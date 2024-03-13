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何豪毅專欄／地方民代助理調薪 綠媒無理阻擋

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／王鴻薇臉書
圖／王鴻薇臉書

【文．何豪毅】

近期由國民黨立委王鴻薇領銜、多位跨黨派立委連署，要提案修正《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，消息傳來引起各地議會助理一片叫好，立院長韓國瑜也樂觀其成。然而，親綠媒體今以「錢坑法案」稱之，整版負面報導，頗有反對之意。

依據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第6條規定，每位直轄市議員的公費助理費每個月僅有24萬；而非直轄市的議員，每月更只剩8萬元可運用。先不論這些總額到底可以請幾位助理，這條法源2000年以來從未調整過，立法時至今之通膨遽增，早將少得可憐的薪資吃得所剩無幾，檢討修法已迫在眉睫。

地方議員的助理領低薪，在各縣市早已不是新聞，讓清廉、守本分的民代，常請不到夠格的助理，黑金掛鉤的議員卻因金流來源無虞，身邊圍繞的「助理」如狼似虎，造成地方民代「反淘汰」的現象也時有所聞。

綠媒今（11）日處理這條新聞時明顯設定反對立場，先是在頭版掛了小標「錢坑法案」定調，輔以大標「恐年增12億」，內頁搭配新聞「綠委：直接加50%社會能接受嗎」、「公督盟：詐領案只會變本加厲」、「詐助理費私用 多位議員遭重判」，似乎暗示綠營反對此案的立場。

這些負面新聞放在一起曝光，看起來怵目驚心，但仔細想一想，詐領案是犯罪問題，畢竟是少數，與想要守法合規的民代何干？合理提升待遇，增加預算本是預期中事，「年增12億」、「直接加50%」都是危言聳聽、邏輯不通，在有識之士眼裡，只是徒增訕笑，完全沒有說服力。

調整地方助理薪資已有不少社會共識，即便綠營「凡是敵人贊成的，我們都誓死反對」，也沒那個膽子違逆民意。民進黨高雄市長陳其邁今天被問到此事即表態贊成，他提及，現在問政需要專業，地方民代基於人民付託，若能有更多助理、有合理待遇為民服務，「這也代表著市民的期待」。

適當提升待遇，給予合理薪資，這是再正當不過的事，尤其是服務眾人的民代助理，讓民代有充足的待遇福利來招募好手為民服務，有助提升問政品質，呼籲綠媒別再為反對而反對，長久處於被剝削階級的年輕世代，這也許是改善低薪困境的第一步。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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