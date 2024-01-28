中華兩岸經貿文教促進會 架起兩岸交流橋樑

【文．陳曉玫】

中華兩岸經貿文教促進會23日舉辦感恩大會，包括舟山群島防衛司令官兼浙江省政府主席銓敘部部長石覺上將之子、黃埔四海同心會後代聯誼會前會長石齊、獨家報導集團董事長張淯、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢、淡江大學EMBA校友會榮譽理事長、中華青年企業家協會副理事長黃茵茵博士、台北市舟山同鄉會理事長陳澤正、中華洪英文化經貿交流協會秘書長廖淑貞、台灣青年企業家協會理事長林蔚丞、舟山兩岸鄉村文創中心執行長、台中市廣告創意協會前理事長顏峻瑜、台北市台海兩岸經貿文教交流協會理事長周盛才、真善鎂國際生物科技股份有限公司榮譽主席許一南等貴賓都到場祝賀。

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤表示，將協助台灣民間團體以及企業赴大陸進行經貿文教的推廣、諮詢和服務，舉辦中華文化相關的民俗、人文、藝術、教育、學術等交流活動。 攝影／石雨鑫

舟山群島防衛司令官兼浙江省政府主席銓敘部部長石覺上將之子、黃埔四海同心會後代聯誼會前會長石齊祝賀大會成功。 攝影／石雨鑫

雖然23日台灣迎來霸王級的寒流，外面的天氣凍到骨子裡，但會場內的氣氛卻暖到心坎裡。為此，來自浙江舟山的中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤表示，非常感恩大家在這麼寒冷的氣溫下趕來參加大會，讓她心裡暖洋洋，協會在30多位創會發起人和大家的通力合作下，從籌備到成立都十分順利，雖然協會才成立不久，她已參訪了北京、河北以及廣東等地，並受邀參加在浙江舟山群島舉辦的國際海島旅遊大會和來自世界各地的文旅界的代表進行產業懇談交流，今年在顧問周盛才的推薦下加入了兩岸大灣區產業聯盟，龍年將協助台灣民間團體以及企業赴大陸進行經貿文教的推廣、諮詢和服務，舉辦中華文化相關的民俗、人文、藝術、教育、學術等交流活動。雖然王愛勤在大陸受教育，但她來台30年，十分了解台灣的習俗與文化，她經常往返兩岸，這也是她籌備協會的起因，她希望兩岸能融合發展、大家生活安定幸福。

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤致贈顧問聘書給顧問群。 攝影／石雨鑫

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤致贈聘書給顧問鄧岱賢(右)，海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢致詞時表示，兩岸的大交流到合作還是要持續進行，若政府沒有辦法負起這樣的責任的話，他相信民間團體要負起很大的責任。 攝影／石雨鑫

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長、中國國民黨大陸事務部副主任鄧岱賢致詞時表示，過去他在海基會擔任經貿處處長、副處長，他常年從事的工作就是兩岸的交流、協商和服務，根據海基會統計，現在的陸配有46萬對，大概每年平均6分之1到7分之1的台灣之子都是陸配生的，他看到很多陸配都克勤克儉、努力打拼、在台灣社會撐起半邊天。不管未來怎樣，兩岸的大交流到合作還是要持續進行，若政府沒有辦法負起這樣的責任的話，他相信民間團體要負起很大的責任。去年國民黨主席朱立倫派他赴陸談鳳梨釋迦，協助台東農民重新輸出大陸後，由12-15元一斤，漲到現在40-60元一斤，未來兩岸融合發展是大趨勢，希望民間團體一起努力。

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤致贈顧問聘書給周盛才(右)。身為台北市台海兩岸經貿文教交流協會理事長的周盛才上任後，馬上推薦協會加入兩岸大灣區產業聯盟。 攝影／石雨鑫

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤致贈顧問聘書給獨家報導集團董事長張淯(右)。張淯表示，王愛勤理事長充滿魅力，從裡到外，看起來都閃閃發亮，每次看到她，她的臉上總帶著充滿活力的笑容，講起話來總伴著愉快的聲調，和她相處起來，很隨和友善。 攝影／石雨鑫

