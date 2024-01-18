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國戰會論壇／西方國家低估「武器白菜化」反思

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
為何美西方國家的貧窮對手能夠發展出「白菜化」（商品化）武器（甚至於連「系統」都沒有），進而對抗美西方國家「高精尖」武器系統？圖為哈瑪斯地道。
為何美西方國家的貧窮對手能夠發展出「白菜化」（商品化）武器（甚至於連「系統」都沒有），進而對抗美西方國家「高精尖」武器系統？圖為哈瑪斯地道。

【文．譚傳毅】

美國「國家利益」網站一篇由Philip Pilkington所撰寫文章「戰爭成本降低正威脅西方軍隊」（The Shrinking Cost of War Threatens Western Militaries），是近年少見對於西方花費钜資所打造武器系統的反思。

文章反映出幾年西方「高精尖」武器系統面臨武器「白菜化」（商品化，Commodification）的衝擊，如同大炮打蒼蠅般的無奈。例如價值1100萬美元1輛的德國豹二坦克對抗價值僅3.5萬美元1架的俄國柳葉刀無人機、1枚價值5萬美元的鐵穹飛彈攔截價值僅300到800美元1枚的哈瑪斯火箭彈等。

為何美西方國家的貧窮對手能夠發展出「白菜化」（商品化）武器（甚至於連「系統」都沒有），進而對抗美西方國家「高精尖」武器系統？

我們必須一再強調，任何戰爭或武器系統都離不開「人」的因素。如果發動一場戰爭不考慮「人」的因素，這個「人」，除了本身軍人與人民之外、還必須包括對手國的軍人與人民，那麼，發動戰爭者就會忽略「人」的「主觀能動性」、以及「人」的謀略。這是近期美西方國家所陷入的困境。

戰爭與軍事科技離不開「人」的因素

任何戰爭都是兩個以「人」為基本單元勢力集團的抗爭，任何高科技武器則是為了提高戰鬥效率，以有效強化殺傷力以及自我防護的能力，其目的是能夠達到戰爭目的。

有時候高科技武器系統可以影響戰爭進程與結果，例如第一次波斯灣戰爭；但不見得是決定性因素，例如之後的伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、乃至於俄烏戰爭以及以哈戰爭。擁有絕對優勢的美西方國家和以色列軍隊，結局卻使對手朝著生存與毀滅的兩個方向發展。

除非對手無條件投降，他就必須為生存而戰、為避免被毀滅而戰。面對美西方國家和以色列軍隊高精尖武器系統，他不得不想方設法找到能夠生存不被毀滅的方法與手段。長久以來，軍事界一直有「矛盾原則」：你用最堅強厚實的盾、來抵抗我最尖銳精準的矛。

可是當我的矛完全無法刺穿你的盾，我只好另想他法；別忘了，我是具有思想的「人」，而不是不具思想的科技。因為，戰爭不僅僅是雙方武器系統的對抗，更是雙方人力、物力、智力、信念、作戰思想、戰略規劃等全方面的較量。

其實從伊拉克戰爭開始，美西方國家就應該開始反思：高精尖武器系統是否真能解決伊拉克問題？之後的阿富汗戰爭也是如此，否則，阿富汗就不會變成「帝國墳場」了。至於今天的以哈戰爭更是如此。如果強者如以色列能夠多一點包容與善心，兩大民族積累數千年的仇恨還能持續至今？原諒對手的，必須是強者！

「人」的自覺能動性

美西方國家受到科技的影響太深，簡單粗暴的把戰爭當作外交工具，高精尖武器系統對敵人無差別的殺戮，戰爭是工具、高精尖武器系統更是工具。很早以前我們就已經認識價值理性和工具理性的區別，現在出現了最糟糕的情形：工具理性取代了價值理性。

如果在戰爭中，人與高科技武器系統無法協調融合，是無法確立戰爭的勝利。戰爭勝負不僅取決於武器系統的優劣，更取決於人運用武器裝備的能力和智慧。高科技武器裝備只有與人的智慧相結合，才能發揮最大的作用。

不止如此，還要有一群支持戰爭的人。例如在近年的戰爭中，哈瑪斯會匱乏聖戰士嗎？塔利班還缺神學士嗎？ISIS恐怖組織從戰敗的伊拉克部隊中獲得多少戰士？雖然遊牧民族的戰鬥充滿了遊牧民族特色，難成大器，但是仇恨美國和以色列的信念是一致的。只要戰鬥朝著持久戰方向發展，終能存在於毀滅之中。

最後，我們不能忘了人的自覺能動性，具體成果就是以白糖、化肥、鐵管所組成的哈瑪斯火箭彈；由於成本極低而效果不差，只是準確度不佳，其結果必然是以數量取勝，這就是人在求生存與被毀滅環境中，充分發揮人的自覺能動性。

