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老頭子逛夜市 台灣10大必遊夜市和必吃小吃

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／楊正寬提供
圖／楊正寬提供

【文．楊正寬】

「夜市」是臺灣很有特色的文化，跟國外的市集或巴札(bazzar)一樣很受人喜歡，也是發展觀光很會吸引觀光客消費及消磨夜生活的景點。常見很多觀光客下飛機，一安頓好行李後，就迫不及待的往夜市逛，因為觀光客都知道在夜市可以平價的血拚(採購/shopping)，享受到在地文化特色的美食、小吃、伴手禮及服飾等。一般常見的臺灣夜市約可分為下列四種形態：

一、觀光夜市：由政府相關單位輔導原本街邊夜市，使之成為整齊、規劃良好的觀光區，並結合當地特色的觀光休閒夜市。

二、商場型夜市：集中於整條街廓或大型建築物內的永久經營夜市，也可稱為特色商圈，例如臺北迪化街、新北九份、臺中東海藝術街等。

三、街邊型夜市：又稱商圈型夜市，大都是原有商家延長營業至深夜，也會吸引攤販移聚在路邊叫賣，都會區的夜市常屬於此類。

四、流動型夜市：大都是在市區空地或市郊營業，平時可能作為停車場，只在特定日期（例如每週三、五）提供攤販們於傍晚時到達場地，午夜過後全部撤除。

根據交通部觀光局網頁推薦臺灣十大必遊夜市及其必嘗小吃是：

一、基隆廟口夜市：位於仁三路和愛四路，廟口因位於聖王廟的奠濟宮前而得名，最有名的小吃包括泡泡冰、天婦羅、蝦仁肉圓、蝦仁羹、鼎邊銼、奶油螃蟹等。

二、遼寧街夜市：位於臺北市長安東路與中興高中之間，著名的小吃有：鵝肉、沙威瑪、滷味等，周邊巷道也開設許多頗具特色的咖啡館，素有咖啡街之稱。

三、饒河街夜市：從臺北市八德路四段與撫遠街交叉口到八德路的慈佑宮為止，為台北第一座觀光夜市，以藥燉排骨最為出名。

四、華西街夜市：位於臺北市西園路與環河南路之間，該夜市的特產首推蛇肉與蛇酒，另有碗糕、鱉肉等。

五、士林夜市：位於臺北市士林區劍潭附近，小吃以豪大大雞排、生炒花枝、青蛙下蛋等最為著名。

六、東海別墅夜市：位於臺中市東園巷、新興路交叉處，著名小吃有：雞腳凍、仙草凍、掛包、小籠包、福州包、章魚小丸子、大腸包小腸等。

七、逢甲夜市：臺中市西屯區，著名小吃有：雙淇淋、章魚小丸子、黑輪、茶葉蛋、起司洋芋、可麗餅等。

八、鹿港小吃：彰化縣鹿港鎮，小吃特色以海鮮聞名，如：蚵仔、蝦猴、蛤蜊、花跳、沙蝦等。

九、高雄六合夜市：高雄市六合路，以牛排店及海產店最為著名。

十、宜蘭縣羅東夜市：位於宜蘭縣羅東鎮中山公園四周，著名小吃有：花生捲加冰淇淋、油豆腐包香腸、龍鳳腿、包心粉圓、米粉羹、當歸羊肉、蚵仔煎、滷味等。

因為疫情關係，很久沒逛夜市了；很多夜市也因為生意清淡，關了好幾個地方，不過像上列十大生意興隆的夜市，無論有沒有觀光客，仍然始終是屹立不搖的。最近經過一向人山人海的臺中市太原路夜市，看到怎麼烏漆嘛黑？打聽之後才知道，因為大片土地已經被建商買下要蓋大樓了。回想去年此時雖然疫情依然吃緊，我還曾經應來訪「郎客(好友)」要求，決定捨命陪君子，兩個老頭子連袂搭乘臺中市特有的雙十公車。抵達後看到人山人海，評估必然病毒猖獗，因此大家都不敢輕敵，莫不帶著一顆「即便僅剩掃把」的視死如歸、同讎敵愾的精神，全副武裝，最重要的是把口罩戴好戴滿，攤攤相連，摩肩接踵，陪在人後，亦步亦趨，終於好不容易逛完這個只能在記憶中的夜市了，但心得很多，遂追憶整理，依序順著照片跟大家看圖說故事，分享其中五則：

一、沒有賣小吃的夜市，也算是夜市嗎？

沒有賣小吃的夜市，也算是夜市嗎？我看全臺灣夜市的特色就是美食的競技場，有人很高招，竟然還把地方首長頒給的獎狀當招牌，果然生意不錯，也真的都很好吃，下次要記得多帶一個「胃袋」來填飽裝滿，才會不虛此行。

二、很多東西一定會「買一送一」

夜市的價格不但都很陽春，而且有的東西一定會「買一送一」，非得如此，否則生意一定做不成，不信你可以試試看，你跟他說要買一個手套、鞋子、襪子等，不用加價，老闆一定會再送你一個，奏成一雙，很伐算的喔！

三、老頭子千萬不能下去玩的

很多小朋友的玩具或遊戲，很容易誘惑小朋友拐騙家長，讓「孝子」家長們大方地掏腰包贊助「媽寶」們玩一下。其實我也很想下去玩，因為我們沒有這種童年生活的記憶，但是好幾度伸手掏出錢了又縮手回去，不是捨不得花錢，也不是怕失敗虧了錢，而是我怕坐了下去，小朋友一定會突然看到不是同一國的玩伴，就嚇一大跳都跑光了，我也一定會被老闆使白眼，怪這糟老頭笨手笨腳，把小客人都嚇跑，還好我克制住了！

四、「中大尺碼」加大，還不加價很心動

年紀大了，衣帶漸「寬」終不悔，看到「中大尺碼」加大，還不加價很心動，但為了面子，看了又能怎樣，就算是實在真的很有需要，你也不好意思靠過去打交道，看貨詢價，因為要讓朋友們知道我是「中廣」公司來的忠（中）厚老實人，只得虛偽的表現非常淡定，若無其事地好像跟自己ㄧ點關係都沒有，瞄一下就快步走開。

五、不用懷疑是真的小狗

逛到最後筋疲力盡，眼花繚亂，突然看到架上一個玩具小狗非常逼真，竟然發現還會對客人眨眼睛，莫非遇到真的「偽小狗」了。因為天氣突然變冷，躲在溫暖的被窩裏，小狗到底有沒有搖尾就不得而知了。當我正想開口問老闆時，朋友因爲時候不早了，催趕下一攤，也就作罷了！

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本文授權自獨家報導，原文見此

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