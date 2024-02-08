謝沅瑾揭犯太歲和歲破如何化解

【文．張淯】

「太歲」，就是天上的值日生，共有六十位「太歲」。每年的「值年太歲」都不一樣，祂從一個計時的星辰，到成為掌管人間每年禍福吉凶的歲神，和人們的運勢息息相關！

恭喜謝沅瑾老師新書《謝沅瑾好運龍龍生肖運勢大解析》隆重上市！本次《獨家報導》「董事長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易文化道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。

請兩位老師從傳統民俗的觀點，介紹「太歲」的由來，為何太歲有多達60位之多？還有民俗上各種可能會「犯太歲」的情境，如何避免，以及其化解方式，另外也要向讀者介紹各種生肖都適用的招財旺運物品，願所有讀者都能趨吉避凶，龍年行大運！

張淯董事長：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易文化道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請問兩位老師：民俗上「太歲」的由來為何？為什麼「太歲」有多達60位之多？

謝沅瑾老師：

太歲起源於占星學

「太歲如君，為眾神之首，眾煞之主，有如君臨天下，不可冒犯。」太歲神是掌管人間禍福的年神，又稱「值年太歲」，依據天干地支的演算方式，六十年為一甲子，因此太歲星君共有六十位，每一位太歲都有其姓名，每隔六十年輪值一次，周而復始，循環不息。

民間俗稱的「太歲」，又稱「歲陰」，在中國古代的占星術中，為了相對於木星「歲星」而產生的一顆虛擬行星。

運用太歲，戰國時期的占星家們得以計算時間，他們規定太歲走30度是一個時辰，12 年繞行一圈，因此發展出沿用至今的「干支紀年法」，走一圈是一甲子也就是60 年。

最早將太歲從一顆虛擬星辰，轉變為具有人物型態的神明， 是東漢的時候，而第一個有自己個性的太歲則是殷郊，《封神演義》說：「殷郊為值年歲君太歲之神。」

直至金朝時，金章宗為求母親病癒，而在北京白雲觀設立60太歲的神像，開始了民間祭拜太歲的風俗。而60太歲的名字，則是到清代中期全真道龍門派道士柳守元的《歲君解厄法懺》才正式列出。

60位值年太歲皆是因功績優秀而受封，道教上更給祂們大將軍的稱號，其中如丙申太歲管仲，就是耳熟能詳的人物。每位太歲手拿的法器、武器和神情都完全不同。

于千祐老師：

「犯太歲」與「歲破」

每位太歲都有相對應的天干、地支，而地支又代表生肖，民間相傳，當太歲運行到某個生肖的位置，該生肖便被稱之為「犯太歲」，而該生肖相對的生肖，則被稱為「歲破」，民間認為這兩個生肖有觸怒太歲的可能。以2024年甲辰龍年來說，屬龍即為「犯太歲」的生肖。而正對的屬狗則稱之為「歲破」。

「太歲如君，為眾神之首，眾煞之主，有如君臨天下，不可冒犯。」俗諺有云：「太歲當頭座，無喜恐有禍。」民間認為，犯太歲在這一年運勢起伏會比較大，容易遇到困難阻礙，因此比較重大而風險較高的事情，都建議不宜進行。例如重大投資、借貸、搬家、換工作、結婚……等等，都要特別小心。

