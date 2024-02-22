台灣戰情室／台海安全亮橘燈 解放軍春節上工嗡嗡嗡

【文．陸文浩】

軍事掃描：伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼2月5日表示，伊朗、俄羅斯和中國將於3月底前舉行聯合海軍演習，並將邀請其他國家參加。伊朗沒有說明演習地點，但上述三國海軍去年3月在阿曼灣舉行了三邊演習。正值中東局勢緊張之際，以美國為首的聯軍甫對葉門胡塞武裝目標發動了第三輪打擊，該區域戰爭風險更加升高。

美軍太平洋空軍發言人萊茨（Alyssa Letts）表示，美國軍方在關島及其周邊海空域舉行的年度「北方對抗24」（Cope North 24）大規模軍演2月5日已拉開序幕。多國近百架戰機外，還有2400名各國官兵參與。並且首次由美國、澳洲和日本三方建立一個「聯合作戰指揮架構」進行指揮與管制。美國2架戰略核轟炸機B-52H到日本參與演練，並在東海、日本海上空進行活動。大陸解放軍旋即宣布，殲-20戰機已經布置在東海航防空識別區。

北韓2月14日第五度朝東海發射數枚巡弋飛彈，飛彈最終落入北韓東岸元山（Wonsan）東北部海域。這是自1月24日北韓在平壤附近朝西部海域發射多枚新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31）以來第五度頻密試射巡弋飛彈，東北亞局勢異常嚴峻令周邊國家不安。

美國和菲律賓於2月9日於菲律賓專屬經濟區內海域（未公布確切地點）進行第三次海空聯合巡邏，參與者包括美國戰鬥艦「加布麗埃勒·吉福茲」號和一架MH-60S海鷹直升機，以及菲律賓海軍的「德爾畢拉爾」號巡邏艦和一架AW109。中國大陸解放軍南部戰區隨即於2月9日中國農曆「除夕」晚間突發布，該戰區組織海空軍在南海海域進行例行巡航，並強調「堅決捍衛國家主權安全和海洋權益」。

政治掃描：菲律賓近期傳出，將在鄰近台灣的巴丹島上增加兵力與建築，而這座島嶼距離台灣不到200公里。大陸外交部發言人汪文斌2月8日下午在記者會上，指出「台灣問題是中方核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線，菲方有關方面對此應當有清醒的認識，慎重行事，不要在台灣問題上玩火，避免被人利用，禍及自身」。

交通部長王國材表示，大陸1月15日迫使台、諾（魯）斷交、大陸2月1日片面宣布改變M503航路運行方式，迫使我開放團客赴陸旅遊宣布6月1日無限期暫停出團赴陸。雖3至5月的團還是如期出發，但旅行業者聞訊立刻炸鍋。6月以後就看對岸有無善意，如果沒有，就繼續暫停出團。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨再次以旅遊業做政治操弄。

1艘陸籍快艇2月14日下午於金門禁止水域內越界捕撈，因拒檢蛇行導致船隻翻覆，2名陸籍人員送醫搶救不治。對此，陸委會15日發聲明指出，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當。大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評，大陸對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。17日晚間朱鳳蓮再強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

外交掃描：美國眾議院外交委員會2月7日公布報告，指出美國外國軍售交付延遲的情況嚴重，當中僅台灣就有19項軍售案須等到2027年或之後才能交付，總額高達220億美元（約新台幣6897億元）。

2月11日美國靜悄悄在白宮網站公布「印太戰略」兩周年聲明，這是拜登政府最引以為傲的外交設計，從日本、韓國、菲律賓、印度、太平洋島國、東協（ASEAN）、四方安全對話（QUAD）、澳英美三方夥伴關係（AUKUS），到加強歐盟、北約與印太地區合作關係，但刻意淡化美中關係與台灣問題，凸顯當前世界局勢發展並非如美國所預期，有必要在與中國競爭的同時降低敵對。這將成為賴清德520就任總統後的壓力測試。

美國參議院通過美東時間2月13日《2024國安緊急補充撥款法案》，將提供953.4億美金援助包含烏克蘭、以色列及涵蓋台灣在內印太地區夥伴。不過法案通過後引起美國眾議院長、共和黨人強生（Mike Johnson）反彈，認為法案中並未對邊境安全有所作為，聲稱將在眾院阻擋法案進入表決程序。

美國國會眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）2月21日將再次率團訪台，預計與我第16屆總統賴清德和立法院長韓國瑜會面。

中共掃描：日本共同社2月3日引述幾名消息人士報導，中國海警局船艦自1月起，就開始對在日本沖繩縣尖閣諸島（釣魚島）周邊「日本領空」飛行的海上自衛隊飛機，以無線電警告恐侵犯「中國領空」，最好立刻飛離。2月6日，中國海警2502艦艇編隊在我釣魚島領海內進行維權巡航活動。

2月14日計有共機21架次（其中14架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台灣北部及西南空域），共艦6艘次在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」任務，以反應美國參議院13日通過對外軍援法案953.4億美元海外援助資金，其中台灣與印太地區分到48.3億美元。

隸屬於中國大陸自然資源部第二海洋研究所舟山基地所屬「大洋號」綜合調查船，我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」稱，2月15日進入花蓮以東海域，16至17日於東北海域南北往返，並由我海巡署桃園艦（CG132）監視與阻滯進入我24浬鄰接區。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍新常態依然在台灣周邊海域維持艦船警巡、戰機群跨越海峽中線。

去年12月22日第七十八屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農歷新年）確定為聯合國假日。今年春節在世界各地，備受重視的情況之下，大陸有意藉由春晚中由解放軍齊唱《決勝》，對內向民眾傳達安心過新年、對外向週邊國家（美、日、菲、台等）宣示解放軍有決心捍衛領土主權（釣魚台、黃岩島、仁愛礁、台灣）完整能力。（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

本文授權自獨家報導，原文見此。

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