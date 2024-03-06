猜猜恭喜誰發財？連紅包也詐騙！

【文．莊嘉宏】

今年是龍年，因此即便到了農曆正月二十的今天，仍有若干過春節的熱鬧氣息。但正是在這一片歡聲鑼鼓的年節氣氛當中，讓詐騙集團這些鼠輩看到了機會，匪徒們利用民眾歡度節慶，警覺有所鬆懈之際，持續幹一些偷雞摸狗的不法行為。

據警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心指出，過年期間較常見的詐騙手法為，偽冒LINE內建的送紅包功能，架設假網站及發送釣魚連結誘使民眾點擊及轉傳，當民眾點擊連結後，會進入與真實搶到紅包頁面高度雷同的假網站，並要求選擇10位好友或群組才能入帳，隨後顯示「查看」的連結，點擊「查看」後會跳轉至某個人LINE官方帳號，疑似詐騙集團透過此方式來增加好友人數，後續利用該帳號從事其他詐騙行為。

自從生活進入Web 2.0的網路時代，掌握流量便成為行銷推廣的重中之重，而進入人手一機的行動時代後，這種趨勢除更勝以往外，重心則悄然偏向看誰手中握有的使用者名單較多。掌握使用者名單的，小則如在廣告推播或GOOGLE MAP行銷上如魚得水，大則在選舉中影響輿論進而左右選舉結果。法律與時俱進，個人資料保護法才會在近幾年成為顯學，部分原因來自於此。

上述以贈送假紅包騙取使用者個資，及使用者親友聯絡方式的手法，除了讓自己的個人資料被詐騙集團這些匪類看光之外，更可能讓自己進一步的掉進匪徒們精心設計的騙局當中，例如透過跳轉到不同的官網帳號，可能是投資群組，也可能是追星群組，不論何種都是虛假的官方帳號，一旦加入便等同於讓自己暴露在遭受進一步受騙上當的風險當中。

從簡單的會計邏輯來審視所謂贈送LINE紅包這件事，某公司舉辦贈送紅包的活動，不論透過實際派人在路上發紅包，或透過LINE發送，在公司會計編列上，都須編列為費用(廣告行銷預算)而不是收益。試想，有哪間公司會莫名其妙地奉送大把鈔票給陌生人的？

圖／警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心提供

受騙上當的起心動念必然在於「貪」，而無法控制貪念的根本原因則在於「蠢」。然而，我們沒有辦法要求民眾普遍具備法律、會計，甚至網路科技的相關知識，於是在犯罪預防上，必須以「防呆」作為預防政策的基準，就是把百姓當成又蠢又懶的有機體，去設計一套簡便容易操作的防詐機制。

因此刑事警察局一方面呼籲：不明連結勿點擊、不要填輸或提供個資，有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線查證，寥寥數語幾乎成為防詐口訣。另一方面，刑事警察局則苦口婆心的宣導，如有收到詐騙訊息及詐騙廣告，亦可至165全民防騙官網（https://165.npa.gov.tw/）進行檢舉，網頁操作流程如下圖，堪稱便利。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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