大選後 美台關係變與不變

【文．蔡鎤銘】

引言

台灣總統大選已於1月13日順利結束，毫無懸念的由民進黨賴清德當選總統，同時，民進黨僅以一席之差在立法委員選舉中落後於國民黨，而名列第三的民眾黨的8席反成為未來國會的關鍵少數。這場選舉不僅塑造了我國朝小野大的政治未來，更牽動了國際政治的關注，將對美國的台灣政策產生深遠影響。在這樣的背景下，我們將探討這次選舉對美台關係可能帶來的變數。

選後美國的台灣政策

這次選舉結果是否會影響美國的台灣政策？一成不變的答案是：美國的台灣政策將不論選舉結果如何都不會改變。在負責我國非官方事務的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅於去年12月的演講中強調：「美國不會在這次選舉中支持任何一方，也沒有偏愛的候選人。美國對台灣政策是不變的。」美國對台灣的政策持續奉行「一個中國政策」，這一基本政策建立在台灣關係法、六項保證以及美中三個聯合公報基礎上，通過「戰略性模糊」來使美國在台灣有事情況下的參與變得模糊不清。美國政府堅持在總統和議員的言論之外，保持「一個中國政策」，並透過戰略性的曖昧來強化對中國的制約。

不管選舉結果如何，這一基本政策不太可能發生變化，原因有三：

第一，成功阻止了半個世紀以來台灣海峽爆發激烈戰爭的實績；第二，修訂台灣關係法等需龐大政治資本卻無實質效益的立法行動似乎不存在；第三，即使高層公開支持台灣，美國政府對「一個中國政策」仍保持一貫態度。美國的官方台灣政策不太可能因台灣的選舉結果而變化。然而，美台關係的溫度可能在選舉後多少有所波動，並視中國對選舉結果的反應，可能引發美國對台灣政策及對中政策的變更。

民進黨勝選，美中關係焦點

頼清德勝選宣示了延續蔡政府外交穏健路線，獲美高度評價。相對於陳水扁政府被稱為麻煩製造者，蔡政府抑制獨立傾向，有助提升美台實質支持，如去年貿易協議和解除對美台雙重課稅法案。

副總統當選人蕭美琴在華盛頓廣受好評，不論黨派。雖副總統角色影響有限，她的當選將深化美台關係。頼政府同樣主張我國在國際事務中的利益，引起美國的關注。

對於對岸來說，頼政府相對於蔡政府更加強烈地表現出獨立傾向，並且這樣的政權長期存在可能性相當高。不排除可能會在5月20日前後進行大規模的軍事演習或經濟威脅。這可能升級美中緊張，促使美國加強對台灣的支援。

這凸顯了解決民進黨勝選之後可能引發緊張局勢的重要性，並促使美國更積極參與兩岸關係，以確保地區和平穩定。

11月的美國大選的影響

11月的美國大選對台灣產生深遠影響。雖然台灣選舉已麈埃落定，但若立法院龍頭之爭陷入膠著，可能導致政治陷入空轉，執政黨面臨挑戰。中國大陸或利用台灣政治體制弱點，損害對政治家的信任。美台溝通及維持台灣海峽穩定勢必成為焦點。儘管美國選舉結果可能改變對台政策，仍需留意中國快速反應。選舉年2024，特別是美國的總統選舉，將對台灣國內政策，尤其是能源政策，產生深遠影響。

圖／獨家報導編輯部製圖

結語

今年11月的美國大選在即，結果是否會在台灣引起連鎖反應，美中關係將成為關注的焦點。隨著民進黨的勝出，雖然美國的官方政策可能不會大幅改變，但中國對台的壓力和反應將使美國在兩岸關係中扮演更積極的角色，以確保區域的和平穩定。這場選舉不僅在台灣塑造未來，也在國際政治局勢中掀起漣漪，期待美國能夠因應變局，維護台海的安全與穩定。

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本文授權自獨家報導，原文見此。

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