「千嬌白莓」夢幻登場 吾幫土10年一劍磨新品種

【文．翁雪婧】

業務橫跨兩岸吾幫土集團歷經10餘年的培育，目前在大陸上海崇明島及台灣台中都研發出最新的草莓「千嬌白莓」品種，白潔無暇、果肉細膩、香甜撲鼻、口感獨特，令人回味無窮。這一新品種的推出，無疑將為草莓市場注入一股甜心夢幻，也將給消費者帶來全新的享受。

「千嬌白莓」是弘訊科技公司10年磨一劍的曠世鉅作，去年10月20日開始定植，到現在已有4個月的時間。整體植株生長狀況良好，葉片濃綠，讓人一目了然。目前，定植的千嬌白莓正處於第一茬花的掛果期和第二茬花都抽生期，坐果成功率高，畸形率低，開花品質好，花朵個頭大，果實均勻且圓錐形，外觀白皮紅籽，顏值極高。

值得一提的是，如果光照強度增加時，植株體內花青素的合成也會增加，使得果皮逐漸轉變為微粉色，呈現出多彩繽紛的藝術氣息，結果期正好在白色情人節期間，增添夢幻的愛情滋味。

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