張淯董事長：

非常感謝兩位老師詳細為我們解說「太歲」的由來，接下來請兩位老師為我們介紹2024甲辰龍年各種「犯太歲」的可能狀況，以及如何化解「犯太歲」的問題。

生肖犯太歲

2024為「甲辰龍年」，甲辰年的太歲星君為李誠大將軍，而屬龍者值太歲。有兩個生肖的朋友需要特別注意「太歲」的問題。

屬龍的朋友因為「太歲」入宮，而屬狗的朋友則是因為「歲破」入宮，因此這兩個生肖的朋友都要盡量謹言慎行，低調行事，說話跟做事都不要過於急躁，以免因而出現口角爭執。

平常行車走路也要注意路況，降低意外血光可能。較大的買賣、投資，或是創業、工作轉換……等，一般建議延到隔年進行。

屬龍與屬狗的朋友由於可能觸怒太歲的緣故，因此要祭拜太歲，希望太歲息怒，除了祈求消災解厄，同時更能因此招財納福，民間稱之為「安太歲」。

民俗上建議在正月十五日元宵節之前，到廟裡進行「安太歲」，來降低「太歲」或「歲破」的影響。

另外，民間一般多在農曆七月十九日值年太歲千秋日，供奉祭品，敬保平安。

而在農曆十二月二十四日，也就是「清囤日」當天，則需謝太歲，感謝太歲星君一年來的庇佑。

「六十甲子太歲法牌」化解生肖犯太歲問題

但如果因為忙碌或忘記而沒安太歲的朋友，也不用擔心！謝老師特別為大家準備了「六十甲子太歲法牌」，能幫助化解各種流年神煞的不利影響，加強運勢、調整身體磁場。

「六十甲子太歲法牌」是由謝沅瑾老師親自開光加持，因此拿到後不需要再進行「過香火」或任何其他處理方式，只要配戴在身上或擺放在皮夾、包包內，便能一直發揮加持效果。髒汙時只要使用清水或中性清潔劑清潔即可，只要不刻意弄髒、破壞，日常配戴產生的自然磨損與痕跡都不會影響效果。

住家方位犯太歲

民俗上認為每年的太歲星君，都會固定降臨在住家九宮格中的某個方位，而在該年中，那個方位便會成為太歲星君的「專屬方位」。如果在這個方位動土，就好像打擾到了太歲星君，可能會使得太歲星君不高興，住家運勢自然可能因而下降。

民俗上有一說法「太歲頭上動土」，代表一個人不知好歹，在不對的時間與地點，做了不該做的事，惹了不該惹的人，不管是有心或是無意，都可能會因此倒大楣。其由來便是基於上述在太歲方位動土，因而不小心惹怒了太歲星君。

今年太歲方在東南方，而歲破方則在太歲方對面的西北方。因此要注意在甲辰龍年，東南方和西北方這兩個方位都不能動土。

「六十甲子太歲法牌」化解方位犯太歲問題

但如果因為疏忽或不小心搞錯方位，而不慎在太歲方或歲破方動土的朋友，也不用擔心！只要在太歲方或歲破方，擺放謝老師的「六十甲子太歲法牌」，就能幫助化解方位上的不利影響，加強運勢。

如果擔心今年可能因為疏忽或不小心在太歲方或歲破方動土，也可以預先在此二方位擺放謝老師的「六十甲子太歲法牌」，就能防患於未然。

只是要特別注意的是，就算擺放了「六十甲子太歲法牌」，也要時時記得盡量避免在太歲相關的方位動土，才是真正對太歲星君的尊重，也才能真正得到太歲星君的保佑！

張淯董事長：謝老師的最新農民曆《謝沅瑾好運龍龍生肖運勢大解析》終於出了，請兩位老師趕快為我們讀者介紹一下！

常常遇到許多年長的媽媽們，一說到「農民曆」，大部分不是「看不懂」，「不知所云」，要不然就是「看不清楚」。因此做一本精確、實用、容易閱讀的農民曆，不只是獻給我自己的爸爸、媽媽，更獻給普天之下有福份的每一位爸爸、媽媽。這本農民曆設計上方便使用、簡單易懂，讓讀者可以自己選擇吉日、吉時，並輕鬆找出每天的財位、貴人、旺方、喜門……等方位，並能避開每天的煞方，讓每個人都能輕鬆趨吉避凶，幫助大家事業有成，事半功倍！

張淯董事長：非常感謝兩位老師詳細為我們介紹太歲的由來，以及2024甲辰龍年要注意犯太歲問題的生肖與住家方位！讀者若想知道有關明年的各種注意事項，千萬別錯過謝沅瑾老師的新書《謝沅瑾好運龍龍生肖運勢大解析》！在此也祝各位讀者在新的一年都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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