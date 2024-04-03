台灣戰情室／台海安全亮橘燈 美台歐政客趴趴走

【文．陸文浩】

軍事掃描：3月24日英國《金融時報》援引知情人士的消息披露，美國總統拜登和日本首相岸田文雄將於4月10日在白宮會晤時宣布重組駐日美軍司令部的計劃，並加強兩國之間作戰規劃和演習的協調，以對抗中國。

日本防衛省3月30日在沖繩縣宇流麻市的陸上自衛隊勝連分屯地，舉行沖繩本島首個地對艦飛彈連隊的成立儀式。據共同社報導，該連隊配備「12式陸基反艦飛彈」，任務是從陸地上攻擊對方國家艦艇。與已部署在縣內宮古島的部隊一起，監視中國軍方艦艇頻繁通過的宮古海峽。

駐日美國海軍於3月25至29日在神奈川縣的海軍橫須賀基地安排日本海上自衛隊隊員等約25人登上美國驅逐艦麥克坎貝爾號（USS McCampbell）。美方使用艦上戰鬥指揮所，訓練日方人員美製戰斧巡航導彈發射程序的系統操作方法。

我空軍司令部3月26日舉行「聯翔操演」表示，為強化整體防衛作戰效能，空軍在清晨5時至7時之間，統合第一至第六聯隊各型軍機及天弓、愛國者飛彈與防砲系統及陸、海軍部隊，執行「整體防空作戰計畫演練」，以驗證三軍聯合防空作戰指揮管制及兵力運用，情況良好。

近期有位廈門人，是大陸B站知名鬼故事博主「研究星星20年」，也是無人機玩家，名叫柳捷克。因為生病做核酸，無聊，3月29日13時10分，使用大疆空拍機，抵進我大二膽附近空域後，剛好看到有人在補給，並上傳YouTube「二膽島遭空拍機攝錄」。我陸軍金門防衛指揮部30日表示，經查所攝為二膽守備隊29日下午執行運補卸載畫面，研判該架空拍機採遠距攝影，且位處太陽逆光方位，官兵未能即時目視發現。金防部強調，少數非理性的中國大陸網民，採取此類挑釁舉措，極易引發誤判。提醒中國大陸相關部門如無適切管制措施，進而造成對立，對區域的和平、穩定絕無助益。

近期日媒批露，日本計畫升級或擴建5個機場和11個港口，指定這些設施在發生軍事緊急事件時供日本自衛隊和海上保安廳使用，距台灣最近的沖繩縣石垣港與那霸機場也在內。機場5座，全部都在日本南部，其中1座是沖繩縣的那霸機場，其餘全在九州，分別是北九州機場、宮崎機場、長崎縣的長崎機場和福江機場。港口有11座，包含沖繩縣的石垣港與九州福岡縣的博多港；四國地區有香川縣高松港、高知縣高知港、高知縣須崎港、高知縣宿毛灣港等4座；北海道的留萌港、石狩灣新港、室蘭港、苫小牧港、釧路港。

政治掃描：我退輔會副主委李文忠建議，賴清德520上台執政後，除延續蔡英文總統「自制、冷靜、不挑釁」原則外，可以考慮在維持中華民國主權獨立前提下，進一步不斷向大陸人民及北京釋出善意，適度調整綠營「逢中必反」的基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。大陸國台辦發言人陳斌華3月27日上午在例行記者會中回應本報記者提問時表示，解鈴還須繫鈴人，民進黨堅持台獨分裂立場，是與大陸交往的根本障礙。

前總統馬英九率領「大九學堂」學員，將於4月1至11日訪陸，與去年祭祖行相比，此次的行程安排除繼續「客隨主便」外，明顯多了政治味。無論是到廣州參訪黃花崗七十二烈士墓園、或到陝西祭拜黃帝陵、還有北京行，成為台海關係的風向球。行政院長陳建仁呼籲馬英九要在大陸國家主席習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，我們國家的名稱是中華民國，陳建仁與民進黨立委說「台灣是獨立的國家」，是不折不扣的「台獨」言論，違反中華民國憲法，美國、日本也不會同意，陳建仁和民進黨立委確定知道他們自己在說什麼嗎？

外交掃描：美國參議院於3月23日凌晨挑燈夜戰，以74票比24票順利表決通過這項稍早獲聯邦眾議院批准的法案，拜登隨後在德拉瓦州威爾明頓市的家中簽署總額1.2兆美元的《2024會計年度綜合撥款法》，聯邦機構得以能運作至9月底，其中，為支持台灣的各項措施及倡議，注入超過3.3億美元的財政資源。

泛歐綠黨訪問團於3月25日至28日訪問台灣，訪團由歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer，德國籍）率團，成員包括歐洲議會副議長郝塔拉（Heidi Hautala，芬蘭籍）、德國國會綠黨黨團副主席卜茹歌（Agnieszka Brugger）、德國國會友台小組副主席徐德分（Till Steffen），及德國國會綠黨黨團人權政策發言人米榭托維克（Boris Mijatović）等。

