左岸遠方／央視熱播《重慶談判》的台海隱喻

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
蔣介石與毛澤東在重慶。
蔣介石與毛澤東在重慶。

【文．張鈞凱】

大陸央視去（2023）年底推出六集大型文獻紀錄片《重慶談判》，近期陸續上傳至其YouTube頻道。央視之所以製作此專題，名義上是為了紀念毛澤東誕辰130周年，但回首歷史並映照當下，多少還是能從中看到幾分現實隱喻。

「重慶談判」的歷史背景，在於1945年抗戰勝利後，蔣介石的聲勢攀上顛峰，美國有意在中國扶植一個親美的政府，同時阻止共產黨完全掌握中國。然而，歷經多年戰火動亂，人們希望「和平建國」的呼聲亦水漲船高，蔣介石不得不三次電邀毛澤東前往重慶「共定大計」。中共在「邊打邊談」的策略運用下，與國民黨政府簽署了《雙十協定》，既得到了地位的承認，同時撕去了「破壞和平」的罵名標籤。

如果說日後國共內戰全面爆發，及至1949年兩岸分裂，形同走上兩條截然不同的現代化道路，「重慶談判」可以稱得上是這段歷史走勢的一個開端。或者說，今日中美格局與兩岸關係的態勢，依舊是在這段歷史的「延長線」上發展下去。

民進黨執政以來，中共也看得明白，美方寄希望於民進黨「反共」與「反中」路線，與其「台灣牌」政策形成了「以台制華」的內外合力，賴清德在2024大選的勝出，更讓這股合力得到了續命。中共要解決台灣問題，看的不只是台海「小兩岸」的氣候，真正要緊盯的是太平洋「大兩岸」的氣候。

去年11月15日在舊金山登場的拜習會即為一訊號，習近平當面向拜登提出要求：「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。在中美大國博弈談判桌上，北京正在為和平統一「造勢」。美方心裡清楚今日中國之實力與底氣，同時著眼於美國即將到來的總統大選，美國的蠟燭不能讓台灣這一頭也燒了起來，因此華府智庫學者們隨之轉變口徑，強調台灣方面必須讓北京還能看到和平統一的希望。賴清德一當選，華府特使團隨即銜命抵台，背後玄機即在於此。

當年「重慶談判」為期43天，毛蔣兩人11次面對面、8次直接交鋒，國共兩黨代表前前後後也有12次談判。今日中美之間的政治周旋，時間跨度之長之久，更能體現時代巨變。中美高層官員的接觸仍是進行式，新一輪會談在泰國登場，由王毅交手蘇利文，「支持中國和平統一」的要求，已成為中國對美談判的基本標配。

中美關係的起伏跌宕，正是在「邊打邊談」的格局中起承轉合，一旦北京成功確立了「和平統一」這條底線，做為中美關係未來發展的一道「護欄」，其解決台灣問題的進程便邁前了一大步。換言之，只要華府的手從台海推縮回去，北京便能在和平統一的棋局占上風。中美之間以回合計數的談判，正是一場無硝煙的持久戰。

台灣不能再沉醉於「美國保台」的美好幻想之中，這顆粉紅泡泡大到非常脆弱，只要中美造就一次當代版的「重慶會談」，或者雙方出了一份當代版的《雙十協定》，台灣這才夢醒幻滅，恐怕為時已晚。就算美國日後撕毀了這份「協定」，就像當年國民黨展開全面內戰，美國對華「不惜一戰」，誰勝誰負都還難以驟下定論。

蘇起在新書《美中對抗下的台灣選擇》說，台灣未來不外乎「鬥」、「拖」、「和」三條路，「鬥」無疑死路一條，「拖」頂多四、五年也要攤牌（game over）。「鬥」與「拖」的結局其實一樣，差別只在於時間早晚而已，說到底跟當年「重慶談判」相似，還是兩種前途、兩種命運的抉擇。

在民選政治與民粹主義的烘托下，台灣整體氛圍還沒有意識到「生死關頭」或「轉折年代」即將到來，各方陣營只想要借助美國對台各種安全保障，消極被動的「以拖待變」。如此心態頗為神似「重慶談判」時的國民黨政府，誰也沒料到日後竟會在戰場上兵敗如山倒，更沒料到美國會在內戰關鍵時刻，最終選擇放棄了國民黨，直到韓戰爆發才改變局面。

《重慶會談》儘管是一部面向大陸觀眾的文獻電視片，但也巧妙帶出了歷史反思。美國以自身國家利益至上的機巧，中共借力使力的翻轉形勢，以及國民黨「恃美傲物」的「居危思安」，都能在今天看到對應的影子。縱然棋局已翻天覆地，但棋手與棋子的角色與關係卻未曾有變。站在歷史十字路口的台灣，《重慶會談》當然值得一看。

（《香港01》駐台灣首席記者，廣州暨南大學講座教授）

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