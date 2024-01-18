國戰會論壇／2024年政治變動下的全球挑戰與合作

【文．蔡鎤銘】

2024年重要選舉與政治局勢的變化可能對國際政治造成深遠的影響。在台灣，大選的結果勢將決定地區政治的未來走向。當前，台灣面臨政治困境，由現任民進黨領導人蔡英文和國民黨等其他重要政治力量的惡性競爭，這對國內關係、對中政策和台海穩定都具有關鍵且深遠的影響。韓國即將在4月10日舉行的國會選舉，亦將決定著朝鮮半島和東北亞地區的未來方向。尤其是在目前與北韓的緊張關係和韓國政治內部分歧背景下，這次選舉預料將為該地區的安全與穩定性帶來顯著影響。歐盟內部的議會選舉也是一項重要事件，可能影響到歐洲整體的政治平衡和外交政策立場，特別是在處理俄羅斯、中國等國家時所持的立場上。

美國總統選舉

在美國，2024年11月的總統選舉將是全球關注的焦點。民主黨的現任總統拜登與前任共和黨總統川普之間的政治對決將決定著美國的未來政策方向。這次選舉將不僅影響美國國內政策，還會在國際政治舞台上產生巨大的影響。拜登政府迄今所實施的政策和立場在氣候變化、貿易政策、國際安全和美國的全球領導地位等方面產生了深遠影響。而川普則代表著「美國優先」的立場，其政策可能會帶來更多的變革，尤其是在處理國際關係、貿易政策和國內安全等方面。這場對決的結果將直接影響美國國內政策和外交政策，也會在國際社會上引發重大的變化和影響。

地緣政治風險涉及到不同候選人在全球政治舞台上產生的巨大變化。首先，針對不同國家選舉中的候選人勝選，無論是台灣、韓國、歐盟還是美國，他們所採取的政策和立場都可能對國內外政策、地區聯盟和國際關係產生潛在變化和不確定性。例如，在台灣，民進黨的賴清德當選，可能會改變與大陸的關係和地區穩定性；在韓國，新的國會多數可能對朝鮮半島安全局勢和與鄰國的外交關係帶來不同的影響；在歐盟內部選舉中，政治力量的變化可能影響到歐洲的整體政治平衡和對外政策立場；而在美國，新一屆總統的政策和對外立場將直接影響美國的全球角色和國際政策走向。這些變化都可能導致全球政治舞台的動蕩和不確定性。

全球分裂趨勢

全球分裂趨勢已經成為當前國際關係中的一個突出問題。美中關係的緊張局勢加劇，以及保護主義政策的興起，導致世界經濟逐漸分裂，對自由貿易和全球供應鏈產生了不小的衝擊。美中之間的貿易戰和技術戰升級，可能導致全球分工和供應鏈重新建構，這對全球經濟體系帶來了挑戰。另外，保護主義政策的盛行可能導致各國採取更為封閉的經濟政策，阻礙貿易自由化和全球化進程。這種全球分裂的趨勢，不僅對國際貿易、全球供應鏈產生負面影響，還可能引發不同國家之間的地緣政治衝突和對抗，為全球經濟和政治穩定帶來挑戰。

針對能源和食品價格的穩定性和不確定性，需要全面考慮多個方面。首先，石油價格的波動對世界經濟和能源市場都有深遠影響。儘管當前能源市場相對穩定，但石油價格可能受到多種因素的影響，如地緣政治緊張局勢、產油國政策、全球供需變化等。特別是近期發生的一系列地緣政治事件，如中東地區的緊張局勢和烏克蘭的衝突，可能對石油市場產生不確定性和波動。

同時，氣候變化對食品生產和價格也產生著重大影響。異常天氣、自然災害和氣候變化對農業產出和食品供應鏈都帶來了不可預測的挑戰。世界氣候變暖導致的乾旱、洪水和極端天氣事件會影響農作物的生長和產量，進而影響食品價格。加之全球人口不斷增長和城市化趨勢，對食品的需求也在不斷增加。因此，對食品價格的穩定性需要密切關注氣候變化和生產能力的影響。

地緣政治緊張局勢對世界經濟的影響

另外，地緣政治緊張局勢對全球經濟的影響不容忽視。特別是美中關係的緊張局勢，以及兩國之間的貿易摩擦和技術競爭，對世界GDP都帶來一定的影響。這種緊張關係可能導致貿易限制、投資不確定性，影響全球經濟增長和市場預期。美中兩國之間的地緣政治緊張局勢甚至可能加劇全球供應鏈的不穩定性，造成市場波動和經濟不確定性。

國際合作與分歧在當今世界格外重要。國際合作是應對全球性挑戰的關鍵，諸如氣候變化、貿易、衛生、安全等問題需要各國通力合作。然而，近年來國際社會出現了越來越多的分歧和分裂趨勢。這些分歧包括意識形態、貿易政策、地緣政治利益等方面，導致了跨國合作的困難和挑戰。值得注意的是，一些國際組織和多邊合作機制也受到了衝擊，其功能和效力受到質疑。這種分歧趨勢可能會妨礙全球問題的解決，阻礙國際社會應對挑戰的能力。因此，國際合作的重要性與日俱增，需要促進對話與協商，尋求共同利益，並維護多邊主義的原則。

結語

在2024年，世界面臨著許多挑戰與變革。從台灣、韓國到歐盟，再到美國，各國的重要選舉都將對地區穩定性和全球政治格局產生重大影響。地緣政治風險不斷突顯，全球分裂趨勢亦威脅到多邊合作與經濟穩定。能源與食品價格的波動性以及地緣政治緊張局勢對世界經濟的不確定性引發了關切。此外，國際合作與分歧的激化讓全球合作與共同解決問題的能力受到挑戰。

然而，希望在這個動蕩不安的時刻，各國政府能夠重視合作與理解的重要性。通過對話、協商與共同努力，或許能夠找到解決眼前問題的答案。願2024年成為共同追求和平、繁榮和穩定的開始。

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