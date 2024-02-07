打詐建功 警偵破黑幫詐騙集團

【文．莊嘉宏】

中山分局、刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）、嘉義縣警察局竹崎分局等單位打詐專案小組，今（6）日查獲曾姓、郭姓主嫌及其他集團成員共12人到案，全案聲請台灣台北地方法院扣押新台幣50萬元，查扣手機9支、筆電1台、存摺2本、提款卡1張、財扣新台幣50萬元及其他文件資料等贓證物。

近年國內假借投資之名進行詐騙之實的案件層出不窮，犯罪手法不斷更新，較新穎的詐騙手法為透過社群軟體例如LINE等，投放投資股票穩賺不賠之廣告，吸引被害人點擊後以通訊軟體互加好友，再誆騙被害人下載假投資app進行匯款入金投資。待被害人匯款後，LINE上的好友立即消失不見，使被害人求償無門，嚴重影響國內投資交易安全與金融秩序，打擊詐騙亦為政府近年施政要項。

去（112）年4月，台北市政府警察局中山分局接獲毒品案件線報，稱台北市中山區林森北路某旅館內有人吸毒，前往逮捕時竟意外查獲旅館內另有4名人頭戶遭拘禁，經查發現，現場係由詐欺集團的吳姓及黃姓等2名犯嫌負責看守。

專案小組歷經多月追查，發現該詐欺集團係由具黑幫背景之曾姓主嫌及郭姓主嫌所發起，指揮集團成員拘禁人頭取得帳戶，嗣被害人遭假投資機房成員詐騙，透過人頭帳戶移轉詐欺款項，並指派其他成員擔任車手至ATM或臨櫃提款，最終再轉換成虛擬貨幣，隱匿不法所得。

刑事警察局第四大隊第三隊隊長陳孝山受訪時表示，該詐欺集團係於各社群網站投放投資股票穩賺不賠等廣告，吸引被害人點擊後以通訊軟體互加好友，再誆騙被害人下載假投資app進行匯款入金投資，為目前國內較新穎的詐騙方式，利用被害人一時的貪念或者對網路投資環境的不熟悉，使被害人受騙上當。

刑事警察局第四大隊第三隊隊長陳孝山亦指出，年關將近，詐騙手法層出不窮，其中又以「假投資詐騙」類行為大宗，歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」等話術誆騙被害人，呼籲民眾應隨時提高警覺，切勿輕信而落入詐騙陷阱，可透過165反詐騙專線查證，秉持反詐5不「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」之原則，來守護自身荷包安全。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

本文授權自獨家報導，原文見此。

延伸閱讀》

韓上游下 蔡賴向韓國瑜敬禮

駕駛換手 安全帶綁緊

給賴總統一封信 成功領導者七堂必修課

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《獨家報導》，謝謝】