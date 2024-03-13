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獨家快評／黨官恣意妄為 兩岸危機能靠誰？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／擷取自網路
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【文．莊嘉宏】

今年2月14日因台灣海巡署執法過當導致陸籍漁船翻覆造成2死案，直接讓民進黨政府長期漠視兩岸關係的弊端顯露無遺，兩岸經過十多輪協商仍然破局，過程中海洋委員會主委管碧玲自行修改向立法院報告的專案報告名稱、受訪時摸提問男記者的臉頰並問「看看我的體溫」等一系列的嘻皮笑臉的爭議行為，引發兩岸老百姓怒火。

馬戲團演出時，小丑往往打頭陣，位居高職的管媽不惜粉墨登場，估計是想為劍拔弩張的台海局勢製造一些笑點，但一系列不合適的行為，鋒頭強壓兩岸事務的主管機關陸委會，以及陸委會主委邱太三…。

實際檢視海洋委員會組織法第2條規定：「本會掌理下列事項：一、海洋總體政策與基本法令之統合規劃、審議、協調及推動。二、海洋產業發展之統合規劃、協調及推動。三、海洋環境保護、資源管理、永續發展、生物多樣性保育與污染防治之統合規劃、審議、協調及推動。四、海域與海岸安全統合規劃、審議、協調及推動。五、海洋文化與教育之統合規劃、協調及推動。六、海洋科學研究與技術發展之統合規劃、審議、協調及推動。七、海洋人力資源發展之統合規劃、審議、協調及推動。八、海洋國際公約內國法化與國際合作之統合規劃、審議、協調及推動。九、所屬海洋研究及人力發展機構之督導、協調及推動。十、其他有關海洋事務統合事項。」

法條明定關於海洋委員會的職掌，洋洋灑灑共計10大項，但不論兩岸或外交事項，均不在其中。管碧玲目前成為輿論及媒體砲轟的焦點，跟她腦子裡對海洋委員會的職掌認識不清，恐怕大有關聯。

反觀主管兩岸事務的陸委會，主委邱太三一下子向媒體表示，大陸國台辦定義本次事件為「惡性撞船」，並稱我海巡署暴力執法、要求賠償，這一系列的鋪陳乃「認知作戰行為」，邱太三主委更呼籲民眾應注意、支持海巡；一下子又嗆稱「到底誰入侵」，稱中方說法「不值得回應」云云，也讓人匪夷所思，陸委會的設置初衷是作為兩岸關係的潤滑劑，是溝通的窗口，而不是叫陣的主力。

實際檢視大陸委員會組織法第3條亦規定：「本會掌理下列事項：一、整體兩岸關係情勢研判、政策規劃、審議及協調。二、兩岸文教政策、交流及協商等業務之統合規劃、審議及協調。三、兩岸經貿政策、交流及協商等業務之統合規劃、審議及協調。四、兩岸法政政策、法規、交流及協商等業務之統合規劃、審議及協調。五、關於香港與澳門政策、法規、交流及協商等業務之統合規劃、審議及協調。六、大陸政策國會聯繫、國內外溝通說明與新聞發布之研擬、規劃、協調及執行。」

雖然在法律上有組織法無法指引具體行為的理論，但從上開條文中，顯然可以看出「交流與協商」是陸委會處理兩岸事務的具體方針。身為法律人的邱太三，腦子裡對於陸委會的職責的字面意義認識不明，跟管碧玲互相搭配，把本應嚴肅以對、嚴謹處理的兩岸事務，活生生地演成勞萊與哈台的政治鬧劇，局勢逐漸走向失控，苦得還是前線三軍。

蔡英文政府主政時期，兩岸關係緊縮，使得陸委會成為冷衙門而缺乏細膩處理兩岸事務的能力。蔡政府底下的官員也相當好做，遇到兩岸衝突，只要耍耍嘴皮、把愛台灣的赤誠忠心表足了，便可牢牢地掌握三成多的選舉基本盤，足以交差了，至於國家安全、離島百姓與前線軍士的安危，似乎不管不顧。

如果民進黨政府在兩岸關係上背離多數民意，是否能夠另闢他途？國會外交，也就是由立法院長韓國瑜出面協調慰問遇難家屬，釋出善意，或許可為兩岸降溫，成為另類解方。（作者為台灣國際戰略學會副研究員）

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本文授權自獨家報導，原文見此

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