獨家報導集團董事長張淯則說，「認真的女人，最美！」擁有自信又認真的女人，肯定是美麗自信爆棚！王愛勤理事長充滿魅力，從裡到外，看起來都閃閃發亮，每次看到她，她的臉上總帶著充滿活力的笑容，講起話來總伴著愉快的聲調，和她相處起來，很隨和友善。不僅如此，無論何時見到她，她都將自己都打扮得很有個人風格，不追隨流行也不奢華，很有個人特色，整個人閃閃發光，她很有魅力，氣質優雅。張淯董事長表示她受愛勤理事長之邀，一起參加浙江省舟山市政府承辦的「2023國際海島旅游大會」，共同見證了浙江省10大海島公園重大投資項目的現場簽約，總投資金額83.5億元。一起見證來自世界旅遊聯盟、世界旅遊城市聯合會、塞席爾外交旅遊部、中國旅遊集團等17個國家地區的機構代表集產業專家，共計將近600位國內外嘉賓齊聚的專業交流。張淯很欣賞愛勤理事長認真做事的態度，喜歡她安排的活動氣氛。尤其，愛勤理事長積極參與許多公益活動事務，一定可以帶領會務發揚光大。

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤致贈顧問聘書給中華洪英文化經貿交流協會秘書長廖淑貞(右)。 攝影／石雨鑫

中華兩岸經貿文教促進會理事長王愛勤致贈聘書給淡江大學EMBA校友會榮譽理事長、中華青年企業家協會副理事長黃茵茵博士(右)。黃茵茵表示她們兩個有共同的理念、愛好和理想，她們致力於兩岸的交流，情同姐妹，她深信要透過多元的交流，才能夠彼此認識與合作。 攝影／石雨鑫

淡江大學EMBA校友會榮譽理事長、中華青年企業家協會副理事長黃茵茵博士致詞時恭喜王愛勤擔任中華兩岸經貿文化促進會首任理事長，她是愛勤理事長淡江大學EMBA的學姊，跟愛勤理事長的結緣是在2009年第一次參加大陸經貿交流團，她們同一天生日，一個在大陸一個在台灣，但是她們兩個有共同的理念、愛好和理想，她們致力於兩岸的交流，情同姐妹，她深信要透過多元的交流，才能夠彼此認識與合作。

中華沁和藝術團以及一縷陽光藝術團的舞蹈表演十分精湛。 攝影／石雨鑫

中華沁和藝術團以及一縷陽光藝術團的舞蹈表演十分精湛，會後與王愛勤理事長合影。 攝影／石雨鑫

台北市台海兩岸經貿文教交流協會理事長周盛才表示，他沒有上台致詞就以時下最紅的科目三舞蹈來祝賀大會。 攝影／石雨鑫

台北市舟山同鄉會理事長陳澤正認為，一個協會新成立是最辛苦的，但後面的守成更辛苦，不管是理事長還是幹部都要將第二代、第三代、甚至第四代提攜進來，才能讓會務蒸蒸日上，愛勤她在同鄉會也擔任常務理事，是陳澤正的左右手，非常的優秀，是一個溝通能力非常傑出的領導人。

台北市舟山同鄉會理事長陳澤正認為，王愛勤理事長在同鄉會也擔任常務理事，是陳澤正的左右手，非常的優秀，是一個溝通能力非常傑出的領導人。 攝影／石雨鑫

獨家報導集團董事長張淯說，受愛勤理事長之邀，一起參加浙江省舟山市政府承辦的「2023國際海島旅游大會」，共同見證了浙江省10大海島公園重大投資項目，還一起見證來自世界旅遊聯盟、世界旅遊城市聯合會、塞席爾外交旅遊部、中國旅遊集團等17個國家地區的機構代表集產業專家，共計將近600位國內外嘉賓齊聚的專業交流。 攝影／石雨鑫

在眾多貴賓致詞後，中華兩岸經貿文教促進會特別致贈顧問聘書給獨家報導集團董事長張淯、海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢、淡江大學EMBA校友會榮譽理事長黃茵茵博士、台北市台海兩岸經貿文教交流協會理事長周盛才以及中華洪英文化經貿交流協會秘書長廖淑貞。會後的餐敘活動，有來自中華沁和藝術團以及一縷陽光藝術團的舞蹈表演，也有協會理監事、顧問的熱情歡唱。大夥載歌載舞，甚至還有兩岸耳熟能詳的曲目都躍上檯面，像是科目三、小蘋果，最後由台灣二胡女神馮啟絜演奏民歌組曲木棉道、橄欖樹、熱情的沙漠等…，整場活動熱鬧非凡、賓主盡歡。

會後王愛勤理事長接受贈花，果然「認真的女人，最美！」。 攝影／石雨鑫

灣二胡女神馮啟絜演奏民歌組曲木棉道、橄欖樹、熱情的沙漠等…，讓整場活動熱鬧非凡、賓主盡歡。 攝影／石雨鑫

王愛勤理事長致贈合作協會交流錦旗。 攝影／石雨鑫

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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