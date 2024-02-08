謝沅瑾揭神桌擺設原則 與過年十大禁忌

【文．張淯】

2024甲辰龍年新的一年即將來臨，很多家庭都會利用年底廿四日「送神」之後的「清囤」，將神桌上的灰塵髒污清理乾淨，此時也是調整神桌擺設的好時機！畢竟神桌擺放正確，盡量避開任何風水煞氣，才能讓神明與祖先無後顧之憂地扶助家運！

而「清囤」結束，緊接著便是過年，民俗上過年期間有必須注意的禁忌事項，這些老祖宗生活經驗與智慧的累積，許多在今日科學眼光看來，確有其道理在裡面。

本次《獨家報導》「董事長聊天室」就要專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易文化道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師，以及中華堪星道派第十七代掌門宗師，也是中華易經十大名師的于千祐老師。請兩位老師從傳統民俗的觀點，為大家介紹正確的神桌擺設，還有過年十大禁忌，願所有讀者都能家運興旺，龍年好運龍龍！

張淯董事長：

我們今天專訪台灣國際級易經風水命理大師，中華堪輿道派、中華周易文化道派第十七代掌門宗師謝沅瑾老師。我們都知道謝老師在傳統民俗方面有很深的研究，謝老師也曾經出過「謝沅瑾民俗風水教科書系列」的套書，內容深入淺出，讓許多人對傳統民俗有了進一步的瞭解，也因此創下了極佳的銷售量，更讓謝老師「傳達正確傳統民俗知識」的心願得以進一步實現。台灣、澳門、新加坡火紅的風水命理民俗節目《台灣妙妙妙》、《風水！有關係》、《順風順水》……等都長期邀請謝老師上節目，並有極高的收視率，而各大電子與平面新聞媒體也經常採訪謝沅瑾老師，請教與各新聞事件中相關的民俗知識。

而于千祐老師身為謝沅瑾老師的夫人，同樣也有數十年的民俗風水豐富經歷，加上身為中華堪星道派第十七代掌門宗師，同樣有許多民俗觀點與故事可以分享。請兩位老師跟我們講解正確的神桌擺設有哪些一定要注意的原則？

謝沅瑾老師：

神像與祖先牌位的擺放

神桌上各項主要物件的相對位置象徵了相對地位，一旦擺放位置失當，就容易產生問題。

民俗上認為神像的擺放要緊貼神明聯，象徵背後有靠。祖先牌位的擺放則要往前靠一點，大概離公媽聯二指到二指半的距離。因為祖先牌位緊貼靠牆暗示後代子孫發展不順，只想靠祖先與長輩的庇蔭吃飯，無法獨立討生活。

神像跟祖先牌位要避開被神明彩、公媽聯、神明聯的框切到位置，暗示不容易坐的安穩。

神像數量的選擇與擺放

在民俗上「單數屬陽，雙數屬陰」，因此神像數量選擇與擺放應以單數為主，像是一、三、五尊，切忌擺放像是二、四這種偶數。

家中若擺放複數神明，建議盡量以同宗教為主。如果同時供奉不同宗教神明，則建議使用不同的桌子分開擺放。此外要注意各神明之間的位階大小，例如像是位階較小的神明高度高過其他位階大的神明，暗示家中長幼不分。

于千祐老師：

神像與香爐的相對位置

香爐的擺放來說，神明爐在前，祖先爐在後方一點。此外香爐的高度建議大約相當於神明的1/3高度最佳。民俗上避諱香爐的頂面剛好在神明坐著或站著腳或腿部的位置，看起來就像神明坐在或站在香爐上，俗稱「踏爐」。另外一種是香爐高過神像甚多，甚至把神明的臉部都快要完全遮擋。

如果神像與香爐的相對高度不佳，民俗上會使用金紙或木盒加以「墊高」來做調整。

神桌神像與神明彩的開光

神桌的神像一定要開光，千萬不能擺放未開光的神像。因為如果對這樣的神像祭拜，則可能會有不乾淨的東西伺機進入神像接受祭拜，家中就可能會出怪事。

同理神桌上不要擺放具有人物形象的玩偶、雕刻、圖像等，因為家中在祭拜時，那些人物形象的物品也會同時受到祭拜，同樣容易出現問題。當有擺放開光過的神像，後方的神明彩就可以不用開光。

