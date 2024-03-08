何豪毅專欄／交通違規記點亂象 誰之過？

【文．何豪毅】

為洗刷「行人地獄」汙名，政府著手修法，從去年七月起加嚴交通違規罰則，一年內3次違規即吊扣牌照2月，違規3月達3次吊扣牌照1月。此修法雖然具道德正當性，然職業駕駛人卻因威脅生計而因此跳腳，恰逢總統大選，小黃司機選前聚集抗爭，交通部受到壓力再研議修法，昨天終於達成共識，修正為1年記12點吊扣駕照2月，同時也同意違規記滿6點可申請自費講習抵2點，此案送行政院會通過後實施，以期減緩社會反彈力道。

交通部陷「父子騎驢」窘境，並不難理解。社會上有一批自許正義人士，認定檢舉交通違規可拯救無辜性命，加上手機、行車記錄器普及，往往出門一趟即可「收集」十多條違規舉證資料，花點時間整理交付檢舉，偶爾還能貼上網取暖，再幸運一點，還可能被電視台在家記者做成新聞，暗爽在心內。

雖然檢舉交違無獎金可拿，卻可大大滿足個人虛榮心，「正義魔人」有增無減。更有甚者，檢舉人行車時刻意放慢速度，一方面強化蒐證影象清晰度，另方面也製造「違規陷阱」，讓趕時間的駕駛人為超車不慎違規，然而檢舉畫面由檢舉人掌握剪接，受害者往往啞巴吃黃連，有苦難言。

民眾檢舉交通違規風氣方興未艾，不免造成警方作業壓力。在警方反應下，限縮了部分違規可檢舉項目，卻讓「正義幫」反彈，怒火波及者，還包括幾位提案限縮檢舉的立委，在社群媒體中經常遭點名嘲弄，擔心損及選票，原先提案的立委也紛紛選擇噤聲，任由「沉默螺旋」坐大。

追根究柢，交通違規記點爭議源自於本國交通工程的率性而為。

一方面，許多交通法規落後於現實，根本不讓人有守法空間（如全台五萬間超商每天補貨，有幾間超商有合法的貨車臨停車位？）畫得不清不楚的標線（如中央分隔島本末倒置，該退縮不退縮，使轉彎車道須讓路給可有可無的綠帶），甚至連警方都搞不清楚的法規（信義快速道路到底算不算快速道路？）製造大量的違規空間。

另方面，交通工程專業往往任由政治力介入，如里長議員要求劃設紅線、停車格，裝設紅綠燈或測速照相，工程人員在民代面前都是「細漢仔」，不敢堅持專業，讓各種不符專業設計、甚至不符常規的交通工程四處橫生，令駕駛人難以守法。

交通工程專業是否有全國統一的規範可循？各縣市外包商施作前，其設計圖是否經嚴格專業審查？各地交通工程完工後，是否交由具專業職能的交通工程師驗收？全國各地有爭議的交通設施、號誌、標線，能否有統一改善？這些都關乎駕駛人能否簡單、防愚的安全駕駛空間。

交通部一被罵「行人地獄」就加嚴取締，再被小黃司機抗議就放寬記點措施，如此父子騎驢，關鍵就是從來不曾堅持專業，建置可供駕駛人容易遵循、不易肇生安全威脅的交通工程。

如此朝令夕改的結果，除了違規案件增加、罰金收入增加、死傷人數增加，還更賠上政府威信，百弊而無一利，無能到令人搖頭。

（作者為資深媒體人）

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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