羅馬尼亞國會友台小組主席斐連坵（Cǎtǎlin-Daniel Fenechiu）於3月25日至30日率該國參、眾兩院重要領袖一行7人訪台。

第四屆「台美印太民主治理諮商」會議於3月26日在台北舉行，並與華府端進行視訊連線。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月27日與菲國防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）通話時表示，中國海警於仁愛礁「危險」阻礙菲律賓「合法的補給任務」後，他重申美國根據美菲《共同防禦條約》（MDT）對菲律賓的堅定承諾。菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，導致菲方軍人受傷、船隻受損；菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3月28日表示，面對北京恫嚇，菲國「不會保持沉默」。中國敦促菲律賓「懸崖勒馬」，停止在南海挑起事端。

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（Jack Bergman）率跨黨派訪問團自3月27日至29日來台訪問，成員包括眾議院軍事委員會「空陸」小組民主黨首席議員諾格斯（Don Norcross）及眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）。柏格曼28日呼籲台灣強健海上戰略，以抵制中國大陸在此區域越來越具侵略性的行動。

英國「工黨台灣之友會」共同主席暨工黨影子商業與貿易副大臣梁辛尼勛爵（Lord Leong）於3月30日至4月5日率工黨議員共7人訪台，訪團成員另包括上議員葛蘭崔斯托勛爵（Lord Grantchester）、金融委員會主席霍奇珊下議員（Sharon Hodgson, MP）、內政委員會主席薔森下議員（Diana Johnson, MP）、工黨影子商業暨貿易副大臣麥尼柯勛爵（Lord McNicol）、工黨影子副首相國會私人秘書彌蘇拉下議員（Navendu Mishra, MP）及工黨下議院黨鞭偉斯托下議員（Andrew Western, MP）等。

路透社3月29日引述知情人士披露，我海軍司令唐華將於4月8日至10日訪美，包括造訪美國印太司令部所在地夏威夷，出席太平洋艦隊司令交接典禮。預計唐華也將參加在華府近郊馬里蘭州舉行的「海、空暨太空」（Sea-Air-Space）研討會，屆時美國海軍作戰部部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）會到場演講，目前美台雙方正洽談安排兩人會面，但尚未敲定。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）偕美同國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello），3月31日至4月6日訪台，期間將會見總統府、國民黨中央、立法院長韓國瑜、民眾黨等，這也是她於今年我國選後3個月內2度訪台。

中共掃描：共軍東部戰區駐浙江舟山第6驅逐艦支隊所屬052C型驅逐艦長春號/150與054A型護衛艦常州號/549，3月23日由東海經日本奄美大島進入西太平洋轉南航行至宮古島以南，25至27日在宮古島以南至西表島以南海域聯訓後，27至28日沿著台灣東部海域、花蓮與日本與那國嶼水域北上。期間運-9情報蒐集機27日前兩者進行海空聯訓，並與當面海峽中線及台灣西南共機相對呼應演練。

共軍海測船海洋二十九號3月25日由台灣花蓮以東之西太平洋，經日本與那國嶼與西表島間水域北上。

日本防衛省統合幕僚監部於3月26日公告關於中國軍機動向，3月26日星期二上午，一架中國軍用偵察無人機（WZ-7）從大陸而來，在日本海至接近日本本州西側空域盤旋。

大陸福建海事局執法船「海巡0802」輪、東海航海保障中心「海巡16301」輪與上海海事局「海巡01」輪3月27日在廈門港主航道「九折礁」附近水域組成聯合巡航編隊，對台灣海峽西側水域及廈門港主航道、錨地、船舶交匯區、危險品船錨地、重要客渡運航線、橋區等重點水域開展現場巡航巡查。

我金防部4月將在金門本島、烈嶼等地區進行對海實彈射擊，周邊海空域屆時將進行管制。大陸國台辦發言人陳斌華3月27日在記者會上被問及此事，稱中方將密切關注台軍在金門的動向，若挑釁滋事、膽敢輕舉妄動，必遭失敗。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

本室在觀察共軍東部戰區在2與3月份各進行3次的「聯合戰備警巡」，總計6次，時間大約平均落在近月中、月中後、以及接近月底。如果照這種模式繼續發展下去，幾乎可以說共軍在台灣周邊海空域進行聯演，已經如筆者早期推斷達到常態化抵近台灣進行軍演，接下來觀察就是數量上態勢發展。

另美國在台協會（AIT）主席羅森伯格此次訪台天數，與前四次相較多一至二日。由於前次抵台是1月13日總統大選後，美國政府循例指派資深代表團訪台，由羅森柏格陪同共和黨籍的海德利及民主黨籍的史坦柏格組成跨黨派資深代表團於1月14日至16日訪台。隨後曾於1月17日重申聯合國2758號決議內容「台灣地位未定論」，引發共軍東部戰區在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」。因此，羅森伯格在台言行勢必成為大陸外交部、國台辦、國防部關注焦點。共軍東部戰區海空軍兵力也會持續常態性在台灣周邊海空域活動與部署，以利平時轉戰備反應。

圖／獨家報導主筆室製圖

最後，由於近期有媒體批露我潛艦國造原型艦「海鯤號」已進入泊港測試（HAT）二階段，隨著我後續7艘潛艦的組建，未來我海軍可望將目前的256戰隊提升為潛艦艦隊，屆時現有左營軍港的潛艦碼頭將不足因應，因此有我海軍官員向媒體透露，現已思考增設潛艦基地地點蘇澳軍港，以分散部署考量。故從3月份有共軍所屬海測船2艘先後現蹤於台灣東部海域跡象，提醒我相關單位提早研擬因應防共軍在我蘇澳外海或抵近進行海洋探測任務。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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