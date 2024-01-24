台灣戰情室／台海安全亮橘燈 羅森伯格掀2758號台灣地位攻防

【文．陸文浩】

軍事掃描：日本加速在太平洋方向與菲、澳、加等國軍事合作，菲期望與日方簽署軍隊「相互准入協定」（RAA），允許彼此在對方領土上部署軍事力量，日澳探討情報共享，菲國也預計和加拿大簽署國防合作「諒解備忘錄」（MOU），以提高菲方應對區域挑戰的能力。

1月15至17日美軍出動「卡爾文森號」航母、提康得羅加級飛彈巡洋艦「普林斯頓號」（USS Princeton CG-59）、勃克級驅逐艦「基德號」及「史特雷特號」，日本派遣日向級直升機護衛艦「日向號」（DDH-181）、神盾戰鬥系統金剛級護衛艦「金剛號」（DDG-173），南韓派出世宗大王級驅逐艦「世宗大王號」（DDG-991）、忠武公李舜臣級驅逐艦「王建號」（DDH-978）等9艘主力艦共同參與包括彈道飛彈資訊共用訓練、海上攔截訓練、反潛戰訓練、導彈聯合預警、飛行器跨甲板起降等科目聯合演訓，以回應北韓本月14日下午首次試射一枚新型中遠端固體燃料彈道導彈等軍事威懾。

另北韓國防部19日表示國防科學院水下武器系統研究所已於東海水域進行「海嘯－5－23」水下核武系統的關鍵實驗，再度回應美日韓近日海上聯演。

美國、日本、南韓、澳洲與印度等5國於1月16至25日在關島進行年度「海龍2024」（Sea Dragon 2024）聯演。

政治掃描：1月13日台灣總統大選民進黨賴清德當選，選前賴清德、蕭美琴被中共視為獨上加獨的雙獨候選人，一般認為，賴清德當選總統，中國對台灣施壓的力道將更強。

外交掃描：美國國防部1月11日公布首份《國防工業戰略》（National Defense Industrial Strategy）報告，美國的國防供應鏈已從「離岸外包」轉向「友岸外包」（friend shoring）的新型態供應鏈模式。在這份文件中，台灣被美國列入在全球擁有的適合友岸外包的聯盟和夥伴網絡中。翌日，美國眾議院再通過《台灣保護法案》（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）與《不歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act）。前者強調倘若台灣安全受到中國大陸所威脅，美英等兩國將全力推動將中國大陸排除在國際金融體制與組織之外，後者將推動台灣參與國際貨幣基金會。

1月13日美國總統隨即宣示「不支持台灣獨立」，並火速派遣有國安背景的「美國跨黨派資深代表團」前來台灣，華盛頓當局派遣前國家安全顧問海德利及前副國務卿史坦柏格，其戰略清晰的表態，一方面是正告即將當家作主的賴清德，另一方面也是安撫北京，美中共管台灣，維護台海安全現狀不言可喻。

諾魯1月15日宣布與台灣斷交並與中國大陸建交，諾魯聲明承認「一中原則」，並申明該原則符合聯合國大會第2758號決議。此舉也引發美國AIT主席羅森伯格回擊，聲明「聯合國2758號決議文沒有決定台灣地位，也沒排除任何國家與台灣建立外交關係」。羅森伯格含糊其辭的「台灣地位未定」說法，與美國的「一中政策」有所出入，易為獨派提供立論基礎，極具危險性，與美國總統拜登的「不支持台灣獨立」相左。

同樣是15日，菲律賓總統小馬可仕祝賀民進黨總統候選人賴清德當選「台灣總統」，在台菲近年往來上十分罕見。此舉也引來中國外交部激烈回擊，中方對此堅決反對菲方粗暴干涉中國內政，並要小馬可仕「多讀讀書」。菲律賓對台示好的舉動，恐怕也不是突發奇想，摻雜美菲在南海與中國爭議島礁的主權糾紛，這也是歷屆大選後罕見的現象。

中共掃描：

日本防衛省統合幕僚監部在1月16日公布，共軍作戰艦/151、549於16日由東海經宮古海峽進入西太平洋。共軍東部戰區海軍駐浙江舟山偵測船大隊所屬815A型電子偵察船795，1月19日由東海經日本奄美大島北部海域進入西太平洋。

我國防部稱，共軍於17日6時至18日6時共計發現共機24架次、共艦5艘次；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域11架次，引發共軍「低強度」威懾。

共軍南部戰區海軍駐海南三亞亞龍灣第9驅逐艦支隊055型萬噸級驅逐艦遵義號/107、駐廣東湛江第2驅逐艦支隊 052D型驅逐艦桂林號/164、駐廣東湛江偵察船大隊815A型電子偵察船天王星號/793等，在1月10日晚間、11日凌晨通過巴士海峽最南端的巴林塘海峽進入西太平洋，一路跟監美海軍尼米茲級的「卡爾文森號」（USS Carl Vinson, CVN-70）航空母艦與「基德號」和「史特雷特號」驅逐艦後，不排除經菲律賓海轉往關島附近海域從事情蒐美國、日本、南韓、澳洲與印度等5國於16至25日在關島進行年度「海龍2024」（Sea Dragon 2024）聯演，亦或從事遠航訓練後折返；另共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊052C型驅逐艦鄭州號/151、054A型護衛艦常州號/549，1月16日由東海經宮古海峽進入西太平洋。或許有可能前往菲律賓海與前者共軍南部戰區海軍遠海編隊3艘在菲律賓海進行海上聯演與紅藍對抗。

共軍東部戰區海空兵力在羅森伯格「台灣地位未定論」後，次日夜間在當面至少開二線、大埕灣以南、擴及台灣北部、西南等空域，採夜間夜航、低強度、多方火力聯合突襲演練與海空偵察。雖後續共機數量有逐漸減少，但是否有20日夜間起台灣周邊氣候下降、天候不佳有關？共艦數量連日維持4艘戰備部署，中美抬面下國際政治較勁仍未消退，共軍將採「謀定而後動」策略。未來，共軍將視台美政軍合作是否有觸及大陸紅線，有更快速的反應策略。

圖／獨家報導主筆室製圖

而從今年元旦至15日大陸每天約有一顆空飄氣球越過台灣海峽中線經台灣以西空域，涵蓋台灣北、中、南部後消失，至共軍1月17日晚間進行「聯合戰備警巡」任務的前一日未再發現。直至20日下午起，再度發現大陸空飄氣球，此是否與台灣周邊氣候開始變差有關？隨著，我氣象署天氣預報未來一周，台灣天候不佳情況分析，共機僅派遣警戒兵力在海峽中線與台灣西南活動。

台海安全分析：警示燈號橘燈。共軍常態性在台灣周邊海域維持機、艦警巡。

自去年美軍退居第二島鏈後，日本在第一島鏈扮演圍堵中共軍事力量在東北亞、台海、南海的角色愈來愈顯重要。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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