未來也許以色列會發展出發射成本更低、準確度更高的雷射武器，戰爭勝負天平可能又回到以色列；當然，屆時哈瑪斯可能也會發展出反制性武器，這就是「矛盾原則」的意義。

「人」才是克敵制勝的關鍵

西方國家軍隊特別是美國，非常仰賴先進的技術和武器裝備，並且堅信軍事技術的進步能夠改變戰爭進程。事實上，先進的軍事技術的確讓美軍在戰鬥方面無往不利，即以阿富汗戰爭為例，美軍幾乎贏得了每一場戰鬥，但是卻輸掉了戰爭；在越南或伊拉克戰場也是如此。

過度追求武器系統（科技）的進步，必然忽略了人的因素，特別是在謀略的領域。謀略是個高度「人」的因素，是人的思想與物質戰力的整合。人的力量包括了智慧、傳統文化和科學技術，物質戰力是指所掌控具體的資源，例如武器、後勤、財力等。有了人的謀略，才可能正確使用武器。

美西方國家過度相信武器效能而不重視人的謀略，才會陷入昂貴防禦系統對抗廉價火箭彈的困境，甚至於懷疑海軍在國際政治的功能。他們堅信，憑藉著高精尖武器系統無往不利可以克敵制勝，以色列國防軍在迦薩地區的表現令人吃驚，怎麼以軍高精尖武器系統無法搞定哈瑪斯？

過去我們認為正規作戰的要旨是能在決戰點集中相對優勢兵力，才有可能克敵制勝。一旦戰鬥擴大到城鄉進入巷戰，那麼，小組作戰就必須是基本作戰模式。第一次車臣戰爭中，俄軍就是敗在3、5人為小組的打就跑的游擊戰。同理，以軍進入迦薩地區之後，所面對的也是從地道中到處竄出的哈瑪斯游擊戰士。哈瑪斯能夠把這場衝突拖了超過3個月，實在值得大家深思與借鏡。

很明顯的可以看出，哈瑪斯背後絕對有「高人」指點，無論是在國際政治、財務、後勤、戰術與戰鬥各層面，非常符合持久戰的定義。從各個地道竄出的游擊小組「打就跑」，表面上來看毫無章法，殊不知這就是積小勝為大勝的做法，每次偷襲都能對以軍戰士生理與心理造成傷害，漸漸的失去戰場主動權。

給國軍的啟示

巴以衝突絕對可以是國軍的借鏡。挖地道已經來不及，考慮到台灣特殊地形，城鎮戰只能依託散布各處的建築物，然後把3到5人編為1個基本作戰單元隱藏期間，伺機偷襲登陸的解放軍，打了就跑。

過去曾經傳出軍方有意在高雄市鬧區宮廟、住宅大樓、圖書館、活動中心等人口密集處存放彈藥，做為作戰區域的彈藥庫。在總統大選前夕出現此類「反動」言論，自然引起反對黨的撻伐。

但是就巷戰論巷戰，除非完全揚棄巷戰的念頭，只要存在巷戰這件事情，就必須在市區各處存放彈藥，打完了立即轉進到附近武器存放點，等待下一波偷襲，就像哈瑪斯在迦薩地區各處地道存放彈藥一樣，否則彈藥打完了怎麼偷襲以軍呢？

就軍事技術觀點來看，國軍幾乎擋不住解放軍兩棲登陸作戰，城鄉戰是必然的結論，無論從俄烏戰爭或巴以衝突來看都是如此。問題是，軍事專家老是忘記「人」的因素，光是兩岸人民血濃於水的關係和人道主義觀點來看，兩岸問題都不該墮入戰爭屠戮的輪迴。

在走上這一步之前，國軍高層就必須先掌握「人」的因素，謀劃避戰、而非備戰，謀劃兩岸關係之長治久安，而非沒有勝算的爭鬥。

這裡所謂的「沒有勝算」絕非胡說八道。以現代科技進步，各種戰爭機器繁多，例如解放軍所擁有的戰鬥機器人。未來登陸的不見得是解放軍，很可能是各類智慧戰鬥機器人，包括天上無人機、海面的無人登陸艇、水下無人潛艇等等，而國軍官兵甚或人民百姓以血肉之軀對抗無人機器人還有勝算嗎？

美西方國家感歎於高精尖武器系統不如白菜化武器，殊不知問題就在於「人」。科技沒能解決「人」的問題，若「人」不能成為科技的主宰，以後永遠也無法解決「人」的問題。

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本文授權自獨家報導，原文見此

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