了基礎設施建設，九州也將注重人才培養和科技創新。這需要加強高等教育機構和科研機構之間的合作，吸引和培養更多的科技人才，推動技術創新和產業升級。

同時，TSMC的進駐也將促使九州地區對環境保護的重視，確保區域的發展能夠長期可持續。這包括加強對環境資源的保護、推動清潔能源利用和減少排放，以及促進循環經濟和生態保護。

圖／獨家報導編輯部製圖

面對TSMC進駐所帶來的機遇，九州地區正處於發展的重要關口。通過加強基礎設施建設、促進科技創新、保護環境資源等措施，九州地區將能夠實現全面的發展和變革，為半導體產業注入新的活力，同時也為地區經濟的長期繁榮奠定了堅實基礎。然而，台灣正面臨著電價上漲、少子女化及人力資源不足等挑戰。因此，台灣可以借鏡日本九州政府的建設「矽島」的執行力，從政策制訂到實施，從基礎建設到人才培養，積極因應挑戰，進一步提升競爭力，推動產業升級，實現可持續發展。期許我們台灣能夠不斷尋找創新解決方案，開創更加美好的未來。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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