祖先牌位的注意事項

祖先牌位上三行字的字數有「生、老、病、死、苦」的意義，例如尾數為6, 11, 16……者，則代表「生」，7, 12, 17……者則為「老」，依此類推。

在傳統民俗上，認為祖先牌位上三行字的字數應該以「生、老、生」為最佳，這樣的字數安排代表「生的多，老的少」，稱之「兩生夾一老」，家運興旺。

神桌本身的材質與狀況

神桌如果有掉漆、斷裂、腐朽、蟲蛀等問題，則暗示神明不易坐的穩固，對於家運自然有不利的影響。應盡快修補或是更換新品。

神桌燈與鮮花的維護

神桌上擺放的長明燈，一旦出現了黯淡甚至熄滅的狀況時，要趕快更新或修復。而鮮花的維護也需注意，避免任由鮮花枯萎。同時也避諱擺空花瓶。

張淯董事長：非常感謝兩位老師詳細為我們介紹神桌擺設的注意事項，真是讓我們獲益良多！接著請兩位老師介紹過年十大禁忌！

禁忌一：不能睡過中午

民間傳說認為，若耕田的人在大年初一睡過中午，田會塌下來，而若是女性睡過中午，廚房則會陷下去。因此流傳到現在，過年仍然要保持早睡早起。

夜班工作人員，則按照平常的作息即可，因為這個習俗的重點是「規律作息」。

科學觀點來看，過年期間通常都有長假，容易因此鬆懈下來，影響之後開工，因此過年仍要保持規律。

禁忌二：不看病吃藥（急症與慢性病除外）

吃藥、看醫生，就代表身體有病痛，所以在過年期間盡量不要在非必要的狀況下吃藥、看醫生，容易有不佳的兆頭。當然若是慢性病，或是有醫囑，還是要定時吃藥，若真有健康的狀況，也一定要看醫生。

科學觀點來看，動不動吃藥代表依賴性高，本身不追求健康，也暗示平常健康相關習慣較難以自律。

禁忌三：不催債、不還錢

民間有個習俗是「欠錢不要欠過年」，但更重要是「不要過年借錢或還錢」。因為在過年期間，不管是借錢或還錢，都暗示了錢財的外流。

從科學觀點來看，在過年期間處理債務，容易影響過年的心情，導致一整年情緒不佳。

禁忌四：初三前不掃地

民間認為在大年初一初二掃地，暗示把財掃出門。因此一般都會等到大年初三「送窮日」才會打掃。講究的人家，甚至會等初五迎完財神後。而過年期間第一次掃地時，要從屋外往屋內掃，象徵把財掃進門。

從科學觀點來看，因為不能隨時丟垃圾，所以會盡量把所有垃圾廚餘仔細包好，能培養良好的習慣。

禁忌五：初三晚上不點燈

相傳大年初三晚上是老鼠娶親的日子，因此當晚要盡量早點熄燈上床睡覺，避免打擾。

從科學觀點來看，初三因為接近年假結束，可以藉此慢慢調整作息，以便順利接軌開工日早起，

禁忌六：不吵架或上警局

在大年初一第一天，就和人爭執、甚至鬧上警局，就象徵今年有官司、牢獄之災。

從科學觀點來看，這項習俗能讓人盡量克制脾氣，理性溝通解決問題，幫助達成和諧與互助。

禁忌七：不過度責罵小孩

過年期間若是動怒、小孩哭鬧，家中的氣氛一定會受到影響，因此對於不是特別嚴重的過錯，通常都會睜一隻眼、閉一隻眼，或是用和緩的口氣制止。

禁忌八：不能打破碗

在過年期間，若是打破碗盤、花瓶等，常常會聽到家人趕緊說：「碎碎平安。」象徵「歲歲平安」。除了講吉祥話以外，此時應該將掃起來的碎片，用紅紙包起來放在供桌上或收起，等到過完年才丟棄。

從科學觀點來看，這項習俗能讓人各種動作更為小心，除了保護碗盤，其實也保護了自己與家人。

禁忌九：米甕不能空

民間習俗上認為，米甕空了象徵家裡貧困。因此為了討個吉利，通常在送神前就會將米甕裝的滿滿的。

從科學觀點來看，這項習俗能讓人養成隨時備妥必要生活物資的習慣，不會臨時缺東缺西，造成不便。

禁忌十：不屠宰殺生

傳統上認為在過年期間不應出現屠宰殺生的行為，因為宰殺時的叫聲、鮮血並不是好兆頭，因此民間習慣盡量在除夕前完成牲禮、食品的宰殺。

從科學觀點來看，刀具容易讓人聯想到血光、戰爭等不祥的預兆。過年期間無謂地宰殺生物，更容易給他人留下不好的印象。

張淯董事長：

非常感謝兩位老師詳細為我們介紹神桌擺設的注意事項，以及過年十大禁忌，真是讓我們獲益良多！讀者若想知道有關民俗上的的各種注意事項，千萬別錯過謝沅瑾老師的新書《謝沅瑾好運龍龍生肖運勢大解析》！在此祝各位讀者新的一年都能事事順心！財源廣進！我們下次再見！

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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