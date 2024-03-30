淯知產業／果粉被壟斷？蘋果的封閉生態系還能維持多久

【文．張淯】

你用iPhone嗎？自從賈伯斯（Steve Jobs）打破了手機純粹作為通訊工具的框架之後，iPhone在全球的高階手機市場，始終占有重要地位。近期更創下了歷史新高，根據重要智庫國際數據公司IDC的統計資料，2023年iPhone首度超越三星，成為全球手機市占率第一名。

相較於三星多元的產品線，iPhone的選擇可說是相當簡單，唯一的差別僅在於手機的規格，幾乎是靠著單一產品就打敗了三星的一票機海。

但在iPhone登頂的榮光之下，陰影卻也悄悄掩至。

iPhone製造商蘋果公司，長期就處於市場競爭和反壟斷法規的討論中心。之前在歐盟，蘋果就已經面臨到相關的壟斷審查，而且尚未完結。現在連蘋果總部所在的美國，也有15州及司法部門，共同對蘋果發起訴訟，指控該公司利用一個封閉的生態系統，將競爭對手阻絕於外，甚至藉此建構起一個不公平的定價機制。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）近期就公開表示，蘋果的諸多行為傷害了消費者，該公司利用合約的束縛，讓相關的開發商僅能提供有利於蘋果產品的軟體功能；而且這些非法的作為，才造就了蘋果今日的地位。

針對這些問題，美國除了調查蘋果各種可能涉及壟斷的行為外，部分州政府也開始推動立法，準備遏止蘋果公司的獨占地位，尤其是在App Store上的不公平競爭。甚至亞洲的日本及韓國監管機構，也開始盯上蘋果。蘋果的封閉生態系，現在遭遇了極大的挑戰，未來發展仍待觀察。

過去，蘋果的作為被視為成功的典範，今日卻遭到壟斷的指控，其實也提供了幾個可供省思的方向。

首先，蘋果藉由建立強大且吸引人的生態系統來確保市場的領先地位，其作法不但創新，而且是透過深入了解消費者行為及需求而達成的，背後的思維在企業擬定策略時，仍然值得學習。

然而，企業追求市場優勢的過程中，必須平衡風險與合規性，尤其應理解潛在的法律和監管風險，並在成長策略中融入法律框架，確保企業可持續發展。

目前蘋果在法律和監理層面，明顯面臨巨大風險，但公司的領導階層之前難道沒有意識到這個風險嗎？不太可能，更可能的是他們明知這是一個擦邊球，卻仍不願放棄其辛苦建立的獨霸地位，當iPhone手機衝上世界第一，這個執念或許會更加堅定。

但如今事態的發展，更顯示出保持開放，以及與其他企業、開發者的合作關係，對於市場健全，甚至自身的發展更為重要。過度封閉的策略可能會阻礙創新，進而影響企業的長期利益。尤其近期來說，手機導入AI功能已成為必然趨勢，但AI很難在封閉的生態系當中獨立打造，這很可能是iPhone近期，甚至未來在這個領域發展的重大限制。

雖然歐盟以至於美國會如何「處置」蘋果還未可知，但企業在追求成長和市場領導地位時，應考慮更寬廣的面向，除了創新、法律合規性、公平競爭，更重要的是與市場其他參與者的互動，維持一定的競合關係。這或許比追求自身的獨大，更能讓企業發展長保永續。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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