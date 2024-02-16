國戰會論壇／美國AI全球立體式戰略部署與兩岸應對

【文．侯長坤】

作為第四次工業革命的核心技術，人工智慧( AI )在當今國際關係中扮演著重要的作用，美國作為世界性的霸權，必然不會對這次革命及革命中的核心科技掉以輕心。綜合來看，當前美國在全球的人工智慧戰略部署呈現出一種多層次、多主體、跨領域的立體式的狀態。

多層次戰略部署

所謂多層次的戰略部署，是指美國的人工智慧戰略，從低階政治延伸到高階政治。一是在低階政治中，美國會盡可能的搶佔人工智慧相關的生產核心，包括硬體、人力、演算法等方面。彭博資訊報導，美國2022年「晶片和科學法案」的核心內容，該法案提撥390億美元預算，用於直接補貼和振興美國製造業，美國計劃在2024年3月底之前宣佈發放巨額晶片補貼，為提供台積電、英特爾等晶片製造商數十億美元鋪路，加速擴大國內晶片生產。2023年8月，拜登政府表示，計劃停止向中國出口由輝達（Nvidia）等公司設計的更先進的人工智慧晶片，以阻止北京獲得美國尖端技術加強其軍力。

二是在中階政治中，美國研發人工智慧，服務於認知作戰或反認知作戰。美國陸戰研究所在2018年10月發布的《影響力機器：作為戰略打擊機制的自動化資訊作戰》報告中指出，人工智慧通過演算法將含有欺騙性和隱蔽性的「內容子彈」通過個性化的「靶向」推送，對受眾人群進行密集型的資訊「轟炸」，從而成為影響輿論，不利他人有利自己的政治武器。

三是在高階政治中，美國利用科技競爭，繼續維護霸權攻勢地位。處於霸權地位的美國，更具優勢能夠集中資源領先發展。在掌握人工智慧核心科技的前提下，全球的權力差距將進一步拉大。2023年11月21日，美國《財富》雜誌首次發佈了「人工智慧創新者50強」榜單，美企霸榜，中企僅百度一家。

多主體戰略部署

所謂多主體的戰略部署，是指美國的人工智慧戰略，包含國家、國際聯盟、跨國家等多重行為體。首先，在國家層次，美國就以國家為單位，對本國的人工智慧發展注入大量資源，並同中國展開國家競爭，如前文所述的美中之間的競爭。

其次，在國際聯盟層次，美國利用人工智慧強化北約的同盟認同，通過人工智慧的軍用價值對北約進行「戰略再轉型」，以「科技競贏」思維引領戰略行程。同時，美國有意通過意識形態戰爭，將中國排除在一些國際人工智慧治理論壇之外。例如經濟合作與發展組織（OECD）、七國集團（G7）、全球人工智慧夥伴關係（GPAI）等。

最後，在跨國家層次，美國跨國公司掌握著全球最尖端的演算法技術資源，如Google的TensorFlow、IBM的SystemML和Facebook的Torch等主流演算法框架，這些都掌握在美國網絡巨頭和科研機構，有利於美國利用這些機構的跨國家性質，擴展國家權力，攫取全球利益，重塑國家間權力和利益格局。

跨領域戰略部署

所謂跨領域的戰略部署，是指美國的人工智慧戰略，橫跨民用與軍用、經濟與政治、安全、生產、金融、知識等多個領域。2023年9月9日，鈦媒體國際智庫發佈產生一定行業影響力的《2023 AI大模型應用中美比較研究》報告。報告綜合大模型行業滲透度、行業接受程度、行業應用成熟度以及行業融資版圖四個維度，選取了部分AI應用主流行業，分別是AI+辦公、AI+金融、AI+醫療、AI+文娛、AI+教育、AI+交通以及AI+能源，多維展現了美國在AI大模型相關應用領域的現狀及特點，在大多數的領域，美國都是領先以及積極投資。

美中的AI領域爭霸

隨著美中兩強的競爭，爭霸戰也在AI領域展開。美國政府在2018年依據當年度的《國防授權法》（NDAA）成立獨立機構「人工智慧國家安全委員會」（NSCAI），該委員會報告指出，中國擁有資源、商業實力、人才、創新體系、組織力與決心，期望在10年內超越美國，成為全球AI霸主。

美國智庫布魯金斯學會則建議美國政府必須為美中長期競爭甚至衝突做好準備，具體作法包括：增進對於中國軍事科技發展的情報工作、謹慎處理美軍新戰力的揭露、強化美軍AI系統的安全性與可靠性、持續對美軍創新計畫進行投資、與盟邦及夥伴合作加強AI自主武器系統的倫理規範。

對於兩岸的啟示

就目前來看，美國的人工智慧全球部署，呈現多層次、多主體、跨領域的特點。與此同時，人工智慧又給世界格局帶來了不確定性、不公平性、不平衡性、不對稱性等特點，在此格局之下，兩岸也不能置身事外。

一是兩岸需要積極應對，把握時代潮流，清楚認識到人工智慧在時代工業革命中的重要地位，避免人工智慧帶來的全球發展不平衡；二是兩岸需要避免內耗，在人工智慧時代，積極展開技術合作，即使在諸多限制之下，也需要找到合作之道，從地緣戰略、經濟合作、科技發展、文化交流等多個角度考慮到合作的意義；三是兩岸需要消除誤解，在美國極力挑撥與消耗中國崛起的背景下，兩岸之間的和平與發展尤其重要，避免兩岸之間的誤解，是台海安全、經濟發展、科技進步的基礎。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

謝沅瑾揭犯太歲和歲破如何化解

謝沅瑾揭神桌擺設原則 與過年十大禁忌

萬物興龍 獨漏大陸旅遊

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】